В Одессе нашли замену снесенному барельефу маршалу Жукову

Вместо барельефа советскому маршалу Георгию Жукову на стене Одесского областного военкомата установят мемориальную доску погибшим украинским военным в Донбассе, сообщила пресс-офицер военкомата Анастасия Ильяш.

«На этом месте до 6 декабря планируется установка мемориальной доски в честь погибших военнослужащих, жителей Одесской области. Таких у нас более 100 человек», – приводит ее слова «Радио Свобода».

Ильяш отметила, что проект доски уже есть, пока его согласовывают.

Снос барельефа маршалу Жукову со здания Приморского военкомата начался в Одессе в четверг.

Барельеф маршала неоднократно страдал от действий вандалов. Так, 2 июня в Харькове протестующие снесли памятник Жукову неподалеку от Дворца спорта. До этого неизвестные разбили мемориальную доску маршалу в Одессе.

Георгий Жуков – один из самых известных полководцев Великой Отечественной войны. Он также был одним из трех человек, кто дважды удостаивался ордена «Победа». При этом первый из них получил непосредственно за освобождение Правобережной Украины.

В 2015 году президент Украины Петр Порошенко подписал законы о декоммунизации, которые запрещают советскую символику, осуждают коммунистический режим, признают УПА** борцами за независимость страны, а Великую Отечественную войну предписывают называть только Второй мировой.

После этого были переименованы тысячи географических и прочих объектов, а тысячи памятников снесены (1300 из них являлись памятниками Владимиру Ленину). На Украине декоммунизировали даже хлеб.