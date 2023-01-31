Взгляд
31 января, вторник  |  Последнее обновление — 14:04  |  vz.ru
Разделы

Чем закончится схватка угольщиков и нефтяников за БАМ и Транссиб

Игорь Онучин/ТАСС
За возможность отправить груз по железой дороге на Восток развернулась нешуточная борьба. В прошлом году приоритетное право на перевозку получили российские угольщики. Однако теперь их хотят подвинуть нефтяники, которые столкнулись с проблемой перевозок своих нефтепродуктов на фоне эмбарго. Кто победит в борьбе за железную дорогу? Подробности...
Перейти в раздел…

Херсонщина запустила финальный этап интеграции в Россию

Херсонская область вводит российские законы и строит новый город Андрей Рубцов/ТАСС
Херсонская область углубляет слияние с Россией: упраздняет военно-гражданскую администрацию, переходит на российское законодательство и московское время. Как нововведения улучшат жизнь херсонцев и что еще предстоит сделать для повышения уровня жизни в регионе? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Берия спасал жизни фашистских военнопленных

Немцы под Сталинградом понесли чудовищные потери из-за голода и обморожений Валерий Христофоров/ТАСС
Ровно 80 лет назад, 31 января 1943 года сдался в плен фельдмаршал Паулюс – один из сотен тысяч таких же пленных немецких военнослужащих. Фактически это означало окончание Сталинградской битвы, переломной для хода Великой Отечественной войны. То, как советская власть и лично Берия отнеслись к немецким военнопленным, разрушает один из главных русофобских мифов о Второй мировой войне. Подробности...
Перейти в раздел…

«Милитаризация Молдавии – это угроза»

В армии Приднестровья готовы к тому, что первыми по республике ударят не молдавские, а украинские войска government.gospmr.org
«Молдавия получает оружие, бронетехнику, боевые спецсредства, да еще и начинает маневры. Кроме того, Кишинев требует свернуть миротворческую операцию в Приднестровье, выдворить российских военных. Это чистой воды милитаризация», – заявил газете ВЗГЛЯД министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев. Он также не исключает, что удар по республике первой нанесет не молдавская – с запада, а украинская армия – с востока. Подробности...
Перейти в раздел…

Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Как стал возможен Освенцим

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Немцы не были диким, отсталым племенем – они были одним из самых высокоразвитых народов на Земле. Поэтому национал-социализм и Холокост остаются такой мучительной загадкой – как до этого дошло? Подробности...

Как вели себя в плену фашистские генералы

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Преданность военной корпорации оказалась для Паулюса важнее преданности Гитлеру. Он пошел на сотрудничество с НКВД и вступил в антифашистский союз, активно занявшись агитацией. Подробности...

Германия балансирует на грани войны и переговоров

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Анналена Бербок заявила, что Германия и остальная Европа ведут против России войну. И тем самым чуть не испортила тонкую дипломатическую игру Олафа Шольца. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Эрдоган против Макрона. Чья возьмет?

Раскол властей Германии

Россия выдавливает Запад из Африки

Перейти в раздел…

Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
Подробности...

Головы диких животных украсили женские платья в Париже

Подробности...

Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
  • Американский «Абрамс»

  • Британский «Челленджер»

  • Немецкий «Леопард»

  • Затрудняюсь ответить
Хотели бы вы сменить профессию?
  • Да, как можно скорее

  • Да, в отдаленном будущем

  • Уже сменил

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
  • Латвия

  • Литва

  • Эстония
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ оставили первую линию обороны на Запорожском направлении
    В ДНР заявили о взятии поселков у Артемовска «одного за другим» Дорожные знаки «Сталинград» установили на въездах в Волгоград Митрополита Таллинского вызвали в МВД Эстонии из-за призывов к миру МВФ предсказал переход экономики России к росту в 2023 году
    Артиллерия ВС РФ уничтожила миномет ВСУ с расчетом под Херсоном В Минске объяснили отказ россиянке Сапеге в помиловании Партия Саакашвили в Грузии пришла к распаду В МОК назвали клеветой заявление Подоляка о коррупции в организации
    Суд в России приговорил к 12 годам поджигателя военкомата в Нижневартовске Президент Литвы призвал страны Запада «перейти красную линию» и дать Киеву истребители Порошенко раскрыл цели Минских соглашений В США испугались катастрофы из-за отказа мира от нефтедоллара

    атака на Исфахан


    Названы возможные варианты ответа Ирана на агрессивную риторику Киева

    «ненападение на Россию»


