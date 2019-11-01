Мэр Одессы назвал снос барельефа Жукову «плевком в лицо» горожан

Мэр Одессы Геннадий Труханов назвал «плевком в лицо одесситов» действия национал-радикалов, снесших барельеф советского маршала Георгия Жукова с местного военкомата.

«Сегодняшняя ситуация с демонтажем барельефа маршала Жукова – это откровенный плевок в лицо одесситам», – заявил мэр в соцсетях, передает ТАСС.

Глава города заявил, что подобные действия нельзя считать «реальным волеизъявлением жителей города».

«Они не только не согласованы с жителями, но и вызывают широкий общественный резонанс. Решение, каким памятникам в Одессе быть, а каким – нет, будут принимать исключительно сами одесситы», – отметил Труханов.

Градоначальник также раскритиковал минобороны страны, которое не стало возражать против уничтожения барельефа. Снесшие памятник радикалы ссылались на «разрешение квартирно-эксплуатационного отдела минобороны».

Ранее в местном военкомате заявили, что вместо барельефа советскому маршалу Георгию Жукову на стене Одесского областного военкомата установят мемориальную доску погибшим украинским военным в Донбассе.

Барельеф маршала неоднократно страдал от действий вандалов. Так, 2 июня в Харькове протестующие снесли памятник Жукову неподалеку от Дворца спорта. До этого неизвестные разбили мемориальную доску маршалу в Одессе.