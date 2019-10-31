Барельеф маршалу Жукову начали сносить в Одессе

Снос барельефа маршалу Георгию Жукову со здания Приморского военкомата начался в Одессе.

«В Одессе сносят барельеф маршала Георгия Жукова со здания Приморского военкомата на Канатной, 87. На историческую память покусились члены Нацкорпуса», сообщает интернет-издание «Таймер».

Георгий Жуков – выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза, оставшийся в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне.

Летом 1946 года Жуков был отправлен на генеральскую должность командующего Одесским военным округом, где в этой время был разгул преступности. Оценив ситуацию в городе, Жуков потребовал очистить Одессу от криминала в кратчайшие сроки.

Широкую известность получила операция по борьбе с преступностью под названием «Маскарад», в ходе которой на улицах Одессы ночью стали появляться хорошо одетые мужчины, порой в сопровождении модно одетых спутниц. Налетчики нападали на этих прохожих, не зная, что на самом деле это переодетые в штатское офицеры, получившие указание стрелять на поражение. При этом в качестве меры устрашения тела застреленных бандитов с улиц города убирали не сразу.

По некоторым данным, в первую ночь «Маскарада» милиционеры ликвидировали 40 бандитов. Во вторую ночь эта цифра удвоилась, а в третью на улицах Одессы были застрелены около 60 бандитов. В результате преступность в Одессе скоро сократилась до довоенного уровня. Осенью 1947 года в Одессе провозгласили окончательную победу над организованной преступностью.

Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов» действует на Украине с мая 2015 года, в его рамках в стране переименовывают название областей, городов, улиц и различных сооружений, названных в честь советских деятелей, а также сносят памятники. В июле закон о декоммунизации на Украине признали конституционным.