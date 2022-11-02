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Власти Приднестровья заявили о риске гумкризиса из-за нехватки газа
Глава Минэкономразвития Приднестровья Оболоник: Республика на грани гуманитарного кризиса из-за нехватки газа
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Министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник заявил о близкой к гуманитарному кризису ситуации после решения «Молдовагаз» сократить поставки газа в непризнанную республику.
Министр экономического развития Приднестровья подчеркнул, что объемов газа, которые республика будет получать с 1 ноября, не хватит не только для промышленности, но даже населению и социальным объектам. Оболоник подчеркнул, что Приднестровье находится на грани гуманитарного кризиса. Он уточнил, что уже остановлены крупнейшие потребители газа: ММЗ и РЦК, будет останавливаться Тиротекс, кирпичный завод и другие предприятия, передает РИА «Новости».
По данным «Молдовагаз», с 1 ноября Молдавия будет получать 3,4 млн кубометров газа, а Приднестровье – 2,3 млн кубометров в сутки из поставляемых Газпромом в 5,7 млн кубометров газа. Таким образом, в ноябре Приднестровье получит более чем на 40% меньше природного газа, чем в октябре.
Министр экономического развития Приднестровья подчеркнул, что сложившаяся ситуация является результатом необоснованного сокращения подачи газа в республику Молдавией. Он уточнил, что в ноябре при том же объеме подачи газа от Газпрома в адрес Молдавии, что и в октябре, «Молдовагаз» практически весь дефицит переложил на Приднестровье.
Накануне в Приднестровье обвинили Молдавию в незаконном ограничении поставок газа.
Эксперт Юшков: Запад скрыл от России улики на месте взрыва «Северных потоков»
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Газпром наконец смог оценить масштабы и характер повреждений «Северных потоков». Однако затяжка с допуском наших специалистов на место событий указывает на попытку западных спецслужб скрыть улики, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщения президента Владимира Путина о степени повреждения «Северных потоков».
«По прошествии большого количества времени Газпром, наконец, допустили к месту взрывов газопроводов. По всей видимости, речь идет о шведской акватории, где произошел подрыв «Северного потока – 1». Именно на него, скорее всего, и был нацелен теракт», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Нам также стало известно, что «Северный поток –2» поврежден в двух местах, но не критично, поскольку мы не видели разгерметизации труб. Причем повредился он осколками «Северного потока – 1». Возможно, повреждена бетонная обшивка, но не сам металл», – рассуждает собеседник.
«Становится ясно, что ремонтные работы будут очень долгими и дорогостоящими. И если решение о восстановлении будет принято, нам придется обследовать газопровод в шведской, датской и немецкой акваториях», – продолжил Юшков.
«Кроме того, очевидно, что европейцы совершенно не настроены на сотрудничество. Да, они допустили Газпром к обследованию, но сделано это спустя долгое время. Видимо, никаких улик мы там уже не найдем. Все придется оценивать по косвенным признакам. Нельзя исключать, что западные спецслужбы все доказательства уже собрали и скрыли. Ведь если бы им нечего было опасаться, то России бы разрешили сразу приступить к осмотру», – предполагает собеседник.
«При этом европейцы просто ничего не говорят об инциденте, заняли позицию страуса, «спрятав голову в песок». Так что рассчитывать на объективное расследование или на то, что страны захотят принять участие в восстановлении труб, пока не стоит», – заключил Юшков.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Газпром допустили к обследованию места подрыва «Северных потоков». По словам главы государства, глава Газпрома Алексей Миллер «доложил с утра, что обследовали». На месте взрыва обнаружены две воронки три и пять метров глубиной. Как рассказал президент, «вырвало трубу длиной 40 метров, всего трубы разошлись на 259 метров».
«Вот этот кусок трубы, который был вырван. Его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону «Северного потока – 2», который тоже оказался поврежденным. Видимо, и этим взрывом, и этими осколками, остатками этой трубы», – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что «это очевидный теракт». России ситуацию «трудно контролировать», поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли теракты. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявлял, что расследование ведут без взаимодействия с российской стороной, чтобы продвигать удобную для Запада версию.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто мог стоять за взрывами на «Северных потоках». Позднее, когда появились фото и видео разрушенных участков, газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Россия заявляет, что проще построить новый газопровод в Черном море, чем ремонтировать подорванные трубы «Северных потоков» в Балтийском море.
