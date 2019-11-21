Мемориальные плиты советским солдатам разбили в Молдавии

Вандалы разбили мемориальные плиты, установленные советским солдатам-участникам боев 1941 года около села Кошница Дубоссарского района, сообщил руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

«Памятные гранитные плиты на стенах долговременной огневой точки 417 линии Сталина, расположенной на окраине села Кошница Дубоссарского района, были бессовестно разбиты неизвестными вандалами. Была уничтожена и табличка в честь лейтенанта Суворина, установленная этим летом нашими организациями. <...> Они просто разбомбили плиты отвалившимися кусками бетона. Этого им показалось мало, и они решили сделать оскорбительную надпись», – написал Петрович в Facebook.

Он отметил, что это уже не первый подобный случай в данном районе. Петрович также сообщил, что на место прибыла полиция и глава села Алексей Гафель.

Руководитель клуба пообещал восстановить мемориальные плиты по сохранившимся эскизам.

В начале ноября он сообщал о случае вандализма на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе.