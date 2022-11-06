Эксперименты с газом из Европы заморозят Молдавию

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6 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:33  |  vz.ru
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Европа еще может сохранить лицо и российскую нефть

Дата полного отказа ЕС от российской нефти все ближе Егор Алеев/ТАСС
Во Франции заявили, что якобы нашли хитрый способ, как заставить Россию продавать свою нефть в рамках потолка цен. Однако их предложение выглядит странной уловкой, на которую Москва вряд ли согласится. Однако у Европы, на самом деле, есть возможности сделать шаг назад, чтобы и отказаться от введения эмбарго на российскую нефть, и при этом сохранить лицо и объемы топлива, избежав массовых протестов. Каким образом? Подробности...
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Финнов и шведов вынудили жить под прицелом России

Премьер-министр Финляндии Санна Марин и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон Vesa Moilanen/AP/ТАСС
После вступления Финляндии и Швеции в НАТО на территории этих стран могут появиться не только американские солдаты и американские военные базы, но и ядерное оружие, скорее всего, тоже американское. Тем самым жители Северной Европы обрекают себя и своих детей на довольно незавидную участь, поскольку Россия не сможет оставить такой шаг без реакции. Подробности...
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«Нам еще вместе жить». Митрополит Тихон — о единстве России и Украины

Залы выставки «Украина. На переломах эпох» Ольга Андреева
«За этим разделением и конфликтом стоят надгосударственные и бесконечно жестокие силы... для которых что афганцы, что корейцы, что украинцы – абсолютно все равно». Такими словами председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон (Шевкунов), описал газете ВЗГЛЯД одну из идей выставки «Украина. На переломах эпох», открывающейся в Москве. Подробности...
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Грета Тунберг превращается в нового Ленина

«Мы не можем доверять элитам, которых породила капиталистическая система», - провозгласила Тунберг REUTERS/Dylan Martinez
Шведская эко-активиста Грета Тунберг призвала армию своих сторонников к свержению мировой капиталистической системы и действующих элит, ею порожденных. Это может выглядеть привлекательной трансформацией, если смотреть на Тунберг из тех стран, которые противостоят политическому Западу. Но Запад натравит «Ленина в юбке» прежде всего на Восток. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Теракт на «Северных потоках» может подорвать нынешнюю Европу

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Выяснение обстоятельств подрыва «Северных потоков» может стать настоящим расследованием века. Оно же может послужить спусковым крючком, который выпустит наружу все накопившиеся внутри Европы противоречия. Подробности...
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Чем жестче на Россию давить, тем более сплоченной она становится

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Народное единство для России является ключевым, самым важным фактором ее существования. Причем даже не государства, а народа и страны. Народное единство – залог нашего выживания в самом буквальном смысле этого слова. Подробности...
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Англичанка продолжает усердно гадить

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Британская внешняя политика является одной из наиболее беспримесных в своей эгоистичности. А для России это становится дополнительным раздражающим фактором. Подробности...
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Грета Тунберг свергает капитализм

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Эксперименты с газом из Европы заморозят Молдавию

    Кишинев ждет тяжелая зима
    		   6 ноября 2022, 09:55
    Фото: EPA/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Молдавия победоносно заявила, что впервые закупила газ по реверсу и это был не российский газ. Как такое возможно, экспертам приходится только гадать. А вот то, что зимой жителям республики будет тяжело, ни у кого не вызывает сомнений. Потому что реально заменить российский газ Кишинев не может. Перед каким выбором сейчас стоит Молдавия?

    «Миф о том, что Молдавия может импортировать газ только из России – развеян. Накануне мы впервые импортировали природный газ по реверсивной системе – с запада на восток. В среду государственная компания Energocom закупила 5,6 млн кубометров газа, которые были переданы через пункт Буднице в Словакии на границе с Украиной», – написал в Telegram вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

    Из-за очередного спора Молдавии с Газпромом в октябре, Кишинев решил закупать газ на Западе. Газпром поставит в ноябре Молдавии 171 млн кубов газа, тогда как республике вместе с Приднестровьем надо вдвое больше – 334 млн кубов.

    Также молдавская компания не смогла договориться о поставках электроэнергии с Приднестровской ГРЭС, которой тоже не хватает газа. Поэтому Молдавии пришлось закупать недостающую электроэнергию на румынском рынке по очень высокой цене – минимум 90 евро за 1 МВТ-час. Это привело к росту тарифа на электроэнергию внутри страны на 50%.

