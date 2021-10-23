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23 октября, суббота | Последнее обновление — 01:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия предложила Молдавии оплатить газ для Вечного огня в Кишиневе
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Россия предложила Молдавии оплатить газ для Вечного огня в Кишиневе
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Россотрудничество готово оплачивать счета за газ для Вечного огня в Кишиневе, если современное молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма, заявил руководитель агентства Евгений Примаков.
«Если современное молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма, настолько несостоятельно, что не может достойным образом хранить память о жертвах, принесенных ради Победы в Великой Отечественной войне, то Россотрудничество готово взять на себя выполнение этого долга за молдавское государство и закрыть счета за газ для Вечного огня. Считаем это честью и своим долгом», – написал Примаков в своем Telegram-канале.
Примаков также выразил благодарность тем гражданам Молдавии, которые пришли к монументу, чтобы он продолжал гореть.
Накануне власти Молдавии ввели в республике чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса. После введения ЧП на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе погасили Вечный огонь. Возмущенные решением властей жители столицы Молдавии начали нести к Вечному огню свечи. Бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что решение властей Молдавии погасить Вечный огонь мемориального комплекса «Вечность» в Кишиневе – это не экономическая выгода, а политическое решение и война с общей историей.
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Украинцы пожаловались на качество газа
На качество газа могло повлиять то, что украинское топливо смешивают с российским, заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.
«По факту наши подмешивают российский газ с украинским, чтобы хоть как-то сохранить качество», – рассказал он порталу UBR.ua, передает РИА Новости.
Эксперт считает, что понижение калорийности газа может происходить из-за плохой очистки топлива.
По словам Попенко, газ достают из трубы со всеми примесями, песком и прочим, а потом очищают. Если делать это плохо, то пострадает качество. При этом себестоимость такого газа ниже, но продавать его будут по потребительским ценам.
Ранее жители страны пожаловались на то, что голубое топливо стало хуже гореть, из-за чего долго закипает вода, а блюда в духовке «тлеют».
Ранее Юлия Тимошенко требовала объявить в стране чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасом газа и завышенными тарифами ЖКХ. Экс-премьер страны Арсений Яценюк говорил о том, что власти страны виноваты в том, что не закупили газ, когда он был дешевле. Теперь убытки составят 5 млрд долларов.
Ранее сообщалось, Владимир Путин заявил, что поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток – 2» могут начаться послезавтра, если немецкий регулятор даст разрешение. Об этом он сказал в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».
Зеленский предложил Газпрому скидку в 50% на транзит газа сверх контракта
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Украина предлагает Газпрому скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров в день, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Украина предлагает эти дополнительные возможности для всех стран – потенциальных транзитеров. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и Газпрому. Учитывая текущий тариф на транзит, скидка составит, как я предполагаю, 50%», – цитирует Зеленского Bloomberg, передает ТАСС.
Зеленский подчеркнул, что «Украина гарантирует специальные антикризисные условия транзита в случаях поставок сверх оговоренных контрактом объемов». «Хотел бы подчеркнуть – я уверен, если мы не сделаем этого прямо сейчас, потери Европы этой зимой будут огромными. Только быстрый скоординированный ответ поможет остановить кризис», – добавил он.
Юлия Тимошенко требовала объявить в стране чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасом газа и завышенными тарифами ЖКХ. Экс-премьер страны Арсений Яценюк говорил о том, что власти страны виноваты в том, что не закупили газ, когда он был дешевле. Теперь убытки составят 5 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что с начала 2021 года суточные объемы прокачки газа через Украину упали в два раза, сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Напомним, Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года, по контракту впервые в истории голубое топливо идет в Венгрию в обход Украины. Молдавия также рассматривает альтернативные Украине маршруты импорта газа.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж».
Сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «шантаже» с целью вызвать рост цен на газ в Европе. По ее мнению, Москва использует в качестве рычага «Северный поток – 2».
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
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Лидер немецких «зеленых» назвала «Северный поток – 2» ошибкой
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Сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/»Зеленые» Анналена Бербок считает ошибкой реализацию проекта «Северный поток – 2», а также утверждает, что Россия якобы приняла целенаправленное решение не заполнять газом хранилища в Европе.
Бербок указала в интервью журналу Der Spiegel, что Европа зависит от России в области энергетики, и «сейчас нет дефицита в мощностях по поставкам российского газа, но Россия приняла решение не заполнять газохранилища», передает ТАСС.
По ее мнению, Европа в вопросах энергоснабжения «уязвима для шантажа», и это демонстрирует, что «безопасность и внешняя политика – это не только военные вопросы».
Она также утверждала, что при эксплуатации «Северного потока – 2» «должны соблюдаться европейские правовые предписания».
