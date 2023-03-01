МИД: Провокация Киева может произойти вблизи Приднестровья

В МИД выразили обеспокоенность, что провокация Киева может произойти вблизи Приднестровья

Россия обеспокоена информацией о том, что провокация Киева с использованием радиоактивных материалов может произойти вблизи Приднестровья, на это указывает нагнетание напряженности вокруг региона, указано в комментарии спикера МИД Марии Захаровой.

Из ее заявления на сайте ведомства следует, что Минобороны привлекало внимание к готовящейся киевским режимом провокации с целью обвинить российских военных в якобы нанесении ударов по радиационно опасным объектам, что может привести к утечке радиоактивных веществ и заражению местности.

«Не может не вызывать беспокойство то, что подобные события происходят в непосредственной близости от Приднестровья, вокруг которого киевский режим нагнетает напряженность», – подчеркнула дипломат.

Также спикер МИД призвала профильные международные организации обратить пристальное внимание на данную информацию, а также предостерегла «киевский режим и его западных спонсоров» от любых действий, ставящих под угрозу жизни и здоровье тысяч мирных жителей.

Согласно информации ведомства, для доставки радиоактивных материалов на Украину киевское командование могло использовать порты Одесской области, участвующие в зерновой сделке.

«Невольно возникает вопрос, а не используются ли эти гавани и в целом гуманитарный коридор в каких-то иных целях?» – заключила Захарова.

Ранее на Украине признали сосредоточение ВСУ вдоль границы с Приднестровьем. В Кремле назвали обстановку вокруг Приднестровья поводом для беспокойства.

Напомним, бывший президент Молдавии Игорь Додон выразил мнение, что украинские военные могут напасть на непризнанное Приднестровье с согласия главы республики Майи Санду.