Взгляд
2 марта, четверг  |  Последнее обновление — 09:48  |  vz.ru
Разделы

Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
Перейти в раздел…

Киев не зря боится разгневать Пекин

Зеленский хочет личной встречи с Си. В этом ему отказано Алексей Никольский,AP/ТАСС
Спецслужбы США и Украины неожиданно разошлись во мнениях. Если в Вашингтоне подозревают Пекин в организации военных поставок в Россию, то в Киеве «таких данных нет», как нет и претензий к Китаю. Политика в отношении Пекина – вопрос, по которому у Украины с Западом единства быть не может. Украинцы действительно боятся, что КНР подключится к СВО.  Подробности...
Перейти в раздел…

Украина ищет уязвимость российской ПВО беспилотниками

ВС Украины проверяют прочность российской ПВО с помощью БПЛА Ukrainian Air Force/Wikipedia
ВСУ резко нарастили запуск беспилотников в сторону объектов на территории России. Отечественная ПВО и системы РЭБ справляются со своими задачами, однако география атак постепенно расширяется и затрагивает те районы, которые напрямую не вовлечены в СВО. Какие цели преследуют ВС Украины, осуществляя подобные атаки, и с помощью чего Россия могла бы эффективнее им противостоять?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как Приднестровье готовится к возможной атаке ВСУ

Жители ПМР хорошо помнят события 30-летней давности, и это помогает в нынешней непростой ситуации Robert B. Fishman/dpa/Global Look Press
В Тирасполе говорят об отсутствии признаков подготовки к боевым действиям на границах Приднестровья и уверяют, что контролируют ситуацию. Ранее неоднократно сообщалось о стягивании к границам ПМР личного состава и техники ВСУ, что может свидетельствовать о подготовке к вторжению. Как на это реагируют простые граждане Приднестровья, где последний раз боевые действия велись 30 лет назад?  Подробности...
Перейти в раздел…

«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Откроет ли Украина Приднестровский фронт

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Киев готов ввести войска в Приднестровье. Однако пока ему мешают внешние силы – и не только Россия. Подробности...

Вашингтон играет на человеколюбии России

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Элиты в США полагают, что даже иллюзия возможности мирных переговоров по Украине является весьма эффективным оружием в противоборстве с Россией. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Почему не стоит отменять Нагорную проповедь

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Сама идея, что сильные что-то должны слабым, а большинство – меньшинству, есть плод христианства. Причем, как показывает опыт ХХ века, это христианское наследие легко утратить и вернуться в мир обожествленных вождей и по-настоящему масштабного насилия. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
Перейти в раздел…

Украина лишила Германию армии

Британия завершила «сосисочную войну»

Кто еще введет войска на Украину

Перейти в раздел…

В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
Подробности...

В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
Подробности...

Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?
  • Да

  • Нет
Вы печете блины на Масленицу?
  • Да

  • Нет, но покупаю готовые

  • Нет, ем в гостях

  • Не ем блины
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ устроили перестрелку между своими подразделениями в Артемовске
    США получили уведомление о решении России приостановить участие в ДСНВ Белорусское ТВ показало исправный российский самолет дальней разведки А-50 Российских гонщиков на Западе обязали подписывать декларации с осуждением СВО Врач назвал безопасные ежедневные дозы алкоголя
    Боец ВСУ: Украина теряет минимум роту за день в боях за Артемовск Буркина-Фасо денонсировала военный договор с Францией Шендерович назвал «ересью» одобрение Ларионой атаки дронами ВСУ российской территории Грету Тунберг задержали на акции протеста против ветряных электростанций
    Эстонские города стали отказываться от демонстрации подбитого российского танка Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований Американцы поддержали идею проверки на адекватность кандидатов в президенты Мать Алисы Тепляковой родила восьмого ребенка

    БПЛА-камикадзе


    Российский боец сумел обезвредить летевший в него дрон ВСУ со взрывчаткой

    «нейтральная зона»


    В парламенте Венгрии предложили наложить вето на прием Швеции и Финляндии в НАТО

    продолжительность полета


    В ЕС возмутились преимуществом летающих над Россией китайских авиакомпаний

    Видео

    Шоп-туры из ЕС в Россию


    Жители Европы прорывают «железный занавес» с Россией и Белоруссией

    азиатская прописка


    Российский спорт начал глобальный поворот на Восток

    поддержка Киева


    В элите США созрел раскол по отношению к Украине

    расширение конфликта


    Венгрия ждет появления на Украине еще одной армии

    военные технологии


    США руками корейцев развязали против Китая чиповую войну

    эффективное оружие


    Тимофей Бордачёв: Вашингтон играет на человеколюбии России

    полезный опыт


    Ирина Алкснис: Россияне еще никогда не смотрели в будущее с таким оптимизмом

    христианское наследие


    Сергей Худиев: Почему не стоит отменять Нагорную проповедь

    на ваш взгляд


    Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?