«Они предусматривают, что Газпром не может одновременно владеть и эксплуатировать трубопровод, то есть пропускать газ. Сейчас это не так. И это только одна из причин, почему я в известной мере считаю этот трубопровод ошибкой. Он идет вразрез с европейскими интересами», – полагает сопредседатель «зеленых».
Ранее Бербок обвинила Россию в «шантаже» с целью вызвать рост цен на газ в Европе. При этом в Бундестаге заявили о непричастности России к росту цен на газ в ЕС.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Европа требует от России стать благотворителем.
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В Британии раскритиковали Польшу за нападки на Россию
Британский таблоид Daily Express опубликовал материал о реакции Польши на газовый кризис в Европе.
Как говорится в статье, министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка потребовал от Европейской комиссии разобраться, имеет ли Газпром отношение к дефициту газа на европейском рынке. При этом в Варшаве утверждают, что ее трубопроводы используются не на полную мощность, в связи с чем в «Северном потоке – 2» нет нужды. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
«Похоже, Польша расстроилась из-за потери доходов от транзита российского газа. Россия сама решает, как ей продавать и транспортировать свой газ», – передает РИА Новости комментарий пользователя MShepp.
«Ну что умеют делать эти назначенцы ЕС? Ничего, кроме вымогательства. Россия устроила ЕС хороший мордобой. Где европейский авторитет, когда ЕС включает заднюю скорость и признает российское господство в сфере энергопоставок?» – задался вопросом RichOn.
«Польша просит ЕС помочь? Интересно. Эта страна зарабатывает на транзите газа и тявкает на кормящую ее руку. В данном случае она гавкает на две кормящие ее руки. Забавно», – заметил Monaisland.
«Какое России дело до законов ЕС, она же не в ЕС. Может, Евросоюз хочет привлечь ее к суду, которым руководит Брюссель? Жду не дождусь ответа России. Куда она их пошлет?» – отметил MichaelLumley.
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«Варшава кого-то обвиняет в нарушении законов ЕС? Вы шутите?» – сыронизировал JSM.
«Казалось бы, польский министр климата и окружающей среды должен быть доволен, что через территорию его страны будет проходить меньше ископаемого топлива! Или зеленое лобби работает иначе?» – спросил WGC.
«ЕС потратил триллионы на бесполезные зеленые технологии, а сейчас оказался во власти Путина», – заявил TheRicardo.
Ранее в Польше пригрозили Газпрому штрафом из-за энергокризиса. При этом большинство граждан Польши винят в росте цен на энергию свое же правительство, а не действия Брюсселя или Москвы.
В четверг президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что поставки газа по «Северному потоку – 2» в Европу могут начаться на следующий день после получения разрешения от немецкого регулятора.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
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Молдавия запросила в долг у Украины газ
Кишинев запросил у Киева определенный объем газа, который будет передан на оговоренный период с условием возврата, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее молдавское правительство одобрило введение в стране режима чрезвычайного положения на 30 суток из-за энергетического кризиса. После этого молдавский парламент по предложению правительства решил ввести чрезвычайное положение в стране из-за нехватки газа.
В Кишиневе погасили Вечный огонь мемориального комплекса «Вечность» после введения чрезвычайного положения парламентом страны.
Молдавия собралась вводить режим ЧП из-за дефицита газа
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Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица собирает комиссию по чрезвычайным ситуациям для введения режима ЧП из-за дефицита газа в стране.
Гаврилица заявила, что в пятницу «соберется комиссия по чрезвычайным ситуациям для принятия ряда решений», они собираются попросить парламент и правительство «ввести чрезвычайное положение», передает ТАСС.
«Имеющихся рычагов недостаточно для преодоления (кризисной) ситуации в энергетическом секторе», – добавила она.
Ранее власти Молдавии решили ввести в стране «режим тревоги» из-за ситуации на газовом рынке. В Молдавии приготовились к тому, что могут остаться без контракта с Газпромом.
Напомним, Газпром 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Цена на топливо для страны выросла до 790 долларов за 1 тыс. кубометров, хотя в 2021 году среднегодовая закупочная цена составляла 200 долларов.
Переговоры о заключении долгосрочного контракта продолжились. Компания «Молдовагаз» сообщала, что потребление превышает поставки топлива из России, что может стать проблемой.
По инициативе кабмина было решено созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям.
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Киев призвал Германию отреагировать на «шантаж России по газу»
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж».
«Россия использует газ как оружие, прибегает к шантажу. Мы это видим уже. Мы ожидаем от Германии реакции на этот шантаж», – заявил он на брифинге с вице-премьером, министром иностранных дел и евроинтеграции Молдавии Николаем Попеску. При этом глава украинского МИД не уточнил, о чем именно идет речь, передает ТАСС.