    Заявления о реверсе нероссийского газа из Словакии и Украины вызывает удивление у экспертов, потому что Молдавия не граничит с этими странами. Замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев предположил два возможных объяснения, о чем может идти речь. Первое – Молдавия купила газ у трейдеров из Словакии, поэтому на бумаге поставка фиксируется как из этой страны. Но реально это был физический реверс газа из Румынии. Это единственные физические реверсные поставки, которые возможны, потому что потоки газа с Украины в Молдавию – это аверс, то есть прямой режим поставок, объясняет эксперт.

    Второй вариант, который можно предположить, – речь идет не о физическом реверсе, а о все-таки о виртуальном реверсе. «У компаний из Словакии, Польши и Германии по-прежнему есть некоторые объемы газа в ПХГ на западе Украины. Словакия могла продать этот газ из украинских ПХГ Молдавии, который был поставлен в республику по действующей трубопроводной системе. Тогда в этом вообще нет никакой новости. Это стандартная ситуация. Молдавия просто вышла на рынок газа в неплохой момент, когда цены упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, что в два раза ниже пиковых значений. Хотя для небогатой экономики Молдавии это все равно запредельная цена», – говорит Кондратьев.

    Реальность для Молдавия неприятна: заместить российский газ ей нечем. Мало того, что любой другой газ будет очень дорог, так его еще и физически не хватает.

    «Перейти на альтернативные источники взамен российскому газу в ближайшие годы Молдавия вряд ли сможет. Поставки газа возможны реверсом только из Румынии. Другой развитой инфраструктур для поставок нет. Однако вряд ли у Молдавии получится покупать газ у соседа даже по высоким ценам. Румыния в целом является нетто-импортером газа, то есть сама зависит от импорта газа, и спрос на него в стране растет. И сейчас на Балканах еще и физически не хватает газа, зима для стран полуострова будет очень непростой», – говорит Сергей Кондратьев.

    Более того, перед Молдавией встал вопрос о поиске новых поставщиков электроэнергии. До недавнего времени Молдавия находилась в интересном энергетическом союзе с Приднестровьем. Республика получала российский газ, использовала его для выработки электроэнергии на своей ГРЭС. И покупателем этой электроэнергии была Молдавия.

    «Но поток газа из России снизился не только в Молдавию, но и Приднестровье. Поэтому Кишиневу требуется еще и новый поставщик электроэнергии. Недавно им могла стать Украина, но теперь это вряд ли произойдет.

    В соседних странах – Румынии, Болгарии, Венгрии – ситуация с электроэнергией приблизительным такая же как с газом, избытка нет, законтрактовать новые объемы по экономически приемлемым ценам сложно», – говорит Кондратьев.

    Закупка газа в Турции и Греции через Болгарию, о чем ранее заявил Кишинев, технически возможна, в том числе через запуск в реверс Трансбалканского газопровода, который раньше шел через Украину, Румынию, Болгарию, Грецию и Турцию, но ключевая проблема в стоимости этого газа. За него придется платить по спотовым ценам, вдобавок оплачивая доставку. Молдавия вряд ли сможет себе такое позволить, учитывая, что у нее нет денег на закупку намного более дешевого топлива у Газпрома.

    А вот Газпром вряд ли увеличит поставки газа в республику на фоне не очень хороших экономических и личных отношений с главой Молдавии. «Когда президент республики постоянно отказывается от долга Газпрому и хочет экспроприировать российское имущество, это явно не способствует тому, чтобы в сложной ситуации Россия приходила ему на помощь», – добавляет эксперт.

    Все это означает одно – зима для Молдавии будет очень непростой, даже если сохранится транзит газа через Украину (а это сейчас неопределенный момент). «Нет никакой уверенности в том, что населению республики хватит газа этой зимой. Хозяйство Молдавии так устроено, что ей не на чем особенно экономить. Это Германия может ограничить поставки газа немецкой промышленности и электростанциям. А в Молдавии главным потребителем газа зимой является население и немного – тепловое хозяйство. Ни то ни другое нельзя ограничить без последствий. Отключение теплоснабжения – это серьезный прецедент. Поэтому сперва начнут ограничивать поставки газа в дома. Причем, власти могут это сделать без какого-либо уведомления граждан. Просто снижается давление в газораспределительной трубе – и газовые горелки в домах начинает гореть слабее», – рисует безрадостную картину Кондратьев.   

    У властей Молдавии выбор небольшой. Другой вариант – можно поднять цены для потребителей минимум до 1500-1800 долларов за тысячу кубометров, то есть заставить молдаван платить рыночную цену. Это приведет к колоссальным задолженностям населения по коммуналке. «Дальше возникает развилка. Либо власти начинают отключать людей за долги, и тогда спрос быстро сокращается. Либо власти закрывают глаза на неплатежи, но тогда очень быстро Молдовагаз превращается в компанию-зомби. Хорошего вариант здесь нет», – заключает собеседник. 

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