Молдавии грозит украинское будущее

Молдавия может оказаться «следующей Украиной» из-за позиции Запада и нынешнего президента страны Майи Санду. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он также указал на планы Запада превратить Грузию в очередной раздражитель для России, однако в Тбилиси не спешат соглашаться на эту роль. Каковы шансы на то, что Кишинев в итоге выберет «грузинский» сценарий развития ситуации вместо «украинского»?

Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что Запад «приглядывает» Молдавию на роль «следующей Украины». В ходе интервью журналисту Дмитрию Киселеву в эфире телеканала «Россия-24» министр сказал, что Запад смог достаточно специфическими методами поставить во главе Молдавии Майю Санду, которая «просто рвется в НАТО, имеет румынское гражданство и готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все».

Лаврову попытался возразить глава пресс-службы МИД Молдавии Даниел Водэ, который назвал заявление министра не соответствующим действительности и «частью уже известной угрожающей риторики российской дипломатии». Чиновник добавил, что Молдавия выбрала путь интеграции с Евросоюзом и это решение поддерживается населением страны.

В недавнем интервью американскому изданию Politico Санду допустила возможность отказа страны от нейтралитета ради вступления в НАТО. «Сейчас идет серьезное обсуждение нашей способности защитить себя, можем ли мы сделать это сами или нам следует стать частью более крупного альянса, – сказала президент. – И если в какой-то момент мы, как нация, придем к выводу, что нам необходимо изменить наш нейтральный статус, это должно произойти через демократический процесс».

Согласно конституции Молдавии, страна обладает нейтральным статусом, но с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках плана партнерства. Бывший молдавский лидер Игорь Додон заявлял в интервью РИА «Новости», что Санду реализует в стране украинский сценарий: ликвидирует оппозицию, накачивает Молдавию оружием и закрывает русскоязычные телеканалы.

Подобные действия Киева, подчеркнул Додон, привели к конфликту. «Декларации президента, ее готовность вести Молдавию по пути Украины, ее намерение интегрировать Молдавию в НАТО не имеют ничего общего ни с интересами страны, ни с интересами граждан», – сказал Додон.

По его словам, «молдаване хотят мира, сохранения государственности и нейтралитета, дружбы и стратегического партнерства с Россией». «Наши граждане не хотят ни с кем воевать, они не хотят становиться пушечным мясом в чьих-то геополитических играх», – отметил Додон.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин прогнозирует, что реальные проблемы у Кишинева наступят только в том случае, если из Вашингтона будет дана команда «вперед» на Приднестровье и Гагаузию. «Тогда, вероятно, Молдавия окажется еще одной горячей точкой на карте Европы», – подчеркнул Жарихин. По его словам, Санду является частью так называемого «свободного мира», «потому что имеет не только молдавское, но и румынское гражданство». Теперь она хочет сделать всю Молдавию частью «свободного мира», как она любит выражаться», – считает политолог.

Однако у президента есть серьезные проблемы, добавляет эксперт. Прежде всего, это связано с настроениями в Приднестровье, которое «откажется уходить вместе с Санду». «Она это понимает, потому не форсирует события. Но Приднестровье – это полбеды. А как они будут разбираться с Гагаузией в случае реальной попытки объединения с Румынией? Это трудно представить, потому что Гагаузия находится внутри Молдавии», – говорит собеседник.

Жарихин напомнил, что прозападные власти игнорируют интересы населения, большинство которого выступает против вступления Молдавии в НАТО. Как показывают опросы общественного мнения, более 60% граждан высказываются за близкие отношения с Россией, еще 21% полагает, что нужны хотя бы нейтральные отношения. «Население совсем не хочет вступать в НАТО и объединяться вместе с Румынией. Но если начальство прикажет Санду, то через конфликт и внутреннее противостояние она может пойти на это», – полагает эксперт.

Собеседник уверен, что Молдавия могла бы сохранять нейтральный статус как Австрия или Швейцария, хотя сейчас их поведение спорно. «Но только в таком случае у Молдавии есть некоторые шансы сохранить территориальную целостность и объединиться с Приднестровьем», – уверен Жарихин.

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В ходе интервью Киселеву Лавров отметил также, что, в отличие от Молдавии, грузинское правительство руководствуется национальными интересами, несмотря на призывы Запада открыть «второй фронт» против России. «Они говорят: мы руководствуемся национальными интересами, у нас торговля с Россией, туризм, энергоносители мы получаем, и это отвечает интересам грузинского государства и грузинского народа», – подчеркнул Лавров.

Киев неоднократно выражал недовольство тем, что Грузия не присоединилась к санкциям Запада против России после начала спецоперации. В конце прошлого месяца на Украине также раскритиковали поддержку возобновления прямого авиасообщения с Россией со стороны грузинских властей. И, как позже допустил Лавров, в скором времени страны смогут возобновить прямое авиасообщение. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в ответ заявил, что Грузия поддержит это решение.

Грузинский политолог Гулбаат Рцхиладзе при этом полагет, что на Западе «хотят использовать Тбилиси в экономических санкциях, чтобы перекрыть турецкие транзиты через Грузию». «Грузинское руководство пока не идет уступки», – указал эксперт.

«При этом Грузия все-таки участвует в некоторых из санкций – это касается банковского сектора»,

– говорит Рцхиладзе.

На этом фоне Молдавии, как считают эксперты, в ближайшее время придется выбрать между грузинским сценарием развития событий и украинским. Если во власти в Кишиневе будут лидировать рациональные политики, тогда Молдавия сохранит нейтралитет и свою экономику. Если же позиция Санду не будет кем-либо оспорено – тогда республику ждут самые негативные последствия, пример которых можно увидеть на Украине.

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