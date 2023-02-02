Молдавии грозит украинское будущее

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В США ждут экономический кризис из-за картонных коробок

Все больше экономистов ожидают неминуемой рецессии в США Richard Drew/AP/ТАСС
Назван неожиданный предвестник ближайшего краха американской экономики. Это падение производства и спроса на картонные коробки. Это вполне объектовый показатель оценки, дополняющий традиционные показатели типа ВВП и инфляции, уверяют экономисты. И все больше экономистов действительно ожидают неминуемой рецессии в США.  Подробности...
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Россияне сформировали новые требования к политикам

Избиратели желают «общей судьбы» с политиками, считают эксперты Алексей Сухоруков/РИА Новости
В сентябре Россию ждет Единый день голосования, в ходе которого выборы впервые пройдут в новых регионах страны. Эксперты считают, что в этом году на всех уровнях выборов стоит ждать высокой конкуренции. Как будут строиться избирательные кампании партий и кандидатов, какие новые факторы и требования избирателей они должны учитывать? Подробности...
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Кто и почему ждет «решающее наступление» России на Украине

Россия шаг за шагом освобождает территорию Украины REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
В последнее время резко участились заявления о предстоящем буквально «в ближайшие дни» «решающем наступлении России на Украине». Подобные прогнозы звучат как от крупных функционеров на Западе, так и от отечественных военных экспертов. Что стоит за такими высказываниями, насколько они обоснованы – и как может выглядеть подобное наступление? Подробности...
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Зачем Киев повально мобилизует русскоязычное население

Насильственная мобилизация на Украине приобретает гигантские масштабы REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Появляется все больше свидетельств о массовой агрессивной мобилизации граждан Украины в русскоязычных регионах. Жестче всего власти действуют в Одесской, Николаевской, Харьковской областях. Отдельное внимание приковано к русским в Херсоне и венграм в Закарпатье. Почему командование ВСУ сделало упор именно на эти регионы и как результатами подобной мобилизации планирует воспользоваться офис Зеленского? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Вместе с Россией Запад хочет уничтожить мировую историю

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Андрей Полонский, писатель, историк
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Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
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Обсуждение: 6 комментариев

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    Молдавии грозит украинское будущее

    Нынешние власти Молдавии способны превратить страну в новую арену для противостояния Запада и России
    		   2 февраля 2023, 20:10
    Фото: MD National Army/Flickr
    Текст: Андрей Резчиков

    Молдавия может оказаться «следующей Украиной» из-за позиции Запада и нынешнего президента страны Майи Санду. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он также указал на планы Запада превратить Грузию в очередной раздражитель для России, однако в Тбилиси не спешат соглашаться на эту роль. Каковы шансы на то, что Кишинев в итоге выберет «грузинский» сценарий развития ситуации вместо «украинского»?

    Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что Запад «приглядывает» Молдавию на роль «следующей Украины». В ходе интервью журналисту Дмитрию Киселеву в эфире телеканала «Россия-24» министр сказал, что Запад смог достаточно специфическими методами поставить во главе Молдавии Майю Санду, которая «просто рвется в НАТО, имеет румынское гражданство и готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все».

    Лаврову попытался возразить глава пресс-службы МИД Молдавии Даниел Водэ, который назвал заявление министра не соответствующим действительности и «частью уже известной угрожающей риторики российской дипломатии». Чиновник добавил, что Молдавия выбрала путь интеграции с Евросоюзом и это решение поддерживается населением страны.

    В недавнем интервью американскому изданию Politico Санду допустила возможность отказа страны от нейтралитета ради вступления в НАТО. «Сейчас идет серьезное обсуждение нашей способности защитить себя, можем ли мы сделать это сами или нам следует стать частью более крупного альянса, – сказала президент. – И если в какой-то момент мы, как нация, придем к выводу, что нам необходимо изменить наш нейтральный статус, это должно произойти через демократический процесс».

    Согласно конституции Молдавии, страна обладает нейтральным статусом, но с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках плана партнерства. Бывший молдавский лидер Игорь Додон заявлял в интервью РИА «Новости», что Санду реализует в стране украинский сценарий: ликвидирует оппозицию, накачивает Молдавию оружием и закрывает русскоязычные телеканалы.

