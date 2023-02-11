Зеленский сменил правительство Молдавии

Женского дуумвирата в Молдавии больше нет. Президент Майя Санду уволила премьера Наталью Гаврилицу, а в преемники ей выбрала мужчину – своего советника по безопасности Дорина Речана. Но на пост советника Речан был переведен с поста секретаря Совбеза только 4 февраля. Похоже, еще неделю назад Санду даже не планировала менять премьера. Решение приняли внезапно – и повлиял на это Владимир Зеленский.

В пятницу премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила об уходе, что, согласно конституции, означает отставку всего кабинета министров. Как пожаловалась на прощание Гаврилица, ее правительство пользовалось поддержкой со стороны международных партнеров, но не ощущало поддержки от населения. И в этом уходящий премьер права: многочисленные опросы показывают, что около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства, пишет РИА «Новости».

Тем не менее, как выразилась Гаврилица в прощальной речи, Молдавия начинает новый этап в своей истории и должна теперь сосредоточиться на евроинтеграции, чтобы до конца года запустить переговоры по вступлению в ЕС. Также она подчеркнула, что стране нужно сосредоточиться на обеспечении безопасности, в том числе в области энергетики. Заместитель Гаврилицы и одновременно министр инфраструктуры Андрей Спыну выразил уверенность, что именно в период ее правления «страна обрела свое будущее». «Кризисы сделали нас сильнее и более решительными, чтобы бороться за наше европейское будущее», – заявил вице-премьер.

Решение о замене премьера, судя по всему, было принято на экстренном совещании в администрации президента Майи Санду, на которое позвали не только членов правительства, но и представителей контролирующей парламент проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС).

Не прошло и нескольких часов после ухода Гаврилицы, как Санду назвала имя преемника. Правда, сначала она провела консультации с лидерами парламентских фракций, но, скорее всего, это была пустая формальность. Кандидатом на пост премьер-министра глава государства выдвинула своего советника по вопросам безопасности и обороны Дорина Речана, бывшего главу МВД и бывшего секретаря Совбеза.

Речан уже выступил с краткой речью: вслед за Гаврилицей он назвал приоритетом интеграцию в Евросоюз. «Необходимо придать дополнительный импульс этому процессу, гармонизировать законодательство, выполнить взятые перед ЕС обязательства», – сказал Речан. Остальные приоритеты он выстроил так: «Это порядок и дисциплина в госучреждениях, они должны служить людям, бизнесу. Второе – необходимо дать толчок экономике, которая нуждается в инвестициях». Третье по значимости для Речана – это «мир и стабильность». «Мы нуждаемся в консолидации в сфере безопасности, чтобы каждый чувствовал себя защищенным», – отметил кандидат.

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Согласно закону, в течение двух недель Речан должен представить парламенту свою команду и программу действий. Он будет утвержден в должности, если получит поддержку минимум 51 депутата из 101. У правящей партии есть 63 мандата. О его поддержке уже заявил председатель ПДС Игорь Гросу.

«Сняли премьера, которая пришла из бизнеса, и поставили на ее место силовика. Силовик теперь и займется организацией репрессий против оппозиции», – пояснил в интервью газете ВЗГЛЯД депутат парламента Молдавии от партии социалистов Богдан Цырдя. «Уже очевидно, что в «документе Зеленского», который наверняка был попросту изготовлен украинскими спецслужбами, перечислены имена конкретных людей, названия партий, редакции СМИ. Вот по этому списку будут всех брать под стражу. Организацией такого политического террора, видимо, и займется новый премьер-силовик», – полагает Цырдя.

«В западных канцеляриях пришли к выводу, что Россия скоро начнет наступление на украинском фронте, – и это очень сильно напрягло Госдеп. Поэтому мы и увидели зачистку в Киеве, начиная от министров и заканчивая главами регионов. По той же причине происходит и смена правительства в Молдавии», – уверен депутат. «По нашему мнению, кабинет Гаврилицы уволили по заказу посольства США, которое пришло к выводу, что эта команда тянет ко дну и рейтинг Санду, и рейтинг правящей партии. Один только уровень инфляции – самый высокий в Европе – 35%. О чем тут говорить? О каких достижениях?», – риторически спрашивает депутат.

«Скорее всего, перед Речаном поставят такие задачи: зачистка политического поля от левоцентристов, от евразийских и пророссийских партий,

запрет партии «Шор» и нашей партии, арест оппонентов, начиная с Игоря Додона и заканчивая шоровцами и нашей партией социалистов. Третья задача – на будущее – завершить модернизацию армии, подготовиться к военным операциям», – добавил собеседник.

Цырдя не исключает и собственного ареста: «Придет генеральный прокурор в парламент, обвинит в чем угодно, большинство депутатов проголосует за отмену моего иммунитета – и все, через четверть часа ты уже в тюрьме. Потому что так сказал Зеленский».

Как уже сообщалось, в четверг президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, будто передал молдавской коллеге Майе Санду некий «российский документ» с планом по дестабилизации политической обстановки в республике. Об этом Зеленский сообщил в Брюсселе, выступая на саммите ЕС. По его версии, документ, перехваченный украинской разведкой, показывает, кто, когда и вследствие каких действий «собирается сломать Молдавию» и «установить свой контроль над ней». В Кремле заявили, что не знают о наличии подобного документа.

В тот же день спецслужбы Молдавии заявили, что «подтверждают» подлинность переданных из Киева данных. В сообщении молдавской Службы информации и безопасности (СИБ) также говорится, что и по собственным «результатам оперативной деятельности были выявлены действия с целью подрыва Республики Молдова».

Примечательно, что до прошлой субботы, 4 февраля, Дорин Речан работал секретарем Совбеза Молдавии, то есть советником президента по вопросам безопасности и обороны он пробыл меньше недели. Из этого факта можно сделать вывод, что еще в прошлые выходные Санду не собиралась увольнять Гаврилицу и менять ее на Речана.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников не исключает, что решение о замене правительства Молдавии было принято внезапно – сразу после заявления Зеленского. «Какова фамилия нового премьера, который занял кабинет в Кишиневе, не так уж и важно. Главное, что Зеленский на пару с Санду в последнее время пытаются нагнетать обстановку вокруг Приднестровья. Это прослеживается. Они пытаются спровоцировать и сам Тирасполь на обострение. Той же цели служат заявления Санду о возможности вступления в Североатлантический альянс. В общем, они все время стараются вынудить нас вмешаться в события в Молдавии и таким образом втащить в прямое столкновение со всем коллективным Западом. То есть заманить в ловушку», – предположил глава комитета.

«Что касается прошлого Речана, то он был министром внутренних дел в кабинете Влада Филата – как раз в те времена, когда в Молдавии произошли самые крупные преступления, вроде кражи миллиарда из бюджета и «ландромата», то есть отмывание 22 млрд долларов через молдавские банки, и другие скандалы помельче, связанные с приватизацией. При нем в МВД процветала коррупция и на этот счет есть документы Счетной палаты», – напоминает Цырдя.

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По словам депутата, Речан персонально был героем скандалов. Скажем, его обвиняли в том, что у него фальшивый диплом о высшем образовании.

«Недавно, когда Речан уже работал секретарем Совбеза, в Сети появились «сливы» его переписки с людьми из окружения президента. Оказалось, что он лихо обсуждает будущий арест политических оппонентов Санду, а еще мило обсуждает закупку «муки». Как многие интерпретировали, речь идет о наркотиках», – говорит депутат.

Стоит напомнить, что правительство Натальи Гаврилицы продержалось всего полтора года. Оно было сформировано в августе 2021 года выигравшей досрочные выборы ПДС. Летом прошлого года в стране начались массовые протесты, участники которых требуют отставки не только правительства, но и президента Санду. Их упрекают в неспособности справиться с выросшими в несколько раз ценами на энергоносители и продукты питания, рекордной за последние 20 лет инфляцией. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, милитаристские заявления на фоне украинского конфликта, а также за давление на оппозицию.

Кстати, в пятницу, еще до новостей о смене главы кабинета министров, два молдавских ведомства устроили антироссийский демарш. Сперва минобороны объявило, что рано утром иностранная ракета пересекла воздушное пространство республики над селом Мокра в приднестровском регионе, а затем над селом Косоуцы Сорокского района и направилась в сторону Украины. А в середине дня министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску срочно вызвал посла России Олега Васнецова, чтобы «указать российской стороне на недопустимое нарушение воздушного пространства».

В Москве эти обвинения пока не комментировали. Но в начале февраля глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что Запад «приглядывает» Молдавию на роль «следующей Украины». Министр сказал, что Запад смог достаточно специфическими методами поставить во главе Молдавии Майю Санду, которая «просто рвется в НАТО, имеет румынское гражданство и готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все».

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