    В России оценили условие Макфола Зеленскому для поставок вооружений Украине

    две задачи


    Юшков объяснил логику ответа России на потолок цен на нефть

    Видео

    поставки вооружений


    Франция хочет отдать Украине летающее старье

    российские законы


    Херсонщина запустила финальный этап интеграции в Россию

    история войны


    Поражение США во Вьетнаме имеет отношение к Украине

    «Обещает золотые горы»


    Что стоит за словами Трампа о достижении мира за сутки

    Урановые боеприпасы


    Западные танки несут ядерную угрозу Украине

    нити управления


    Сергей Миркин: Украина расшатывает Америку

    наши люди


    Виталий Трофимов-Трофимов: Уехали не только предатели

    часть ядра


    Вадим Трухачёв: Швеция продавит Турцию по вопросу членства в НАТО

    на ваш взгляд


    Хотели бы вы сменить профессию?

    «Милитаризация Молдавии – это угроза»

    Глава МИД Приднестровья: Милитаризация Молдавии – это угроза
    В армии Приднестровья готовы к тому, что первыми по республике ударят не молдавские, а украинские войска
    		   31 января 2023, 13:14
    Фото: government.gospmr.org
    Текст: Юрий Зайнашев

    «Молдавия получает оружие, бронетехнику, боевые спецсредства, да еще и начинает маневры. Кроме того, Кишинев требует свернуть миротворческую операцию в Приднестровье, выдворить российских военных. Это чистой воды милитаризация», – заявил газете ВЗГЛЯД министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев. Он также не исключает, что удар по республике первой нанесет не молдавская – с запада, а украинская армия – с востока.

    Отношения между двумя берегами Днестра быстро обостряются. В роли главного раздражителя выступила президент Молдавии Майя Санду, заявившая о возможном вступлении своей страны в один «большой военный альянс». Все догадались, в какой именно. В эти же дни молдавская армия начала получать бронетехнику и стрелковое оружие из стран НАТО и, видимо, на радостях начала учения по всей территории Молдавии.

    Стоит напомнить, что в январе соратник Санду, спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что для решения «приднестровского вопроса» необходимы «скоординированные действия с Украиной и НАТО», а диалог с Тирасполем при этом не нужен. Не исключено, что спикера вдохновил на эти угрозы тот факт, что на соседней Украине популярна идея, чтобы «ВСУ помогли Молдавии победить русских в Приднестровье». Об этом, в частности, говорилось в недавней огромной статье в киевской «Европейской правде» под заголовками типа «Настало время ликвидировать Приднестровье» (цитата по ИНОСМИ.ру).

    Поводом для конфликтов обещает стать и новый закон о «сепаратизме» – поправки в Уголовный кодекс, который парламент Молдавии собирается принять на этой неделе. Как предупредили молдавские спецслужбы, под новые статьи УК автоматически попадет все руководство Приднестровья. В понедельник МИД провозглашенной республики направил в Кишинев запрос по этому поводу. Об этом «Первому Приднестровскому» телеканалу сообщил глава внешнеполитического ведомства Виталий Игнатьев.

    Как сообщил «Коммерсант», на минувшей неделе, выступая в стенах Общественной палаты РФ, Виталий Игнатьев фактически призвал Москву вмешаться в ситуацию: «Все эти процессы требуют серьезной реакции со стороны России. Они касаются и российских граждан в ПМР, и всех приднестровцев-соотечественников».

    О том, какие инструменты использует Кишинев для давления на Тирасполь, и как они связаны с конфликтом на Украине, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказывает министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

    ВЗГЛЯД: Виталий Викторович, ПМР слывет уникальным в мировой истории примером, когда, условно говоря, отколовшаяся «колония» добилась уровня жизни выше, чем бывшая «метрополия». Но недавно в Кишиневе сделали заявление, суть которого такова: тот факт, что Приднестровье не подчиняется Молдавии, не помешает ей вступить в Евросоюз. Более того, перспективы вступления в ЕС и реформы президента Санду превратят страну в цветущий край, и тогда «жители Левобережья» сами захотят вернуться...

