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Власти Молдавии одобрили введение ЧП из-за энергетического кризиса
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Молдавское правительство одобрило введение в стране режима чрезвычайного положения на 30 суток из-за энергетического кризиса, заявила премьер-министр Наталья Гаврилица.
«Введение ЧП – техническая процедура, необходимая для обеспечения энергетической безопасности страны и выделения денег для покупки газа из альтернативных источников», – передает ее слова ТАСС.
Ситуация, по ее словам, осложнилась из-за отсутствия договора на поставку газа с Газпромом.
Решение правительства будет вынесено на рассмотрение парламента. Также кабмин выделил из государственного резерва 16 тыс. тонн мазута.
Гаврилица пояснила, что режим ЧП позволяет правительству закупать газ в упрощенном порядке, в том числе путем отступления от нормативных положений. Власти на время ЧП могут координировать деятельность СМИ в сообщениях о причинах и масштабах чрезвычайной ситуации и правилах поведения.
Напомним, Газпром 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Цена на топливо для страны выросла до 790 долларов за 1 тыс. кубометров, хотя в 2021 году среднегодовая закупочная цена составляла 200 долларов.
Переговоры о заключении долгосрочного контракта продолжились. Компания «Молдовагаз» сообщала, что потребление превышает поставки топлива из России, что может стать проблемой.
По инициативе кабмина было решено созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям.
Западные СМИ узнали условие увеличения поставок российского газа в Европу
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Россия готова нарастить поставки газа в Европу при условии, если ФРГ и Евросоюз выдадут разрешение на начало использования газопровода «Северный поток – 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и Газпрому.
Отмечается, что Москва сейчас не намерена делать ЕС «одолжения» ввиду многолетних санкций со стороны ЕС и прочей напряженности в отношениях, подчеркивает агентство. По данным Оксфордского института энергетических исследований, объем экспорта газа отстает от показателей 2019 года, а ежедневные поставки сократились в октябре. Несмотря на это, Газпром не спешит восполнять запасы в своих европейских хранилищах, усиливая давление на цены на газ, передают «Ведомости».
«Мы не можем спешить на помощь только для того, чтобы компенсировать ошибки, которых мы не совершали», – цитирует Bloomberg заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева.
«Мы выполняем все наши контракты, все наши обязательства. Все это должно быть предметом дополнительных добровольных и взаимовыгодных соглашений», – добавил он.
Напомним, замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Между тем в ЕК решили не рассматривать запуск «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
В Раде заявили о подталкивании Украины к прямому контракту с Газпромом
Украину в условиях кризиса в энергетической сфере «ведут» к прямому контракту на поставки газа с Газпромом, это ставит страну «на колени», заявила депутат Рады Людмила Буймистер.
Буймистер заявила, что ее исключили из пропрезидентской фракции «Слуга народа» после того, как она начала говорить о «ведении» Украины к прямому контракту с Газпромом, передает РИА «Новости».
«Это что – подыгрывание Москве? Или настолько боится ближайшее окружение, что я смогу убедить президента (Владимира Зеленского), что не все делается правильно? Или это просто произошла окончательная узурпация партии «Слуга народа» и это уже не президентская партия?», – возмутилась парламентарий.
Ранее Зеленский назвал «Северный поток – 2» «оружием», последствия применения которого никто еще не знает, так как Европа зиму еще не прошла. Еще одним вызовом для Украины он назвал перспективы транзита российского газа через Украину.
Путин: Поставки газа в Европу по «Северному потоку – 2» могут начаться послезавтра
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Поставка газа в Европу может начаться сразу после того, как немецкий регулятор сертифицирует оператора газопровода «Северный поток – 2», заявил в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин.
«По «Северному потоку – 2», а первая труба «Северного потока – 2» заполнена газом, и если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка – 17,5 млрд метров кубических», – передает его слова РИА «Новости».
«До конца текущего года – в середине, в конце декабря – будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы «Северного потока – 2». В общем объеме это 55 млрд куб. м. Если иметь в виду, что дефицит на европейском рынке, по нашим подсчетам, составит 70 млрд куб. м, то 55 млрд куб. м – это прилично. Как только будет заполнена вторая труба и как только будет получено разрешение немецкого регулятора, на следующий день мы начнем поставки», – добавил Путин.
