Захарова назвала «зверьем» осквернивших мемориал маршалу Жукову в Одессе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «зверьем» неонацистов, осквернивших мемориал маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе после сноса памятного знака полководцу.

«В Одессе неонацисты сняли со здания военкомата барельеф Георгию Жукову. Люди стали приносить к образовавшейся в стене дыре цветы и зажигать свечи в память о полководце, а может, и за упокой исчезающих на Украине образования и культуры. Это привело продолжателей дела Бандеры и Шухевича в звериное состояние, и они стали жечь цветы», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

«Жечь в Одессе неонацисты научились. Цветы, людей... Но послушайте, как это зверье, снимая на телефон женщину, которая попыталась вступиться за память Жукова, все обосновало: «Это Украина. Нам не нужно героев советских», – обратила внимание дипломат.

«И это говорится в стране, где герои, ученые, общественные деятели Российской Империи и Советского Союза, от Сергея Королева до Владимира Вернадского называются выдающимися сынами Украины, а вклад Советской Украины в создание ООН является примером особой гордости Киева. Все смешалось в националистическом угаре», – подчеркнула официальный представитель МИД России.

Напомним, в четверг со здания Приморского военкомата в Одессе снесли барельеф маршалу Жукову, пообещав на его место установить мемориальную доску украинским карателям. Мэр Одессы назвал снос барельефа Жукову «плевком в лицо» горожан.

Барельеф маршала неоднократно страдал от действий вандалов. Так, 2 июня в Харькове протестующие снесли памятник Жукову неподалеку от Дворца спорта. До этого неизвестные разбили мемориальную доску маршалу в Одессе.

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