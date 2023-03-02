Как Приднестровье готовится к возможной атаке ВСУ

В Тирасполе говорят об отсутствии признаков подготовки к боевым действиям на границах Приднестровья и уверяют, что контролируют ситуацию. Ранее неоднократно сообщалось о стягивании к границам ПМР личного состава и техники ВСУ, что может свидетельствовать о подготовке к вторжению. Как на это реагируют простые граждане Приднестровья, где последний раз боевые действия велись 30 лет назад?

В среду в Тирасполе заявили об отсутствии признаков подготовки к боевым действиям в зоне безопасности в Приднестровье. По словам сопредседателя Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олега Белякова, власти контролируют ситуацию, передает «Интерфакс». Накануне президент Приднестровья Вадим Красносельский призвал жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться паническим настроениям.

Между тем миротворческие силы Приднестровья начали в среду трехмесячные военные сборы. В них смогут участвовать годные к военной службе мужчины в возрасте до 55 лет. Кроме того, на прошлой неделе Минобороны РФ заявило об угрозе российским миротворцам в Приднестровье из-за планируемой провокации украинской армии и последующей подготовке к вторжению в ПМР.

В частности, российские военные заметили значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы. «Данная акция вооруженных сил Украины будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья», – говорилось в заявлении Минобороны.

О вероятной провокации ВСУ на границе с Приднестровьем с использованием радиоактивного «Калифорния-252» также заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как утверждала представитель ведомства, контейнеры с радиоактивным веществом недавно доставили в порты Одессы. В ответ Киев опроверг эту информацию словами о том, что Украина «строго придерживается нераспространения ядерного оружия».

Однако в Тирасполе серьезно отнеслись к угрозе возможной провокации с использованием радиоактивных веществ. Как передает РИА «Новости», об этом сообщил глава МИД республики Виталий Игнатьев. «Дыма без огня не бывает. Но это не означает, что ситуация находится в критической фазе или выходит из-под контроля. В какой-то степени акцент на этих возможных проблемах направлен на то, чтобы этих проблем не случилось», – сказал Игнатьев.

Разговоры о возможном нападении украинских военных на ПМР участились в последние несколько дней. В частности, о таком сценарии неоднократно заявлял бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович. Если в апреле он не исключал такой возможности, то на этой неделе заверил, что на операцию потребуется всего несколько дней.

По мнению бывшего президента Молдавии Игоря Додона, захват ПМР может произойти с согласия нынешнего молдавского лидера Майи Санду. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили у границ Приднестровья примерно 4–5 тыс. военнослужащих, туда же стягивается военная техника, в том числе бронированные машины «Хаммер» с личным составом.

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Наблюдатели рассказывали в соцсетях о развертывании артиллерии на огневых позициях и увеличении полетов беспилотной авиации над территорией ПМР. Особое внимание уделялось сообщениям о присутствии группировки сил и средств ВСУ в районе украинского села Сагайдак менее чем в 20 км от приднестровского села Колбасна, где расположены основные склады с боеприпасами.

«Обстановка вокруг Приднестровья напряженная. Люди это прекрасно понимают. За все эти годы они привыкли к разным ситуациям и турбулентностям по периметру своих границ, умеют отличить, когда что-то привносится извне и имеет искусственный характер. Мы же никому не угрожаем, и любые попытки что-то приписать нам неосновательны и лишены здравого смысла», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-министр иностранных дел Приднестровья Владимир Ястребчак.

По его словам, в обществе есть определенные опасения, но паническими их называть нельзя. В регионе проходят запланированные мероприятия, продолжается учебный процесс. Приднестровцы готовы приходить соседям на помощь. Только с февраля прошлого года в непризнанной республике зарегистрировались около 50 тыс. жителей Украины. Для украинцев создаются все необходимые условия, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, их дети ходят в местные школы и детсады. «Главное, чтобы не было хуже. 30 лет назад мы испытали на себе, что такое боевые действия. Десятки тысяч наших сограждан были вынуждены искать убежище в других странах. Мы очень рассчитываем на то, что возобладает здравый смысл», – отмечает собеседник.

С этой оценкой согласен бывший лидер фракции «Обновление» в Верховном совете Приднестровья Петр Пасат. «Настроения в ПМР в целом тревожные. Никто не может предвидеть, что будет завтра.