    Виталий Игнатьев (фото:Родион Прока/Sputnik/РИА Новости)

    Виталий Игнатьев (фото:Родион Прока/Sputnik/РИА Новости)

    Виталий Игнатьев: Молдавия вообще никогда не была ориентиром или какой-нибудь «метрополией» для Приднестровья. В царское время наша территория относилась к Херсонской губернии. Соседняя Бессарабия тоже входила в состав Российской империи, а по итогам Первой мировой войны перешла под румынский контроль. В это время здесь, на левом берегу Днестра, была создана Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика (МАССР). И только в 1940 году к нашей автономии были присоединены земли Бессарабии, которые вошли в состав Советского Союза, и была провозглашена Молдавская ССР. То есть «метрополией» как раз было Приднестровье в форме МАССР.

    Так что Приднестровье никогда не было частью самостоятельного молдавского государства. Этот факт постоянно упускают из виду западные посредники. В советское время мы действительно сосуществовали в общих рамках, но Молдавия не была при этом суверенным государством. Западные дипломаты не смотрят на генезис, пытаются восстанавливать «территориальную целостность Молдавии», которой никогда не было, и поэтому, по сути, ведут борьбу с ветряными мельницами.

    Молдавия получила статус кандидата в Евросоюз в одностороннем порядке, ни с кем не советуясь. Со своим народом, кстати, тоже. Никто не учел при этом тот факт, что приднестровский конфликт еще далек от завершения. Пусть молдавский народ сам решает, куда он намерен двигаться. Главное, чтобы «евроинтеграция» не использовалась для давления на Тирасполь.

    Определять, каковы шансы Молдовы на вступление – это дело Евросоюза. Полагаю, что страны ЕС вряд ли будут готовы принять в свои ряды страну с неурегулированным конфликтом. Никому не нужно расширение пространства конфликтности.

    И последнее: за более чем 30 лет Молдова так и не стала привлекательной витриной для «жителей Левобережья», а десятилетия блокадно-ограничительных мер против Приднестровья еще больше разделили два общества и государства.

    ВЗГЛЯД: Майя Санду впервые допустила возможность вступления в НАТО. Одновременно Германия начала поставлять молдавской армии бронетранспортеры «Пиранья». Вы не исключаете, что Молдавия, укрепив свою армию, пойдет на силовое решение «приднестровского вопроса»? Ведь без этого ей в Североатлантический альянс, скорее всего, не вступить.

    В. И.: Действительно, начались поставки бронетехники, стрелкового оружия. На прошлой неделе на всех полигонах Молдовы стартовали учения. Но на самом деле Кишинев развивает сотрудничество с НАТО еще с 2006 года. Реализуется план партнерства с этим военным блоком. Армию, к примеру, планируется перевести на натовские стандарты к 2030 году.

    Посудите сами: наш конфликт не урегулирован, действует международная миротворческая миссия, идет мирный процесс под эгидой международных посредников. И на этом фоне один из участников конфликта получает оружие, бронетехнику, боевые спецсредства, да еще и начинает маневры. Это чистой воды милитаризация. Такой акцент на силовой составляющей на фоне глобальной нестабильности, конечно, выглядит как угроза. Кроме того,

    Кишинев требует свернуть миротворческую операцию, 30-летие которой в Приднестровье отмечали в прошлом году, выдворить российских военных. Это тоже очень опасные спекуляции.

    Только действующий миротворческий механизм способен эффективно обеспечить здесь безопасность, а заодно создавать условия для переговорного процесса. Поэтому миротворцы должны оставаться до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт.

    ВЗГЛЯД: Недавно спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что для решения «приднестровского вопроса» необходимы «скоординированные действия с Украиной и НАТО». Раньше в республике опасались нападения молдавских силовиков, как в 1992 году. Появилась ли теперь опасность вторжения с другой стороны – с Украины?

    В. И.: Мир сейчас очень нестабилен. Идет геополитическое противостояние как на глобальном, так и на региональном уровне. Это противостояние сопровождается информационными вбросами или воинственными заявлениями в адрес Приднестровья.

    Мы всегда говорили, что Приднестровье – за мир. Мы никому не угрожаем. Если говорить об Украине, то с начала конфликта мы приняли более 60 тысяч беженцев. Многие из них остались у нас, другие поехали дальше. У нас живет порядка 100 тысяч граждан Украины, у нас три официальных языка, включая украинский. Приднестровье само по себе ни в какой степени не может быть угрозой для Украины.

    Международные участники формата «5+2» тоже заверяют, что они – за исключительно мирное урегулирование. Напомню, что это сопосредники – ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от США и Евросоюза.

