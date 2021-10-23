Молдавия восстановила подачу газа к Вечному огню в Кишиневе

Зеленский предложил Газпрому скидку в 50% на транзит газа сверх контракта

Украина предлагает Газпрому скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров в день, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Украина предлагает эти дополнительные возможности для всех стран – потенциальных транзитеров. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и Газпрому. Учитывая текущий тариф на транзит, скидка составит, как я предполагаю, 50%», – цитирует Зеленского Bloomberg, передает ТАСС.

Зеленский подчеркнул, что «Украина гарантирует специальные антикризисные условия транзита в случаях поставок сверх оговоренных контрактом объемов». «Хотел бы подчеркнуть – я уверен, если мы не сделаем этого прямо сейчас, потери Европы этой зимой будут огромными. Только быстрый скоординированный ответ поможет остановить кризис», – добавил он.

Юлия Тимошенко требовала объявить в стране чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасом газа и завышенными тарифами ЖКХ. Экс-премьер страны Арсений Яценюк говорил о том, что власти страны виноваты в том, что не закупили газ, когда он был дешевле. Теперь убытки составят 5 млрд долларов.

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Напомним, Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года, по контракту впервые в истории голубое топливо идет в Венгрию в обход Украины. Молдавия также рассматривает альтернативные Украине маршруты импорта газа.

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