Кулеба сослался на совместное заявление США и Германии по газопроводу «Северный поток – 2», где говорилось о готовности Берлина «принять меры» в случае попыток России «использовать энергетику в качестве геополитического оружия».
Министр напомнил, что позиция Киева по вопросу «Северного потока – 2» остается неизменной «Вы знаете, что Нафтогаз и оператор газотранспортной системы Украины обратились с запросом к немецкой стороне присоединиться к процессу сертификации. Мы ожидаем позитивного решения и, безусловно, мы слышали заверения Европейского союза о том, что к «Северному потоку – 2» будет применен Третий энергетический пакет», – сказал Кулеба.
Ранее сопредседатель партии «Союз 90/«Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «шантаже» с целью вызвать рост цен на газ в Европе. По ее мнению, Москва использует в качестве рычага «Северный поток – 2».
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
В Бундестаге заявили о непричастности России к росту цен на газ в ЕС
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Председатели комитетов Бундестага – комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию – Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр – заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.
Эрнст и Рамзауэр сослались на ответ, предоставленный правительством Германии на запрос от 11 октября. В правительстве ФРГ заявляли об отсутствии данных о «несоблюдении контрактных обязательств» со стороны России, передает РИА «Новости» со ссылкой на dpa.
В этой связи главы комитетов бундестага раскритиковали слова сопредседателя «зеленых» Анналены Бербок, которая ранее в свете рекордно высоких цен на газ обвинила Россию в «игре в покер». По словам претендента на пост канцлера, Россия поставляет газ в Европу в соответствии с контрактами, однако при этом «газохранилища сравнительно пусты».
Накануне президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что поставки газа по «Северному потоку – 2» в Европу могут начаться на следующий день после получения разрешения от немецкого регулятора.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
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Власти Франции решили заморозить цены на газ до конца 2022 года
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Правительство Франции приняло решение о заморозке цен на газ до конца 2022 года, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.
«Цена на газ будет заморожена до конца 2022 года», – передает ТАСС слова Кастекса, сказанные политиком в эфире телеканала TF1.
«Эксперты предупредили нас, что снижение цен будет идти медленнее, чем ранее ожидалось, – пояснил он. – Поэтому мы приняли ответственное решение и ввели мораторий на весь 2022 год».
Кастекс также объявил, что каждому французу, чья зарплата не превышает 2 тыс. евро в месяц, будет выплачена «компенсация за инфляцию» по 100 евро. Выплаты некоторым категориям граждан будут сделаны уже в конце декабря. Глава правительства пояснил, что выплаты будут поступать автоматически. «Решение, которое мы приняли, является наиболее справедливым, эффективным решением в данной ситуации», – отметил он. Всего государство потратит на выплату этой помощи 3,8 млрд евро.
Газета ВЗГЛЯД писала, что дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС.
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Украина согласилась одолжить Молдавии газ
Киев согласен передать Молдавии необходимый объем газа с его последующим возвратом в систему страны, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
«В письме премьер-министру [Украины Денису Шмыгалю] речь идет о помощи Молдавии определенным объемом газа для преодоления сложившейся ситуации в стране», – передает его слова ТАСС.
По словам Данилова, СНБО решил, что этот вопрос рассмотрит правительство и что такая помощь Молдавии будет оказана.
Он добавил, что газ «будет передан в пользование на определенный период, чтобы Молдавия потом его вернула». «У нас есть свои заинтересованности в том, чтобы в Молдавии был газ. Мы объединены в единую систему. У нас есть определенные территории, которые питаются с территории Молдавии, поэтому мы должны помочь нашим друзьям и нашим соседям», – заявил секретарь СНБО.
Напомним, Кишинев запросил у Киева определенный объем газа, который будет передан на оговоренный период с условием возврата.
Ранее молдавское правительство одобрило введение в стране режима чрезвычайного положения на 30 суток из-за энергетического кризиса. После этого молдавский парламент по предложению правительства решил ввести чрезвычайное положение в стране из-за нехватки газа.
В Кишиневе погасили Вечный огонь мемориального комплекса «Вечность» после введения чрезвычайного положения парламентом страны.
СМИ: Переговоры России и Молдавии по газу прошли безрезультатно
Россия в ходе переговоров по газовому соглашению предложила Молдавии справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25% в обмен за накопленный долг в объеме около 700 млн долларов, однако молдавская сторона настаивала на цене в два раза ниже рыночной, сообщил источник, близкий к переговорам.
Переговоры проходили у замглавы администрации президента России Дмитрия Козака и закончились безрезультатно, сообщил источник «Коммерсанта».
«Российская сторона предложила справедливую рыночную цену с предоставлением дополнительной 25% скидки. Единственным условием получения указанной скидки являлся возврат в течение 3 лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Республики Молдова за поставленный газ в объеме около 700 млн долларов (без учета Приднестровья)», – пишет издание.