    Если мировое сообщество солидарно в том, что надо решать конфликт миром, то оно должно приложить усилия, чтобы вокруг Приднестровья не возникло провокаций. Но при этом нам надо любые сценарии иметь в виду, быть готовыми к любым сюжетам, в том числе и тем, которые вы упомянули.

    ВЗГЛЯД: Но из Кишинева звучат и примирительные заявления. В четверг вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян принял посла России Олега Васнецова. Оба согласились, что нужна ваша очередная встреча с эмиссаром Кишинева, чтобы придать импульс «переговорному процессу». В ноябре тот же Серебрян призывал отказаться от планов «наказать» жителей Приднестровья с помощью энергетической блокады – по «моральным и юридическим» резонам. Стало быть, в Кишиневе есть и ястребы, вроде Гросу, и голуби, вроде Серебряна? Или они там сомневаются, колеблются?

    В. И.: Если внутри кишиневского руководства и есть колебания, то для Тирасполя они большого значения не имеют. Официальная позиция реализуется в рамках переговорного процесса. Если бы Кишинев подписывал договоренности и потом выполнял их, это и говорило бы о наличии доброй воли. Но мы же видим, что он самоустранился от переговоров. Официальные заседания в формате «5+2» не проводятся более трех лет, а подписанные ранее соглашения молдавская сторона не исполняет. Значит, по ту сторону Днестра нет желания вести диалог. Напомню, президент Приднестровья не раз письменно призывал президента Молдовы возобновить практику встреч на высшем уровне. Но эти приглашения игнорируются.

    У меня встречи с молдавским политическим представителем все же проходят, но они не завершаются конкретными результатами. Например, летом прошлого года экспертные группы Молдовы и Приднестровья договорились расширить список разрешенных ко ввозу лекарств в нашу республику, однако руководство в Кишиневе не дает добро. Значит, не намерено снимать напряжение в наших отношениях, не стремится сделать лучше жизнь «жителей Левобережья», как они выражаются.

    ВЗГЛЯД: А что, Кишинев по политическим причинам не пропускает лекарства?

    В. И.: Да, ограничение импорта лекарств используется в ряду других рычагов для давления на Приднестровье. Кишинев в последнее время вообще усилил нажим. Он пользуется тем, что Украина с прошлого февраля закрыла границу с нашей республикой, и у нас почти сразу возникли проблемы с медикаментами, продуктами, товарами первой необходимости. Ограничивается свобода передвижения приднестровцев. Эти новые проблемы наложились на финансово-банковскую блокаду Приднестровья, которая длится с 2019 года.

    Сохраняется проблема политически мотивированных уголовных дел в отношении граждан Приднестровья. Показателен вопиющий случай похищения и последующего осуждения по сфабрикованному делу бывшего сотрудника МВД ПМР Андрея Самония, приговоренного к 15 годам лишения свободы за деяния, которые не совершал.

    Вдобавок к этому в конце прошлого года молдавский парламент в первом чтении принял поправки в уголовное законодательство Молдавии. Этим законом вводится целый ряд новых статей в Уголовный кодекс РМ, предусматривающих наказания за «сепаратизм», «заговор против Молдавии», создание «антиконституционного субъекта» и так далее. Мы расцениваем эти поправки как репрессивный инструмент для политического давления методами уголовного преследования. Найти статью можно будет не только для государственного служащего или переговорщика, например, людей из моей команды, но и для любого жителя Приднестровья, в том числе граждан России.

    ВЗГЛЯД: В Молдавии при Санду идет кампания по запрету российских телеканалов, символов, изгнания русского языка из сферы образования. Вас эти решения тоже касаются?

    В. И.: Молдавия для нас – это чужое, соседнее государство. Но, разумеется, мы с тревогой наблюдаем многолетнее выдавливание русской культуры, русского языка, СМИ.

    Когда в сопредельном районе Молдавии закрылись русские школы, то мы выделили транспорт, чтобы дети из закрытых школ могли каждый день ездить в Приднестровье

    и продолжать учебу на русском. Причем среди родителей, отправляющих детей в наши школы, есть и этнические молдаване. То есть эти семьи стремятся сохранить свою культурную идентичность.

    Напомню, что Приднестровское государство было создано 2 сентября 1990 года именно с целью защиты физической безопасности граждан, а также собственной идентичности. И происходящие в Республике Молдова процессы в очередной раз подчеркивают правильность выбора приднестровцев.

    Такая политика молдавского правительства, с нашей точки зрения, нарушает права и свободы людей, а также вносит дополнительное напряжение в отношения Тирасполя и Кишинева. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •