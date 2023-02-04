Соловьев показал мультфильм-карикатуру на Майю Санду

В Германии сделали карикатурный анимационный ролик с молдавским лидером Майей Санду, его опубликовал российский журналист Владимир Соловьев.

Ролик создало немецкое издание Deutsche Welle* (иноагент), в нем президент Молдавии приезжает в аэропорт и пытается «успеть на самолет в НАТО», отметил Соловьев в своем Telegram-канале.

Похожий на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен персонаж посоветовал Санду отправиться в Швецию, которая также хочет вступить в Североатлантический альянс.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад смог поставить во главе Молдавии Санду, которая «рвется в НАТО», имеет румынское гражданство и готова «объединяться с Румынией и вообще готова практически на все».