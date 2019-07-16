Закон о декоммунизации на Украине признали конституционным

Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов» признан на Украине Конституционным, сообщил источник в суде.

«Конституционный суд признал конституционным закон о декоммунизации», – приводит РИА «Новости» слова собеседника агентства «Укринформ».

Соответствующее решение приняли во вторник во время заседания Палаты.

Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов» действует на Украине с мая 2015 года, в его рамках в стране переименовывают название областей, городов, улиц и различных сооружений, названных в честь советских деятелей, а также сносят памятники.

При этом ранее киевская правозащитница Елена Бережная рассказала газете ВЗГЛЯД, как ей удалось добиться решения суда об отмене переименования проспектов Киева в честь Шухевича и Бандеры.