    Как Приднестровье готовится к возможной атаке ВСУ

    Жители ПМР хорошо помнят события 30-летней давности, и это помогает в нынешней непростой ситуации
    		   2 марта 2023, 08:58
    Фото: Robert B. Fishman/dpa/Global Look Press
    Текст: Андрей Резчиков

    В Тирасполе говорят об отсутствии признаков подготовки к боевым действиям на границах Приднестровья и уверяют, что контролируют ситуацию. Ранее неоднократно сообщалось о стягивании к границам ПМР личного состава и техники ВСУ, что может свидетельствовать о подготовке к вторжению. Как на это реагируют простые граждане Приднестровья, где последний раз боевые действия велись 30 лет назад?

    В среду в Тирасполе заявили об отсутствии признаков подготовки к боевым действиям в зоне безопасности в Приднестровье. По словам сопредседателя Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олега Белякова, власти контролируют ситуацию, передает «Интерфакс». Накануне президент Приднестровья Вадим Красносельский призвал жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться паническим настроениям.

    Между тем миротворческие силы Приднестровья начали в среду трехмесячные военные сборы. В них смогут участвовать годные к военной службе мужчины в возрасте до 55 лет. Кроме того, на прошлой неделе Минобороны РФ заявило об угрозе российским миротворцам в Приднестровье из-за планируемой провокации украинской армии и последующей подготовке к вторжению в ПМР.

    В частности, российские военные заметили значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы. «Данная акция вооруженных сил Украины будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья», – говорилось в заявлении Минобороны.

    О вероятной провокации ВСУ на границе с Приднестровьем с использованием радиоактивного «Калифорния-252» также заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как утверждала представитель ведомства, контейнеры с радиоактивным веществом недавно доставили в порты Одессы. В ответ Киев опроверг эту информацию словами о том, что Украина «строго придерживается нераспространения ядерного оружия».

    Однако в Тирасполе серьезно отнеслись к угрозе возможной провокации с использованием радиоактивных веществ. Как передает РИА «Новости», об этом сообщил глава МИД республики Виталий Игнатьев. «Дыма без огня не бывает. Но это не означает, что ситуация находится в критической фазе или выходит из-под контроля. В какой-то степени акцент на этих возможных проблемах направлен на то, чтобы этих проблем не случилось», – сказал Игнатьев.

    Разговоры о возможном нападении украинских военных на ПМР участились в последние несколько дней. В частности, о таком сценарии неоднократно заявлял бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович. Если в апреле он не исключал такой возможности, то на этой неделе заверил, что на операцию потребуется всего несколько дней.

    По мнению бывшего президента Молдавии Игоря Додона, захват ПМР может произойти с согласия нынешнего молдавского лидера Майи Санду. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили у границ Приднестровья примерно 4–5 тыс. военнослужащих, туда же стягивается военная техника, в том числе бронированные машины «Хаммер» с личным составом.

    Наблюдатели рассказывали в соцсетях о развертывании артиллерии на огневых позициях и увеличении полетов беспилотной авиации над территорией ПМР. Особое внимание уделялось сообщениям о присутствии группировки сил и средств ВСУ в районе украинского села Сагайдак менее чем в 20 км от приднестровского села Колбасна, где расположены основные склады с боеприпасами.

    «Обстановка вокруг Приднестровья напряженная. Люди это прекрасно понимают. За все эти годы они привыкли к разным ситуациям и турбулентностям по периметру своих границ, умеют отличить, когда что-то привносится извне и имеет искусственный характер. Мы же никому не угрожаем, и любые попытки что-то приписать нам неосновательны и лишены здравого смысла», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-министр иностранных дел Приднестровья Владимир Ястребчак.

    По его словам, в обществе есть определенные опасения, но паническими их называть нельзя. В регионе проходят запланированные мероприятия, продолжается учебный процесс. Приднестровцы готовы приходить соседям на помощь. Только с февраля прошлого года в непризнанной республике зарегистрировались около 50 тыс. жителей Украины. Для украинцев создаются все необходимые условия, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, их дети ходят в местные школы и детсады. «Главное, чтобы не было хуже. 30 лет назад мы испытали на себе, что такое боевые действия. Десятки тысяч наших сограждан были вынуждены искать убежище в других странах. Мы очень рассчитываем на то, что возобладает здравый смысл», – отмечает собеседник.

    С этой оценкой согласен бывший лидер фракции «Обновление» в Верховном совете Приднестровья Петр Пасат. «Настроения в ПМР в целом тревожные. Никто не может предвидеть, что будет завтра.