Кишинев заявил об отсутствии необходимых денежных средств и настаивал на снижении цены в два раза ниже рыночной.
Российскую сторону представляли члены правительства и «Газпрома». От Молдавии были вице-премьеры Владислав Кульминский и Андрей Спыну.
Кишинев запросил у Киева определенный объем газа, который будет передан на оговоренный период с условием возврата. Украина согласилась передать Молдавии необходимый объем газа с его последующим возвратом в систему страны.
Ранее молдавское правительство одобрило введение в стране режима чрезвычайного положения на 30 суток из-за энергетического кризиса. После этого молдавский парламент по предложению правительства решил ввести чрезвычайное положение в стране из-за нехватки газа.
В Кишиневе погасили Вечный огонь мемориального комплекса «Вечность» после введения чрезвычайного положения парламентом страны.
Напомним, Газпром 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Цена на топливо для страны выросла до 790 долларов за 1 тыс. кубометров, хотя в 2021 году среднегодовая закупочная цена составляла 200 долларов.
Переговоры о заключении долгосрочного контракта продолжились. Компания «Молдовагаз» сообщала, что потребление превышает поставки топлива из России, что может стать проблемой.
Газпром сообщил о планах по рекордной заполняемости российских ПХГ
Газпром намерен наполнить российские подземные хранилища газа (ПХГ) до рекордных резервов в сезон 2022-2021 годов до 72,638 млрд кубометров, сообщили в компании.
«Потенциальная максимальная суточная производительность российских ПХГ выводится на беспрецедентный уровень – 847,9 млн кубометров», – цитирует сообщение холдинга ТАСС.
С учетом ПХГ в Белоруссии и Армении он составит 887,9 млн куб. м.
«Компания нацелена на четкое выполнение приоритетной задачи – обеспечение высокой надежности поставок газа российским и зарубежным потребителям», – заключили в компании.
Власти Молдавии одобрили введение ЧП из-за энергетического кризиса
Молдавское правительство одобрило введение в стране режима чрезвычайного положения на 30 суток из-за энергетического кризиса, заявила премьер-министр Наталья Гаврилица.
«Введение ЧП – техническая процедура, необходимая для обеспечения энергетической безопасности страны и выделения денег для покупки газа из альтернативных источников», – передает ее слова ТАСС.
Ситуация, по ее словам, осложнилась из-за отсутствия договора на поставку газа с Газпромом.
Решение правительства будет вынесено на рассмотрение парламента. Также кабмин выделил из государственного резерва 16 тыс. тонн мазута.
Гаврилица пояснила, что режим ЧП позволяет правительству закупать газ в упрощенном порядке, в том числе путем отступления от нормативных положений. Власти на время ЧП могут координировать деятельность СМИ в сообщениях о причинах и масштабах чрезвычайной ситуации и правилах поведения.
Напомним, Газпром 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Цена на топливо для страны выросла до 790 долларов за 1 тыс. кубометров, хотя в 2021 году среднегодовая закупочная цена составляла 200 долларов.
Переговоры о заключении долгосрочного контракта продолжились. Компания «Молдовагаз» сообщала, что потребление превышает поставки топлива из России, что может стать проблемой.
По инициативе кабмина было решено созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям.
Парламент Молдавии одобрил введение ЧП из-за кризиса
Молдавский парламент по предложению правительства решил ввести чрезвычайное положение в стране из-за энергетического кризиса, сообщил вице-спикер Михай Попшой.
«Проект введения режима ЧП на 30 дней, инициативу поддержали 55 депутатов», – цитирует Попшоя РИА «Новости».
Ранее молдавское правительство одобрило введение в стране режима чрезвычайного положения на 30 суток из-за энергетического кризиса.
Напомним, Газпром 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Цена на топливо для страны выросла до 790 долларов за 1 тыс. кубометров, хотя в 2021 году среднегодовая закупочная цена составляла 200 долларов.
Переговоры о заключении долгосрочного контракта продолжились. Компания «Молдовагаз» сообщала, что потребление превышает поставки топлива из России, что может стать проблемой.
По инициативе кабмина было решено созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям.
Газпром сообщил об увеличении поставок газа в Италию в 2021 году
Поставки газа из России в Италию с начала 2021 года выросли на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба Газпрома.
«С начала 2021 года Газпром увеличил поставки российского газа в Италию на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», – цитирует сообщение компании ТАСС.
В 2020 году холдинг поставил в эту европейскую страну 20,8 млрд кубометров газа.
В ходе встречи глава Газпрома Алексей Миллер и главный исполнительный директор Eni Клаудио Дескальци обсудили вопросы и направления сотрудничества компаний в газовой сфере, а также перспективы низкоуглеродного развития энергетики ЕС.
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