Он напомнил, что объем выбросов углекислого газа при транспортировке через «Северный поток – 2» в 5,6 раза меньше, чем через газотранспортную систему Украины, передает ТАСС.
«Те европейские компании, которые получают газ от Газпрома по долгосрочным контрактам, получают его, внимание, в четыре раза дешевле, не на какие-то проценты, в четыре раза. И Газпром сверхприбыли не получает, мы не плачем по этому поводу, потому что мы заинтересованы в долгосрочных контрактах, в долгосрочных взаимных обязательствах», – подчеркнул Путин.
Он напомнил, что при формировании долгосрочных контрактов на газ учитываются цены на сырую нефть. «Поскольку цены на газ формируются с лагом в шесть месяцев после изменения цен на нефть, то это, во-первых, более стабильная ситуация, а во-вторых, через шесть месяцев – это значит, что потребители и поставщики могут сориентироваться по ходу дела о том, что происходит на мировых рынках», – добавил он.
Ситуация с дефицитом газа в Европе является рукотворным результатом политики Еврокомиссии, Россия тут ни при чем, заявил президент.
«Вся философия последних лет Еврокомиссии была направлена на регулирование рынка энергоносителей, в том числе газа, через биржу, через спот так называемый. Нас убеждали в необходимости отказываться от так называемых долгосрочных контрактов, цены в которых привязаны к биржевым, к рыночным котировкам на сырую нефть и на нефтепродукты... Всё начали сводить к споту. А на споте, в значительной степени, это не реальный газ, не физические объемы, которые не увеличиваются, а бумажный газ. На бумажке написано. А физических объемов нет. Они сокращаются», – заявил он.
Президент уточнил, что в Европе добыча газа упала в первом полугодии на 22,5 млрд кубометров, не докачали 18,5 млрд кубометров в хранилище.
Всего дефицит газа на европейском рынке может составить порядка 70 млрд кубометров.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Новак назвал сроки нормализации ситуации на газовом рынке ЕС
Ситуация на энергетическом рынке Европы, в том числе газовом, вряд ли выправится в краткосрочной перспективе, заявил вице-премьер России Александр Новак.
«Мы внимательно мониторим ситуацию. Конечно, складывающаяся ситуация вызывает обеспокоенность. Пока, к сожалению, в ближайшее время мы не видим в краткосрочной перспективе, что баланс спроса и предложения в Европе выправится», – цитирует РИА «Новости» Новака.
По его словам, многое будет зависеть от прохождения осенне-зимнего периода, температуры, потребности Европы в газе.
Напомним, замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Между тем в ЕК решили не рассматривать запуск «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Украинцы пожаловались на качество газа
На качество газа могло повлиять то, что украинское топливо смешивают с российским, заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.
«По факту наши подмешивают российский газ с украинским, чтобы хоть как-то сохранить качество», – рассказал он порталу UBR.ua, передает РИА Новости.
Эксперт считает, что понижение калорийности газа может происходить из-за плохой очистки топлива.
По словам Попенко, газ достают из трубы со всеми примесями, песком и прочим, а потом очищают. Если делать это плохо, то пострадает качество. При этом себестоимость такого газа ниже, но продавать его будут по потребительским ценам.
Ранее жители страны пожаловались на то, что голубое топливо стало хуже гореть, из-за чего долго закипает вода, а блюда в духовке «тлеют».
Ранее Юлия Тимошенко требовала объявить в стране чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасом газа и завышенными тарифами ЖКХ. Экс-премьер страны Арсений Яценюк говорил о том, что власти страны виноваты в том, что не закупили газ, когда он был дешевле. Теперь убытки составят 5 млрд долларов.
Ранее сообщалось, Владимир Путин заявил, что поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток – 2» могут начаться послезавтра, если немецкий регулятор даст разрешение. Об этом он сказал в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».
В Польше потребовали начать разбирательство против Газпрома
Еврокомиссия (ЕК) должна разобраться, имеет ли Газпром отношение к дефициту газа на европейском рынке, заявил министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка.
Куртыка написал письмо вице-председателю ЕК Маргрет Вестагер, в котором указал, что «масштаб скачка цен беспрецедентен, достиг более чем двенадцатикратного роста в годовом исчислении», передает РИА «Новости» со ссылкой на польское агентство РАР.