    Подобные действия Киева, подчеркнул Додон, привели к конфликту. «Декларации президента, ее готовность вести Молдавию по пути Украины, ее намерение интегрировать Молдавию в НАТО не имеют ничего общего ни с интересами страны, ни с интересами граждан», – сказал Додон.

    По его словам, «молдаване хотят мира, сохранения государственности и нейтралитета, дружбы и стратегического партнерства с Россией». «Наши граждане не хотят ни с кем воевать, они не хотят становиться пушечным мясом в чьих-то геополитических играх», – отметил Додон.

    Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин прогнозирует, что реальные проблемы у Кишинева наступят только в том случае, если из Вашингтона будет дана команда «вперед» на Приднестровье и Гагаузию. «Тогда, вероятно, Молдавия окажется еще одной горячей точкой на карте Европы», – подчеркнул Жарихин. По его словам, Санду является частью так называемого «свободного мира», «потому что имеет не только молдавское, но и румынское гражданство». Теперь она хочет сделать всю Молдавию частью «свободного мира», как она любит выражаться», – считает политолог.

    Однако у президента есть серьезные проблемы, добавляет эксперт. Прежде всего, это связано с настроениями в Приднестровье, которое «откажется уходить вместе с Санду». «Она это понимает, потому не форсирует события. Но Приднестровье – это полбеды. А как они будут разбираться с Гагаузией в случае реальной попытки объединения с Румынией? Это трудно представить, потому что Гагаузия находится внутри Молдавии», – говорит собеседник.

    Жарихин напомнил, что прозападные власти игнорируют интересы населения, большинство которого выступает против вступления Молдавии в НАТО. Как показывают опросы общественного мнения, более 60% граждан высказываются за близкие отношения с Россией, еще 21% полагает, что нужны хотя бы нейтральные отношения. «Население совсем не хочет вступать в НАТО и объединяться вместе с Румынией. Но если начальство прикажет Санду, то через конфликт и внутреннее противостояние она может пойти на это», – полагает эксперт.

    Собеседник уверен, что Молдавия могла бы сохранять нейтральный статус как Австрия или Швейцария, хотя сейчас их поведение спорно. «Но только в таком случае у Молдавии есть некоторые шансы сохранить территориальную целостность и объединиться с Приднестровьем», – уверен Жарихин. 


    В ходе интервью Киселеву Лавров отметил также, что, в отличие от Молдавии, грузинское правительство руководствуется национальными интересами, несмотря на призывы Запада открыть «второй фронт» против России. «Они говорят: мы руководствуемся национальными интересами, у нас торговля с Россией, туризм, энергоносители мы получаем, и это отвечает интересам грузинского государства и грузинского народа», – подчеркнул Лавров.

    Киев неоднократно выражал недовольство тем, что Грузия не присоединилась к санкциям Запада против России после начала спецоперации. В конце прошлого месяца на Украине также раскритиковали поддержку возобновления прямого авиасообщения с Россией со стороны грузинских властей. И, как позже допустил Лавров, в скором времени страны смогут возобновить прямое авиасообщение. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в ответ заявил, что Грузия поддержит это решение.

    Грузинский политолог Гулбаат Рцхиладзе при этом полагет, что на Западе «хотят использовать Тбилиси в экономических санкциях, чтобы перекрыть турецкие транзиты через Грузию». «Грузинское руководство пока не идет уступки», – указал эксперт. 

    «При этом Грузия все-таки участвует в некоторых из санкций – это касается банковского сектора»,

    – говорит Рцхиладзе.

    На этом фоне Молдавии, как считают эксперты, в ближайшее время придется выбрать между грузинским сценарием развития событий и украинским. Если во власти в Кишиневе будут лидировать рациональные политики, тогда Молдавия сохранит нейтралитет и свою экономику. Если же позиция Санду не будет кем-либо оспорено – тогда республику ждут самые негативные последствия, пример которых можно увидеть на Украине.

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