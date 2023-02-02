Лавров заявил о готовности Молдавии стать «следующей Украиной»

Глава МИД Лавров заявил о стремлении Молдавии стать «следующей Украиной»

На роль «следующей Украины» Запад сейчас «приглядывает» Молдавию, ее президент Майя Санду готова практически на все, а правительство Грузии руководствуется национальными интересами, несмотря на призывы открыть «второй фронт» против России, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос, какая из стран вокруг России может пойти по пути Украины, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на эту роль сейчас приглядывают Молдавию, передает РИА «Новости».

Глава МИД пояснил, что Запад смог достаточно специфическими методами поставить во главе Молдавии президента, которая «просто рвется в НАТО, имеет румынское гражданство и готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все».

При этом глава МИД России отметил, что, в отличие от Молдавии, правительство Грузии руководствуется национальными интересами, несмотря на призывы Запада открыть «второй фронт» против России, передает ТАСС.

«Они говорят: мы руководствуемся национальными интересами, у нас торговля с Россией, туризм, энергоносители мы получаем, и это отвечает интересам грузинского государства и грузинского народа», – подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос, когда завершится конфликт на Украине.