Формальным основанием для расследования может послужить статья 102 договора о функционировании Евросоюза (ЕС), в которой говорится о запрете злоупотребления доминирующим положением.
Отмечается, что Вестагер, в свою очередь, занимает пост еврокомиссара по вопросам конкуренции.
Куртыка заявил, что высокие цены на энергоносители отражаются на европейской промышленности и гражданах, которые требуют адекватной реакции со стороны Брюсселя.
Между тем большинство граждан Польши винят в росте цен на энергию свое же правительство, а не действия Брюсселя или Москвы.
Ранее сообщалось, что ЕС может оштрафовать Газпром из-за роста цен на газ для Европы. Польский эксперт Войцех Якубик заявлял, что цены на энергию якобы устанавливаются в большой степени искусственным способом. Также эксперт напомнил о штрафах, выписанных Еврокомиссией Google и Facebook, подчеркнув, что к Газпрому относят снисходительно.
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Лидер немецких «зеленых» назвала «Северный поток – 2» ошибкой
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Сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/»Зеленые» Анналена Бербок считает ошибкой реализацию проекта «Северный поток – 2», а также утверждает, что Россия якобы приняла целенаправленное решение не заполнять газом хранилища в Европе.
Бербок указала в интервью журналу Der Spiegel, что Европа зависит от России в области энергетики, и «сейчас нет дефицита в мощностях по поставкам российского газа, но Россия приняла решение не заполнять газохранилища», передает ТАСС.
По ее мнению, Европа в вопросах энергоснабжения «уязвима для шантажа», и это демонстрирует, что «безопасность и внешняя политика – это не только военные вопросы».
Она также утверждала, что при эксплуатации «Северного потока – 2» «должны соблюдаться европейские правовые предписания».
«Они предусматривают, что Газпром не может одновременно владеть и эксплуатировать трубопровод, то есть пропускать газ. Сейчас это не так. И это только одна из причин, почему я в известной мере считаю этот трубопровод ошибкой. Он идет вразрез с европейскими интересами», – полагает сопредседатель «зеленых».
Ранее Бербок обвинила Россию в «шантаже» с целью вызвать рост цен на газ в Европе. При этом в Бундестаге заявили о непричастности России к росту цен на газ в ЕС.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Европа требует от России стать благотворителем.
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В Британии раскритиковали Польшу за нападки на Россию
Британский таблоид Daily Express опубликовал материал о реакции Польши на газовый кризис в Европе.
Как говорится в статье, министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка потребовал от Европейской комиссии разобраться, имеет ли Газпром отношение к дефициту газа на европейском рынке. При этом в Варшаве утверждают, что ее трубопроводы используются не на полную мощность, в связи с чем в «Северном потоке – 2» нет нужды. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
«Похоже, Польша расстроилась из-за потери доходов от транзита российского газа. Россия сама решает, как ей продавать и транспортировать свой газ», – передает РИА Новости комментарий пользователя MShepp.
«Ну что умеют делать эти назначенцы ЕС? Ничего, кроме вымогательства. Россия устроила ЕС хороший мордобой. Где европейский авторитет, когда ЕС включает заднюю скорость и признает российское господство в сфере энергопоставок?» – задался вопросом RichOn.
«Польша просит ЕС помочь? Интересно. Эта страна зарабатывает на транзите газа и тявкает на кормящую ее руку. В данном случае она гавкает на две кормящие ее руки. Забавно», – заметил Monaisland.
«Какое России дело до законов ЕС, она же не в ЕС. Может, Евросоюз хочет привлечь ее к суду, которым руководит Брюссель? Жду не дождусь ответа России. Куда она их пошлет?» – отметил MichaelLumley.
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«Варшава кого-то обвиняет в нарушении законов ЕС? Вы шутите?» – сыронизировал JSM.
«Казалось бы, польский министр климата и окружающей среды должен быть доволен, что через территорию его страны будет проходить меньше ископаемого топлива! Или зеленое лобби работает иначе?» – спросил WGC.
«ЕС потратил триллионы на бесполезные зеленые технологии, а сейчас оказался во власти Путина», – заявил TheRicardo.
Ранее в Польше пригрозили Газпрому штрафом из-за энергокризиса. При этом большинство граждан Польши винят в росте цен на энергию свое же правительство, а не действия Брюсселя или Москвы.