    Мы граничим с недружественными нам Молдавией и Украиной. Звучащие с их стороны негативные комментарии подкрепляются конкретными действиями,

    например, активной милитаризацией «нейтральной» Молдавии, чей военный бюджет в течение последнего года вырос на 50%. Кишинев не выполняет ранее подписанные с Тирасполем двусторонние соглашения, что не может не напрягать нас», – отметил собеседник.

    В свою очередь бывший председатель Верховного совета ПМР Александр Щерба отмечает, что у людей одна общая тревога за будущее, но есть надежда, что боевые действия на территории республики не начнутся. «Тревожность стала обыденной. Сводки с Украины уже не так сильно влияют на нас, как в первые дни проведения СВО. Если же говорить об отношении приднестровцев к властям Молдавии, то оно в подавляющем большинстве негативное, потому что с их стороны всегда шел односторонний диктат. Но на бытовом уровне у нас нормальные отношения, будь то в сфере бизнеса или просто родственных связей», – говорит Щерба.

    На данный момент нет перебоев с поставками газа, электричеством, в магазинах полно продуктов питания, овощей, фруктов, есть интернет, мобильная связь. «Работают предприятия, в надлежащем порядке функционируют системы образования и здравоохранения. Это в первую очередь заслуга президента, Верховного совета и правительства. Люди это видят и ценят. Это немного снимает напряженность и дает надежду на мирное будущее», – считает Пасат.

    По его словам, в республике хорошо помнят события 1992 года, когда многие были вынуждены искать убежище на территории Украины, поэтому ответное отношение к украинским беженцам действительно очень хорошее – многие из них уже расселены и трудоустроены. «Мы помним и знаем, что такое быть беженцами», – подчеркнул он.

    Тем не менее в Приднестровье не полагаются исключительно на миролюбивый настрой. «У нас есть механизмы обеспечения мира и безопасности, включая российских миротворцев. Наши силовые структуры обеспечивают охрану объектов и выполняют иные задачи»,

    – заверил Ястребчак. Отношения с Кишиневом он считает добрососедскими. «Граница между Молдавией и Приднестровьем открыта, правила пересечения нельзя назвать запредельными. За последние 30 лет в Молдавии уже выросло новое поколение людей, которое воспринимает Приднестровье как добрых соседей», – подчеркивает собеседник.

    «Но мы хотели бы активнее развивать торговлю с Россией, стараться диверсифицировать наши экспортно-импортные связи. К сожалению, у нас нет такой возможности. Ситуация особенно усугубилась после того, как Кишинев полностью закрыл приднестровско-украинский участок границы для перемещения грузов», – напомнил Ястребчак.

    Из-за проблем с логистикой местная сельхозпродукция становится неконкурентоспособной на российском рынке. ПМР лишилась многих товарных позиций в чувствительных сферах, таких как фармацевтика. «Закупленные в России, Белоруссии и Украине грузы так и остались на молдавских таможенных складах. Были проблемы и с российской гречкой. В общем, нам не дают выбирать, с кем торговать, навязывая те или иные товарные позиции. Здесь прямая заинтересованность молдавских властей, чтобы закупки происходили по их правилам, чтобы они больше собирали налогов», – добавляет собеседник.

    По словам Пасата, товары в ПМР завозятся исключительно с территории Молдавии, которая может задержать любой груз, не только медикаменты, но и продукты питания. «Приходится все время выворачиваться, как-то договариваться», – констатирует он.

    Щерба подчеркивает, что административное регулирование со стороны Молдавии – это всегда прессинг на ПМР, из-за чего бизнес несет дополнительные издержки. «Но в части прямых контактов между хозяйствующими субъектами проблем нет, в наших магазинах есть молдавские товары, а в молдавских – приднестровские», – сказал собеседник.

    В результате жителям ПМР приходится не полноценно жить, а выживать. Спасает наличие нескольких паспортов, что «позволяет не оставаться запертым». «Людям приходится изыскивать различные возможности, чтобы пересекать границы в регионе, тем более с завидным постоянством вводятся различные ограничения. Но это не отменяет того факта, что здесь проживают около 200 тыс. граждан России», – рассказал Ястребчак.

    Как уточнил Пасат, приднестровский паспорт нигде не признается, поэтому с ним люди невыездные. В связи с этим жители ПМР принимали гражданство Молдавии, Украины и России. «Мы в основном ориентированы на Россию. В нынешнем конфликте наши симпатии на стороне Москвы. Но многие наши родственники находятся в Молдавии, мой родной брат живет Кишиневе. Мы постоянно ездим друг к другу в гости, с этим проблем пока нет», – заверил Пасат.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •