Санду назвала условие объединения Молдавии и Румынии

Объединение Молдавии и Румынии возможно, если большинство граждан Молдавии поддержит эту идею, заявила президент страны Майя Санду.

Санду сказала, что «есть много людей, которые поддерживают эту идею, но есть и другая часть общества, которая напугана идеей объединения». По ее мнению, для воплощения в жизнь столь «большого проекта» требуется «поддержка подавляющего большинства в обществе», передает ТАСС со ссылкой на Pro TV.

«Посмотрим, как будут развиваться события», – сказала Санду, добавив, что власти Молдавии и Румынии реализуют политику по сближению двух стран в гуманитарной, энергетической и других сферах.

Социологические опросы свидетельствуют, что за объединение Молдавии и Румынии выступают 20–40% молдаван, многие из которых разочарованы молдавскими политическими элитами.