Националисты снесли памятник маршалу Жукову в Харькове

В Харькове националисты, устроившие пикет на съезде местных властей, снесли бюст маршала Георгия Жукова.

«Ни Жукову, ни другому пророссийскому политику нет места на Украине», – заявил глава восточного крыла партии «Национальный корпус» (запрещена в России) Максим Жорин в эфире местного телеканала, передает ТАСС.

Инцидент запечатлели на видео и опубликовали в YouTube.

В марте под Черниговом националисты из организации «Сокол» разбили бюст генерала Советской армии Николая Ватутина.