В четверг президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что поставки газа по «Северному потоку – 2» в Европу могут начаться на следующий день после получения разрешения от немецкого регулятора.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
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Американцы признали «энергетическое самовредительство» Запада
Страны Запада сами загнали себя в угол в ситуации с энергетическими проблемами: стремление Европы осуществить несбыточные «климатические мечты» можно расценивать как «один из величайших в истории актов самовредительства», считают авторы и читатели статьи The Wall Street Journal.
В комментариях под статьей об энергетических проблемах Запада многие комментаторы отметили, что Россия в этой ситуации повела себя мудро и теперь извлекает выгоду, передает РИА «Новости».
«Давайте признаем, что Путин умнее и проницательнее всех сегодняшних европейских и американских руководителей. «Никогда не мешай своему врагу, если он совершает самоубийство». Путину даже не нужно уничтожать нас. Он будет просто смотреть, как мы сами себя уничтожаем. А потом пришлет нам лекарство по завышенной цене», – считает Joseph Breton.
«Вопрос Европе и Калифорнии: если сжигать импортный газ, а не местный, выбросов СО2 будет меньше?» – задает риторический вопрос John Sommerwerck.
«Все это было предсказуемо. Но Россия не уникальна. Европа и США не стали бы помогать России во имя гуманизма, если бы она по собственной глупости вырыла себе такую же яму. Русские помнят 1990-е годы. Кстати, о глупости: Россия заняла второе место по объемам поставок нефти в США», – добавил Chris J.
«Слухи о смерти ископаемого топлива сильно преувеличены», – считают читатели.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Лидер «зеленых» в Германии обвинила Россию в газовом шантаже
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Сопредседатель партии «Союз 90/»зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «шантаже» с целью вызвать рост цен на газ в Европе. По ее мнению, Москва использует в качестве рычага «Северный поток – 2».
«Мы видим игру в покер со стороны России», – сказала Бербок в интервью изданиям медиагруппы Funke.
Она заявила, что определенную роль в росте цен на газ играют повышенный спрос и ограниченное предложение, «мы слышим о сокращении поставок газа» из России. «Мы не должны позволять себя шантажировать», – передает слова Бербок Deutsche Welle.
Политик призвала соблюдать законодательство Евросоюза, согласно которому операторы трубопроводов не могут одновременно являться производителями газа, который они транспортируют. «Пока это один и тот же концерн, нельзя выдавать разрешение на эксплуатацию», – отметила Бербок.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил »истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Молдавия собралась вводить режим ЧП из-за дефицита газа
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Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица собирает комиссию по чрезвычайным ситуациям для введения режима ЧП из-за дефицита газа в стране.
Гаврилица заявила, что в пятницу «соберется комиссия по чрезвычайным ситуациям для принятия ряда решений», они собираются попросить парламент и правительство «ввести чрезвычайное положение», передает ТАСС.
«Имеющихся рычагов недостаточно для преодоления (кризисной) ситуации в энергетическом секторе», – добавила она.
Ранее власти Молдавии решили ввести в стране «режим тревоги» из-за ситуации на газовом рынке. В Молдавии приготовились к тому, что могут остаться без контракта с Газпромом.
Напомним, Газпром 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Цена на топливо для страны выросла до 790 долларов за 1 тыс. кубометров, хотя в 2021 году среднегодовая закупочная цена составляла 200 долларов.
Переговоры о заключении долгосрочного контракта продолжились. Компания «Молдовагаз» сообщала, что потребление превышает поставки топлива из России, что может стать проблемой.
По инициативе кабмина было решено созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям.
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В Бундестаге заявили о непричастности России к росту цен на газ в ЕС
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Председатели комитетов Бундестага – комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию – Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр – заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.
Эрнст и Рамзауэр сослались на ответ, предоставленный правительством Германии на запрос от 11 октября. В правительстве ФРГ заявляли об отсутствии данных о «несоблюдении контрактных обязательств» со стороны России, передает РИА «Новости» со ссылкой на dpa.
В этой связи главы комитетов бундестага раскритиковали слова сопредседателя «зеленых» Анналены Бербок, которая ранее в свете рекордно высоких цен на газ обвинила Россию в «игре в покер». По словам претендента на пост канцлера, Россия поставляет газ в Европу в соответствии с контрактами, однако при этом «газохранилища сравнительно пусты».
