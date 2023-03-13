Эксперт назвал уткой сообщения о «пророссийской агентурной сети» в Молдавии

Сообщения полиции Молдавии о задержании членов «пророссийской сети» – утка, которая нужна для поддержания «страшилки» президента Майи Санду о том, что Москва «готовит дестабилизацию», сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента Молдавии от партии социалистов Богдан Цырдя.

«Власти путаются в показаниях. Сперва они объявили про целую сеть из «десяти групп», а в итоге Чернэуцану говорит, что задержано всего 25 человек. Если это были «российские диверсанты», то почему из них остались под арестом только семеро? А остальных отпустили. При этом и семерых нам не показали – ни имен, ни фамилий, ни откуда они взялись. Поэтому мы склонны предполагать, что все это – утка. Она понадобилась для того, чтобы поддержать сказку президента Санду, страшилку – о том, что Москва «готовит дестабилизацию». А то прошел уже месяц, а госпереворота нет. Вот ей и приходится запускать мыльные пузыри», – сказал он.

На воскресном митинге протеста были засняты на видео «титушки», представлялись полицейскими и при этом говорили между собой и по рации на английском и румынском языках, добавил Цырдя.

«Как вы понимаете, мы, жители Молдавии, сразу можем определить румынский акцент. И эти «титушки» потом вместе с молдавскими коллегами участвовали в жестком разгоне протестующих. Это грубейшее нарушение Конституции!» – возмутился депутат.

По сообщениям СМИ, полиция Молдавии ранее якобы раскрыла агентурную сеть, деятельность которой была направлена на дестабилизацию страны. По утверждению представителя полиции, сеть контролирует российская сторона, ее члены прибыли из России в Молдавию «с очень конкретной целью».

Ранее протестующие в Кишиневе не смогли прорвать вторую линию полицейского кордона, против них выставлен спецназ, дорога заблокирована рейсовыми автобусами.

Кроме того, вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер передала правительству текст резолюции, принятый на митинге оппозиции.