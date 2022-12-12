Эксперт Бартош: Молдавия попытается приблизить свою армию к стандартам НАТО

Названы возможные сценарии развития конфликта в Косово

Балканист Энтина: У Вучича закончились легальные способы защиты сербов в Косово

Белград будет до последнего избегать введения войск на территорию Косово и Метохии. Александр Вучич оказался в патовой ситуации. И Москва практически никак не может помочь Сербии, сказала в разговоре с газетой ВЗГЛЯД балканист Екатерина Энтина, комментируя обострение ситуации в регионе.

«Последние десять месяцев в Косово мы наблюдаем закручивание ситуации по спирали. Пользуясь началом СВО на Украине, косовары устраивали провокации раз в полтора месяца. Затем интервал сократился до месяца, а теперь стали происходить еще чаще», – сказала Екатерина Энтина, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.

«Никакие договоренности, которые достигаются при посредничестве Брюсселя, премьер самопровозглашенного Косова Альбин Курти соблюдать не собирается. С момента его прихода к власти все переговорные процессы были сорваны. И сейчас Вучича пытаются спровоцировать на введение сербской армии на территорию Косово и Метохии», – уверена эксперт.

«Однако Белград будет до последнего избегать военного вмешательства. Вместе с тем Сербия намерена подать в НАТО заявку на размещение контингента. Юридически это допустимо на основании резолюции 1244 СБ ООН. Но из заявлений Анналены Бербок и других представителей евробюрократии становится понятно, что об этом не может быть и речи», – продолжает собеседница.

«Соответственно, Запад не допустит того, чтобы силовые структуры Белграда появились на территории Косово и Метохии. Это был последний легальный ход Вучича, который позволил бы обеспечить безопасность и не навлечь на себя атаку Запада», – отметила Энтина.

«До сегодняшнего дня сербам удавалось найти выход из этой непростой ситуации. Но давление усиливается, провокации со стороны албанцев становятся все чаще. И режиссируют их как извне, так и внутри за счет националистических сил, которые всегда были в крае и лишь набирали силу», – указывает балканист.

«При этом в глобальном смысле ситуация в Косово и Метохии управляемая – там есть миротворческая миссия и одна из крупнейших американских баз. Кроме того, все страны вокруг Сербии являются членами НАТО. У самой Сербии очень разветвленная система отношений с альянсом», – рассуждает эксперт.

«Но в локальном смысле может продолжаться дальнейшая эскалация, поскольку наиболее приемлемым планом для Приштины является исход сербского населения из края. Причем их устроит как добровольный исход, так и сценарий, в рамках которого Белград вводит войска на территорию края и гарантированно подвергается серьезнейшей атаке со стороны НАТО», – подчеркивает она.

Энтина указывает: «Вучич находится в патовой ситуации». «Не ответить на притеснения сербов он не может, но ответ станет самоубийством для политического руководства в Белграде. И вряд ли в такой ситуации можно ожидать чего-то позитивного для сербов», – говорит балканист.

«Из небольших локальных перестрелок в скором времени конфликт разрастется до всех четырех муниципалитетов, где на севере края компактно проживают сербы. Однако у них есть потенциал для самозащиты за счет теневых парамилитарных структур и ресурсов бывшей полиции», – прогнозирует собеседница.

«Сложнее всего придется южным сербам в анклавах. Скорее всего, и Жозеп Боррель и американцы будут давить на Вучича с тем, чтобы он как можно быстрее настоял на расформирования баррикад на севере Косова. Но я не уверена, что у него есть такой ресурс. Дело в том, что косовские сербы не очень верят в то, что Белград может их защитить», – обращает внимание Энтина.

«Также сложно поверить в то, что сербы согласятся добровольно покинуть край. Могу сказать, что там остались только те, кто ни при каких обстоятельствах не покинет свои дома. Только форматы этнических чисток могут их вытеснить. Но тогда мы увидим сценарий Хорватии середины 90-х годов», – напоминает эксперт.

«Но чистки не устроят ни Брюссель, ни Вашингтон. Курти – довольно сложная фигура для всех, и ценен своей управляемой радикальностью. Если же он переусердствует, Запад быстро его сместит», – уверена балканист.

При этом Москва пока не в силах оказать серьезную военную помощь Сербии. «С учетом того количества задач, которые сейчас стоят перед Россией в ближнем зарубежье, серьезных ресурсов для поддержки Сербии у нас не наблюдается. В то же время позиция Запада в этом вопросе основана на том, что Россия – как великая держава – не может не поддержать сербов, но с другой стороны, все прекрасно понимают, что ресурсов для военной поддержки у нас сейчас нет», – заключила Энтина.

Напомним, Белград сообщил о намерении в понедельник направить в НАТО запрос на размещение сербских сил в Косово. Обращение будет основываться на резолюции 1244 Совбеза ООН. При этом президент Сербии Александр Вучич признался, что не испытывает «никаких иллюзий». Он выразил уверенность, что KFOR (международные силы под руководством НАТО в регионе) запрос отклонит.

Также накануне вечером Вучич провел экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с обострением ситуации на севере Косова. По итогам заседания глава республики обвинил США в несоблюдении ни Устава ООН, ни резолюции Совбеза ООН, ни Брюссельского, ни Вашингтонского соглашений.

Между тем глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила Сербию в усилении напряженности вокруг Косово и поставила действия Приштины в пример Белграду. По ее словам, Косово «снизило напряженность», приняв решение отложить местные выборы, однако заявления Сербии ведут «к обратному результату».

В ответ на это глава правительства Сербии Ана Брнабич осудила «ошеломляющий уровень абсурда» в заявлении Бербок. Она указала, что руководители МИД стран G7 в мае призвали следовать резолюциям СБ ООН при решении «любой проблемы или кризиса в мире». Брнабич отметила, что в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН Сербия может попросить вернуть некоторое число своих сил безопасности в Косово.

Однако, по мнению Берлина, резолюцию нужно «игнорировать, поскольку это «неприемлемо». Брнабич поинтересовалась, какими критериями нужно руководствоваться, определяя, следует ли соблюдать или игнорировать ту или иную резолюцию СБ ООН.

До этого премьер непризнанного Косова Альбин Курти анонсировал операцию, в ходе которой спецподразделения косовской полиции используют все средства для ликвидации возведенных баррикад, передает РИА «Новости».

Напомним, косовские сербы приступили к строительству баррикад в ответ на задержание по подозрению в «терроризме» Деяна Пантича, который вместе с другими сербскими полицейскими на севере Косово ранее подал в отставку.