Накануне президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что поставки газа по «Северному потоку – 2» в Европу могут начаться на следующий день после получения разрешения от немецкого регулятора.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
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Власти Франции решили заморозить цены на газ до конца 2022 года
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Правительство Франции приняло решение о заморозке цен на газ до конца 2022 года, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.
«Цена на газ будет заморожена до конца 2022 года», – передает ТАСС слова Кастекса, сказанные политиком в эфире телеканала TF1.
«Эксперты предупредили нас, что снижение цен будет идти медленнее, чем ранее ожидалось, – пояснил он. – Поэтому мы приняли ответственное решение и ввели мораторий на весь 2022 год».
Кастекс также объявил, что каждому французу, чья зарплата не превышает 2 тыс. евро в месяц, будет выплачена «компенсация за инфляцию» по 100 евро. Выплаты некоторым категориям граждан будут сделаны уже в конце декабря. Глава правительства пояснил, что выплаты будут поступать автоматически. «Решение, которое мы приняли, является наиболее справедливым, эффективным решением в данной ситуации», – отметил он. Всего государство потратит на выплату этой помощи 3,8 млрд евро.
Газета ВЗГЛЯД писала, что дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС.
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Киев призвал Германию отреагировать на «шантаж России по газу»
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж».
«Россия использует газ как оружие, прибегает к шантажу. Мы это видим уже. Мы ожидаем от Германии реакции на этот шантаж», – заявил он на брифинге с вице-премьером, министром иностранных дел и евроинтеграции Молдавии Николаем Попеску. При этом глава украинского МИД не уточнил, о чем именно идет речь, передает ТАСС.
Кулеба сослался на совместное заявление США и Германии по газопроводу «Северный поток – 2», где говорилось о готовности Берлина «принять меры» в случае попыток России «использовать энергетику в качестве геополитического оружия».
Министр напомнил, что позиция Киева по вопросу «Северного потока – 2» остается неизменной «Вы знаете, что Нафтогаз и оператор газотранспортной системы Украины обратились с запросом к немецкой стороне присоединиться к процессу сертификации. Мы ожидаем позитивного решения и, безусловно, мы слышали заверения Европейского союза о том, что к «Северному потоку – 2» будет применен Третий энергетический пакет», – сказал Кулеба.
Ранее сопредседатель партии «Союз 90/«Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «шантаже» с целью вызвать рост цен на газ в Европе. По ее мнению, Москва использует в качестве рычага «Северный поток – 2».
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Новак предупредил о возможном росте цен на сельхозпродукцию
Существует риск нового витка цен на сельхозпродукцию по причине роста стоимости удобрений, что, в свою очередь, связано с напряженной ситуацией на рынке газа и остановкой многих смежных отраслей, заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента России с членами правительства.
«В результате и роста цен, и сокращения в целом производства удобрений мы видим риски нового витка роста цен на сельскохозяйственную продукцию. Так рынок уже на сегодняшний день оценивает сегодняшнюю ситуацию», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Новака, сложившаяся на мировом рынке газа ситуация негативно отражается на деятельности предприятий в смежных отраслях.
«Мы наблюдаем значительное сокращение на сегодняшний день производства азотных удобрений и закрытие мощностей нефтегазохимической промышленности. На сегодняшний день в Европе остановлено порядка 40-50% аммиачных мощностей – это очень высокий уровень, который привел к увеличению цен на азотные удобрения в два раза», – сказал вице-премьер.
«В результате и роста цен, и сокращения в целом производства удобрений мы видим риски нового витка роста цен на сельскохозяйственную продукцию. Так рынок уже на сегодняшний день оценивает сегодняшнюю ситуацию», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Новака, сложившаяся на мировом рынке газа ситуация негативно отражается на деятельности предприятий в смежных отраслях.
«Мы наблюдаем значительное сокращение на сегодняшний день производства азотных удобрений и закрытие мощностей нефтегазохимической промышленности. На сегодняшний день в Европе остановлено порядка 40-50% аммиачных мощностей – это очень высокий уровень, который привел к увеличению цен на азотные удобрения в два раза», – сказал вице-премьер.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как цены на газ ударят по всей мировой экономике.