Мэр Харькова рассказал о судьбе снесенного памятника Жукову

Мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что снесенный памятник маршалу Георгию Жукову восстановят.

«Я посоветовался с (депутатом Верховной рады Виталием) Хомутынником, и он сказал, что за счет фонда «Возрождение» восстановит памятник в ближайшее время», – сказал Кернес в комментарии для украинских СМИ, передает РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье националисты, устроившие пикет на съезде местных властей в Харькове, снесли бюст маршала Георгия Жукова.

В октябре 2015 года украинский институт национальной памяти опубликовал список из 520 имен, «которые должны быть стерты с карт Украины» до 21 ноября в соответствии с законом о декоммунизации. Спустя год последний памятник Владимиру Ленину на Украине демонтировали в городе Новгород-Северский Черниговской области.