Позже в западных интернет-СМИ появилась информация от основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома о том, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на «Северных потоках» с текстом: «Все сделано».
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Путин рассказал о повреждениях на «Северных потоках» в результате теракта
Путин сообщил о воронках и вырванной трубе на «Северных потоках» в результате теракта
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Газпром допущен к обследованию места подрыва «Северных потоков», причиной повреждения газопроводов стал теракт, сообщил глава Российского государства Владимир Путин.
По словам Путина, глава Газпрома Алексей Миллер «доложил с утра, что обследовали». На месте взрыва обнаружены две воронки три и пять метров глубиной. Как рассказал президент, «вырвало трубу длиной 40 метров, разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259 метров», передает ТАСС.
«Вот этот кусок трубы, который был вырван. Его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону «Северного потока – 2», который тоже оказался поврежденным. Видимо, и этим взрывом, и этими осколками, остатками этой трубы», – приводит его слова РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что «это очевидный теракт». России ситуацию «трудно контролировать», поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы». «Кто-то еще наглости набирался думать, что Россия сама взорвала. До такой бредятины трудно себе представить, что кто-то додумался, но тем не менее придумывают всякую такую чушь», – сказал он.
Путин, отвечая на вопрос, найдутся ли желающие купить российский газ, когда появится турецкий хаб, заявил, что покупатели российского газа есть всегда. Турецкий газовый хаб – реалистичный проект, который удастся достаточно быстро реализовать, заявил он, отметив, что России легче контролировать акваторию Черного моря, а с турецкой стороной «проще работать», потому что президент Реджеп Тайип Эрдоган – «человек слова». Путин не сомневается, что контракты на покупку газа через турецкий хаб будут заключены.
26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» устроили теракты. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявлял, что расследование ведут без взаимодействия с российской стороной, чтобы продвигать удобную для Запада версию.
Катар пригрозил остановить поставки газа в ЕС
Катар пригрозил оставить Евросоюз без газа из-за потолка цен на российское топливо
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Поставки газа из Катара в Европу могут быть остановлены, если Евросоюз введет потолок цен на топливо из России, заявил министр энергетики страны Саад Аль-Кааби.
Он пояснил, что вмешательство в рынки нарушит правила конкуренции, а это может негативно сказаться на инвестициях в добычу газа, передает РЕН ТВ со ссылкой на Bloomberg-TV.
«Свободный рынок – всегда лучшее решение», – сказал министр.
Аль-Кааби добавил, что конкурирующие импортеры могли бы привлечь грузы, предназначенные для стран Евросоюза, предложив всего на один цент больше.
По словам министра, Катар согласен воздержаться от перенаправления поставок сжиженного газа из Европы, по контракту это не запрещено.
«Мы имеем право делать с нашими объемами все, что захотим», – сказал он. Кроме того, Катар намерен заключить новые контракты на поставки СПГ в ближайшее время. При этом ставка делается на более безопасные долгосрочные контракты.
Ранее сообщалось, что ЕС пока отказался от планов немедленно ввести потолок цен на газ из России из-за опасений по поводу безопасности поставок топлива внутри сообщества.
Ранее сообщалось, что Иран в рамках соглашения с Газпромом намерен закупать у России газ для собственных нужд и поставок в другие страны.
Газпром и Иранская национальная нефтяная компания в июле подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству на 40 млрд долларов.
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Эксперт оценил данные об отправке Трасс сообщения «все сделано» после подрыва «Северных потоков»
Политолог Бордачев: Западные политики деградировали настолько, что могут хвастаться терактами в телефонных сообщениях
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Лиз Трасс действительно могла написать такое сообщение, учитывая ее уровень профессионализма, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее в западных интернет-СМИ появилась версия о том, что бывший премьер-министр Британии могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на «Северных потоках» с текстом: «Все сделано».
«Насколько мы знаем, сейчас Россия в качестве основной версии рассматривает причастность британских спецслужб к терактам на «Северных потоках». Так что, говоря о вероятности такого развития события, в первую очередь стоит отталкиваться от позиции Москвы», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Кроме того, я верю в то, что деградация множества западных политиков, в том числе в Британии, дошла до такого уровня, что о совершении теракта действительно могли писать в обычных сообщениях. Более того, все мы видим профессиональный уровень этих политиков. Так что нет оснований полагать, что сообщение с текстом «все сделано» – это такая выдумка», – подчеркнул эксперт.
Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) задался вопросом о том, как «русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы «Северного потока» совместно с США». По его словам, произошло это потому, что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену. В сообщении, по словам Доткома, говорилось: «Все сделано». Он уточнил, что сообщение было отправлено через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал.
Предприниматель при этом утверждает, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. При этом он не поясняет, откуда получил информацию.
Заявления Доткома обсуждаются на платформах Reddit и на портале 19fortyfive. При этом мейнстримовские западные СМИ это никак не освещают. Официальных подтверждений этой информации не поступало.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Великобритании ответить на вопрос о переписке Трасс с Блинкеном.
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил, что Запад специально на протяжении месяца не допускал Газпром к обследованию места взрыва, чтобы скрыть улики.
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Россия и Иран начали своповые поставки нефтепродуктов
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Россия и Иран уже начали своповые поставки нефтепродуктов, перечень товаров будет расширен, сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Договорились о расширении номенклатуры соответствующих продуктов, это тоже перспективное направление», – передает его слова ТАСС.
Кроме того, Россия и Иран намерены сотрудничать в области создания необходимой логистической инфраструктуры, в частности, транспортного коридора Север – Юг. Также планируется развитие портовой инфраструктуры Каспийского и Средиземного морей.
Своповые (замещающие) поставки заключаются в обмене рынков сбыта. Если одна из стран не сможет поставлять нефть напрямую, то топливо будет передаваться в собственность другому государству, откуда будет идти на те рынки, куда продажи невозможны.
Такой механизм призван сократить логистические расходы, а также сэкономить время и средства клиентов.
Ранее сообщалось, что Иран в рамках соглашения с Газпромом намерен закупать у России газ для собственных нужд и поставок в другие страны.
Газпром и Иранская национальная нефтяная компания в июле подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству на 40 млрд долларов.
Компании собирались изучить возможность сотрудничества по разработке месторождений в Исламской республике, реализации СПГ-проектов и строительству магистральных газопроводов.
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New York Times указала на провал экономической блокады России
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Объемы международной торговли с участием России, несмотря на весь массив санкций, введенных Западом после 24 февраля, за этот период лишь выросли. На срыв экономической блокады Москвы обратила внимание The New York Times.
Американская газета New York Times приводит статистику, согласно которой ежемесячный объем торговли с Россией увеличился с такими странами, как Турция (+198%), Индия (+310%), Китай (+64%), Бразилия (+106%) и Япония (+13%). Интересно, что в списке также фигурируют страны ЕС. Так, с Испанией объем ежемесячной торговли вырос на 57%, с Нидерландами – на 32%, а с Бельгией – на 81%.
Наибольшее снижение фиксируется в торговых отношениях России с Великобританией (-79%) и Швецией (-76%). Между тем связи с США сократились не столь драматично – объем ежемесячной торговли снизился лишь на 35%.
Издание пишет, что в 2020 году Россия импортировала из остального мира товаров на сумму 220 млрд долларов. Важными позициями импорта являлись автомобили и автозапчасти, компьютерная техника и лекарства.
После введения санкций объем импорта в Россию резко упал, однако некоторые страны сумели нарастить данный показатель. Так, например, объем импорта Китая в нашу страну с начала СВО увеличился на 24%. Серьезные изменения произошли в торговых отношениях с Турцией: Анкара увеличила поставки в Россию на рекордные 113%.
Кроме того, Россия до 24 февраля была одним из основных поставщиков нефти, газа и полезных ископаемых в Европу. При этом санкции, введенные в отношении Москвы в сфере энергетики, привели к обратному эффекту: Россия нарастила нефтегазовый экспорт в другие регионы мира.
Также после начала СВО рекордный рост российского экспорта произошел в торговых отношениях с Индией: показатель объема ежемесячной торговли вырос на 430%. Следующим «перспективным» направлением стала Турция, объем экспорта с которой увеличился на 112%. Замыкает тройку лидеров Бразилия, с которой данный показатель удалось повысить на 166%.
Напомним, Международное экономическое агентство (МЭА), отражающее точку зрения коллективного Запада, пророчит России колоссальные убытки от разрыва энергетических связей с Европой. По мнению главы МЭА, от этих убытков нашу страну не спасет даже Китай. Однако, как выяснила газета ВЗГЛЯД, Запад рано хоронит энергетическую мощь России.
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Молдавия собралась узаконить американские санкции против собственных граждан
Премьер Молдавии Гаврилица сообщила о намерении властей узаконить американские санкции против граждан страны
Комиссия по чрезвычайным ситуациям намерена принять меры, которые позволят применить санкции США против молдавских граждан, сообщила глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица.
Об этом Гаврилица заявила в видеообращении в Facebook*. США представили новый список санкций, которые, по версии Вашингтона, должны помешать «злонамеренным кампаниям влияния» со стороны Москвы. В список вошли лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор и бывший лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. Кроме того, в американском заявлении упоминаются экс-президент Молдавии Игорь Додон и партия мэра Кишинева Ивана Чебана «Национальное альтернативное движение», хотя в сам санкционный список они не попали, передает ТАСС.
Напомним, с сентября сторонники партии «Шор» устраивают акции протеста. После того как силовики разогнали мирную демонстрацию оппозиции в Кишиневе, Шор призвал сограждан к гражданскому неповиновению. Он заявил, что жителям Молдавии не следует платить за газ.
Молдавия объявила сотрудника посольства России персоной нон грата
МИД Молдавии объявил одного из сотрудников посольства РФ в Кишиневе персоной нон грата
Министерство иностранных дел Молдавии сообщило в понедельник, что один из сотрудников посольства России в Кишиневе объявлен персоной нон грата.
Он должен покинуть страну, сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».
Российскую сторону уведомили об этом в понедельник, в штаб квартиру МИД в Кишиневе был вызван посол России Олег Васнецов, сообщается в Telegram-канале МИД.
Ранее сообщалось, что протестующие попытались проникнуть в посольство России в Молдавии, петардами повредили здание, нанесли оскорбительные надписи, молдавской стороне отправлена нота протеста. Российская сторона позже заявила, что рассчитывает на то, что молдавская сторона будет выполнять свои обязательства по обеспечению функционирования и безопасности российского посольства в Кишиневе.
Президент Молдавии объявила о рисках страны остаться без газа и электроэнергии зимой
Президент Молдавии Санду объявила о рисках страны остаться без газа и электроэнергии зимой
Молдавия рискует остаться зимой без газа и электроэнергии из-за серьезного энергокризиса, заявила президент республики Майя Санду.
В ходе выступления перед парламентом Румынии Санду рассказала, что для молдавских потребителей тариф на газ увеличился в шесть раз за последний год и в два раза выше, чем в Румынии. Ситуация с электричеством также серьезная, сообщает РИА «Новости».
Президент Молдавии отметила, что Газпром вдвое сократил объем газа, поставки электроэнергии из Приднестровья и с Украины тоже прекратились, поэтому обеспечение страны энергоресурсами становится ежедневной задачей властей.
«Несмотря на то, что мы прилагаем серьезные усилия для экономии, а правительство Кишинева пытается помочь людям с низкими доходами, расходы на оплату счетов одной семьи составили 70-75% от дохода. Эта энергетическая уязвимость порождает политический шантаж и вмешательство в демократию, внутреннюю и внешнюю политику», – подчеркнула Санду.
Молдавия переживает энергетический и экономический кризисы из-за роста цен на энергоресурсы и инфляции. Правительство страны утвердило план действий по предотвращению кризиса в энергетике в случае сокращения или приостановки поставок газа из России. Он предусматривает три возможных сценария: ограничение поставок газа на 35%, на 50%, а также полное отключение. Вице-премьер страны Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а Кишинев ищет альтернативные источники энергии. На фоне энергокризиса в республике вырос спрос на дрова.
Газпром стал самой прибыльной компанией России в 2021 году
Forbes назвал Газпром самой прибыльной компанией России в 2021 году
Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских компаний по размеру чистой прибыли по итогам 2021 года.
Газпром в 2021 году заработал 2,2 трлн рублей чистой прибыли. При этом за первое полугодие 2022 года прибыль компании оказалась выше, чем за весь 2021 год. Газпром заработала 2,5 трлн рублей, пишет Forbes.
Сбербанк, который в 2020 году лидировал в рейтинге, в 2021 году занял второе место, хотя и заработал рекордные для себя 1,25 трлн рублей.
В тройку лидеров также вошла Роснефть, прибыль которой превысила 1 млрд рублей. Четвертое место занял «Лукойл» (775,5 млрд рублей), пятое – Сургутнефтегаз (513,2 млрд), передает ТАСС.