Мы граничим с недружественными нам Молдавией и Украиной. Звучащие с их стороны негативные комментарии подкрепляются конкретными действиями,

например, активной милитаризацией «нейтральной» Молдавии, чей военный бюджет в течение последнего года вырос на 50%. Кишинев не выполняет ранее подписанные с Тирасполем двусторонние соглашения, что не может не напрягать нас», – отметил собеседник.

В свою очередь бывший председатель Верховного совета ПМР Александр Щерба отмечает, что у людей одна общая тревога за будущее, но есть надежда, что боевые действия на территории республики не начнутся. «Тревожность стала обыденной. Сводки с Украины уже не так сильно влияют на нас, как в первые дни проведения СВО. Если же говорить об отношении приднестровцев к властям Молдавии, то оно в подавляющем большинстве негативное, потому что с их стороны всегда шел односторонний диктат. Но на бытовом уровне у нас нормальные отношения, будь то в сфере бизнеса или просто родственных связей», – говорит Щерба.

На данный момент нет перебоев с поставками газа, электричеством, в магазинах полно продуктов питания, овощей, фруктов, есть интернет, мобильная связь. «Работают предприятия, в надлежащем порядке функционируют системы образования и здравоохранения. Это в первую очередь заслуга президента, Верховного совета и правительства. Люди это видят и ценят. Это немного снимает напряженность и дает надежду на мирное будущее», – считает Пасат.

По его словам, в республике хорошо помнят события 1992 года, когда многие были вынуждены искать убежище на территории Украины, поэтому ответное отношение к украинским беженцам действительно очень хорошее – многие из них уже расселены и трудоустроены. «Мы помним и знаем, что такое быть беженцами», – подчеркнул он.

Тем не менее в Приднестровье не полагаются исключительно на миролюбивый настрой. «У нас есть механизмы обеспечения мира и безопасности, включая российских миротворцев. Наши силовые структуры обеспечивают охрану объектов и выполняют иные задачи»,

– заверил Ястребчак. Отношения с Кишиневом он считает добрососедскими. «Граница между Молдавией и Приднестровьем открыта, правила пересечения нельзя назвать запредельными. За последние 30 лет в Молдавии уже выросло новое поколение людей, которое воспринимает Приднестровье как добрых соседей», – подчеркивает собеседник.

«Но мы хотели бы активнее развивать торговлю с Россией, стараться диверсифицировать наши экспортно-импортные связи. К сожалению, у нас нет такой возможности. Ситуация особенно усугубилась после того, как Кишинев полностью закрыл приднестровско-украинский участок границы для перемещения грузов», – напомнил Ястребчак.

Из-за проблем с логистикой местная сельхозпродукция становится неконкурентоспособной на российском рынке. ПМР лишилась многих товарных позиций в чувствительных сферах, таких как фармацевтика. «Закупленные в России, Белоруссии и Украине грузы так и остались на молдавских таможенных складах. Были проблемы и с российской гречкой. В общем, нам не дают выбирать, с кем торговать, навязывая те или иные товарные позиции. Здесь прямая заинтересованность молдавских властей, чтобы закупки происходили по их правилам, чтобы они больше собирали налогов», – добавляет собеседник.

По словам Пасата, товары в ПМР завозятся исключительно с территории Молдавии, которая может задержать любой груз, не только медикаменты, но и продукты питания. «Приходится все время выворачиваться, как-то договариваться», – констатирует он.

Щерба подчеркивает, что административное регулирование со стороны Молдавии – это всегда прессинг на ПМР, из-за чего бизнес несет дополнительные издержки. «Но в части прямых контактов между хозяйствующими субъектами проблем нет, в наших магазинах есть молдавские товары, а в молдавских – приднестровские», – сказал собеседник.

В результате жителям ПМР приходится не полноценно жить, а выживать. Спасает наличие нескольких паспортов, что «позволяет не оставаться запертым». «Людям приходится изыскивать различные возможности, чтобы пересекать границы в регионе, тем более с завидным постоянством вводятся различные ограничения. Но это не отменяет того факта, что здесь проживают около 200 тыс. граждан России», – рассказал Ястребчак.

Как уточнил Пасат, приднестровский паспорт нигде не признается, поэтому с ним люди невыездные. В связи с этим жители ПМР принимали гражданство Молдавии, Украины и России. «Мы в основном ориентированы на Россию. В нынешнем конфликте наши симпатии на стороне Москвы. Но многие наши родственники находятся в Молдавии, мой родной брат живет Кишиневе. Мы постоянно ездим друг к другу в гости, с этим проблем пока нет», – заверил Пасат.

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