Эксперт оценил риски Молдавии стать «второй Украиной»

Политолог Жарихин назвал условия превращения Молдавии в горячую точку на карте Европы

Молдавия окажется еще одной горячей точкой на карте Европы, если Кишинев получит из Вашингтона команду «вперед» на Приднестровье, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Жарихин. О том, что Запад «приглядывает» Молдавию на роль «следующей Украины», заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров. В Кишиневе такой прогноз отвергли.

«У меня тоже есть опасения того, что Молдавия может стать «второй Украиной». Президент республики Майя Санду является частью так называемого свободного мира, потому что имеет не только молдавское, но и румынское гражданство. Теперь она хочет сделать всю Молдавию частью «свободного мира», как она любит выражаться», – считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин

Однако у Санду есть серьезные проблемы, добавляет эксперт. Прежде всего, это связано с настроениями в Приднестровье, которое «откажется уходить вместе с Санду». «Она это понимает, потому не форсирует события. Но Приднестровье – это полбеды. А как они будут разбираться с Гагаузией в случае реальной попытки объединения с Румынией? Это трудно представить, потому что Гагаузия находится внутри Молдавии», – отметил собеседник.

Реальные проблемы у Кишинева наступят только в том случае, если из центра принятия решений на Западе – Вашингтона – будет дана команда «вперед» на ПМР и Гагаузию, уверен эксперт. «Тогда, вероятно, Молдавия окажется еще одной горячей точкой на карте Европы», – подчеркнул Жарихин.

О том, что Запад «приглядывает» Молдавию на роль «следующей Украины», заявил в четверг глава МИД Сергей Лавров. По его словам, Запад смог достаточно специфическими методами поставить во главе Молдавии президента Майю Санду, которая «просто рвется в НАТО, имеет румынское гражданство и готова объединяться с Румынией, и вообще готова практически на все».

В свою очередь глава пресс-службы МИД Молдавии Даниел Водэ заявил журналистам, что слова Лаврова про «вторую Украину» не соответствуют действительности. Как сообщает РИА «Новости», он назвал заявление Лаврова «частью уже известной угрожающей риторики российской дипломатии». Водэ добавил, что Молдавия выбрала путь интеграции с Евросоюзом, и это решение поддерживается населением страны.

Ранее министр иностранных дел Приднестровья в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал, что Молдавия активно накачивается западным оружием. По его словам, это создает новые риски в регионе.