Напомним, летом Газпром отказался платить рекордные дивиденды за 2021 год. При этом позднее он снова всех удивил неожиданным решением дивиденды за первое полугодие 2022 года выплатить.
Глава «Нафтогаза Украины» подал в отставку
Директор компании «Нафтогаз Украины» Витренко написал заявление об уходе
Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко написал заявление об отставке и в ближайшее время покинет свою должность, сообщают источники в компании и в Верховной раде.
По данным украинских СМИ, по процедуре Витренко должен уволить наблюдательный совет компании, однако при его отсутствии это может сделать кабинет министров, выполняющий функции совета. Место Витренко должен занять действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, передает ТАСС со ссылкой на издание «Экономическая правда».
В середине октября «Нафтогаз Украины» совместно с американскими компаниями заключал контракты по разработке украинских газовых месторождений.
Дефолт «Нафтогаза» и отсутствие денег на газ для подготовки к зимнему сезону – лишь одна из проблем украинской энергетики.
На самом деле Украина может выйти на самообеспечение газом. Как это возможно и чья алчность может все испортить, писала ранее газета ВЗГЛЯД.
В Германии назвали ошибочным утверждение об отсутствии сотрудничества с Россией в будущем
Премьер Саксонии Кречмер: Утверждения о том, что никогда больше не будет сотрудничества с Россией, являются ошибкой
Заявления ряда немецких политиков о том, что больше никогда не будет сотрудничества с Россией, в том числе в газовой сфере, являются ошибочными, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Эн-тэ-фау.
Он заявил о важности заключения долгосрочных соглашений на поставки газа, а также обратил внимание на возможность изучения собственных месторождений в будущем, передает ТАСС.
По словам Кречмера, после разрешения конфликта на Украине необходимо иметь перспективу.
«На мой взгляд, это будет ответом на высказывания о том, что «больше никогда ни в коем случае [не будет сотрудничества с РФ]», «ни при каких обстоятельствах» отношений с Россией. Я считаю, что это идет вразрез с историей, геополитически ошибочно», – сказал Кречмер.
Турция сообщила о совместной работе с Россией по созданию газового хаба
Глава МИД Турции сообщил об активной совместной работе российских и турецких Минэнерго
Минэнерго России и Турции проводят техническую работу по созданию международного газового хаба, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
По его словам, в данный момент ведется анализ, который поможет понять потребности. Уточняется, что это будет международный центр, к которому могут быть подключены международные газопроводы. Более того, турецкий МИД выясняет потребности в газе в Европе, передает ТАСС.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона с помощью «Турецкого потока» произведет распределение российского газа в Европу.
Напомним, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил о том, что принципиальное соглашение с Россией по созданию в республике газового хаба достигнуто. По его словам, турецкая сторона начала выполнять свою часть работы.
Новак сообщил о планах согласования проектов Газпрома в Иране в этом году
Вице-премьер Новак сообщил о выходе на этап согласования проектов Газпрома в Иране
Компания «Газпром» выйдет на согласование технологических параметров проектов в Иране к концу ноября, тогда же могут быть подписаны контракты, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
«Надеемся, к концу ноября уже будут подписаны соглашения и контракты», – передает ТАСС его слова.
Он добавил, что после подписания контрактов появятся конкретные месторождения и цифры.
19 июля Иранская национальная нефтяная компания и Газпром подписали в Тегеране меморандум о стратегическом сотрудничестве. Документ предусматривает сотрудничество и разработку нефтегазовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществление обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализацию крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, научно-техническое и технологическое сотрудничество.
В Приднестровье обвинили Молдавию в незаконном ограничении поставок газа
Молдавия нарушила договор при решении сократить поставки российского газа в ноябре на 40% в Приднестровье, сообщила пресс-служба президента Приднестровья по итогам заседания Совета безопасности.
В сообщении говорится о том, что Молдавия нарушила действующий договор между «Молдовагаз» и Газпромом. По условиям договора, из 171 млн куб. м газа, поступающего в Молдавию, 118 млн должно быть направлено в Приднестровье, сообщает ТАСС.
Участники заседания назвали беспрецедентными подобные ограничения.
Напомним, парламент непризнанной Приднестровской Молдавской республики утвердил введение чрезвычайного экономического положения из-за сокращения поставок газа.
Ранее вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что если Газпром прекратит поставки газа в Молдавию, то без российского газа останется и Приднестровье, Кишинев не согласится с прямыми российскими поставками Тирасполю.