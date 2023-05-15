Бывший глава Гагаузии: Люди ностальгируют по временам дружбы с Россией

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15 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 20:46  |  vz.ru
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В битве с долларом у России появились союзники

БРИКС может стать не только политическим, но и валютным объединением REUTERS/Jason Lee
Американская валюта подвергается все новым ударам. На этот раз объединиться против нее предлагает одна из стран БРИКС – объединения, куда, как известно, входит и Россия. Почему Бразилия заинтересована в отказе от доллара и создании объединенной валюты БРИКС и как это может помочь нашей стране? Подробности...
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Что стоит за фантазиями Зеленского о захвате российских городов

Зеленский хотел «захватить» приграничные российские города Yves Herman/AP/ТАСС
Зеленский в частном порядке обсуждал планы захвата российских приграничных городов, а также хотел подорвать нефтепровод «Дружба», пишет американская пресса. Сам же президент Украины приехал в Берлин и пожаловался на отсутствие технической возможности реализовать эти идеи. Что на самом деле скрывается за сообщениями о намерении Киева атаковать регионы России? Подробности...
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Ракетный удар по Луганску выгоден британской империи

Определить, что Киев впервые применил Storm Shadow, помогли осколки ракеты t.me/LPR_JCCC
Киев впервые применил британско-французские крылатые ракеты Storm Shadow дальностью полета до 300 км. Целью стал Луганск. Ракетный удар нанес украинский Су-24, который летел под прикрытием МиГ-29. Оба самолета в итоге были сбиты российской авиацией. Почему целью удара стал именно Луганск и на какие регионы Киев попробует направить эти ракеты в будущем? Подробности...
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Первый тур турецких выборов сыграл на пользу России

Турецкое общество оказалось расколото Davide Bonaldo/Global Look Press
Первый тур выборов президента Турции завершился двойственно: с одной стороны, Реджеп Эрдоган победил, с другой – вскоре предстоит второй, решающий тур голосования. Почему победа действующего лидера Турецкой Республики необходима России и что будет делать Запад, чтобы этой победы не допустить? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Геополитический кризис обострил старые проблемы Центральной Азии

Дарья Чижова
Дарья Чижова, Директор информационно-аналитического Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве
В странах Центральной Азии на первый план выходит еще один, условно новый риск – риск политического транзита. При этом географическое положение между Россией и Китаем делает регион объектом пристального внимания Запада. Подробности...

Европейский ВНЖ для богатых русских превращается в тыкву

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Началась черная полоса для соискателей еврогражданства из России. Ровно с февраля 2022-го мы наблюдаем, как все документы, договоры, обещания, посулы, а также инвестиции, деньги, банковские обязательства, средства – становятся ничем. Особенно для россиян. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Крымский мост – это символ отношения России к своей земле

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Крымский мост умудрился воплотить в себе все то, что мы знаем и любим в России – в стране, которая строит, развивает, восстанавливает и упорно создает будущее, о котором мечтает, невзирая на все препятствия. Сегодня ему исполнилось пять лет. Подробности...
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Выборы в Турции: устоит ли Эрдоган?

НАТО подбирается к Японии

Что случилось в Пакистане

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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
  • Объектом искусства

  • Религиозной святыней

  • И тем, и другим в равной степени

  • Затрудняюсь ответить
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
  • У Реджепа Тайипа Эрдогана

  • У Кемаля Кылычдароглу

  • Затрудняюсь ответить
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось

  • Затрудняюсь ответить
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    Бывший глава Гагаузии: Люди ностальгируют по временам дружбы с Россией

    15 мая 2023, 20:22

    Текст: Юрий Зайнашев

    В Кишиневе более 20 лет у власти демократы и либералы. Очень много говорят про демократию и реформы, про движение в Евросоюз, но жизнь людей становится все хуже. Миграция усиливается. В наших селах – сотни домов с заколоченными окнами. Соответственно, люди ностальгируют по прежним временам, сказал газете ВЗГЛЯД бывший глава автономии Михаил Формузал. Ранее на выборах главы Гагаузии победил кандидат, призывающий к дружбе с Россией.

    «Жители Гагаузии помнят, что раньше платили 6 леев за куб газа, когда в Кишиневе у власти были те, кто мог поладить с Россией. А теперь надо платить 30 леев за куб. Как в таких условиях объяснишь человеку пользу от либеральных демократических реформ? Что они улучшают твое качество жизни? Никак!» – говорит башкан (глава) Гагаузии в 2006–2015 годах Михаил Формузал. «Люди понимают, у какой страны можно купить энергоресурсы по приемлемой цене, в какой стране находится рынок сбыта продукции Гагаузии. На это понимание и опираются настроения жителей нашей автономии, – полагает Формузал. – Когда мы получаем энергоресурсы по таким приемлемым ценам, то наша продукция, экспорт из Гагаузии – например, вино – становится конкурентоспособным, причем и на Западе, и на Востоке».

    От нынешних властей Молдавии в Гагаузии ничего хорошего уже не ждут, добавляет собеседник. «Предложи Майя Санду хорошие пенсии, хорошие зарплаты, достойные условия труда, льготный режим налогообложения, расклад голосов на выборах, может, был бы другим. А пока люди ничего хорошего не видят от Кишинева и поэтому крайне негативно к нему относятся», – подчеркнул бывший глава.

    В понедельник победитель выборов главы Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул назвала возглавляемую ею оппозиционную партию «Шор» пророссийской и выступила за дружеские отношения региона с Россией.

    Ранее в ЦИК Гагаузии назвали кандидата от оппозиционной партии «Шор» Евгению Гуцул победителем выборов главы автономии.

    Анпилогов: Площадь зараженной зоны после детонации снарядов с обедненным ураном в Хмельницком сравнима с Чернобыльской
    		   
    15 мая 2023, 12:38
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дарья Волкова

    Неправильное хранение снарядов с обедненным ураном на складах в Хмельницком могло усилить пожар и усугубить последствия. Сейчас необходимо отслеживать масштабы заражения. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов, комментируя рост уровня радиации после удара по складу ВСУ, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном.

    «По объективным данным украинской службы мониторинга, в районе Хмельницкого с момента удара действительно серьезно вырос радиационный фон. Естественными причинами вроде увеличения солнечной активности это не объяснить. Несмотря на то, что уран сам по себе достаточно тугоплавкий металл, при нагреве, который мог быть вызван ударом, он начинает очень охотно гореть», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

    «Кроме того, могли быть нарушены условия хранения снарядов с обедненным ураном. Скорее всего, это был полевой склад. Хотя по стандартам такие боеприпасы должны храниться отдельно от пороховых зарядов. Если это правило было нарушено, то большое количество пороха повысило температуру при детонации и дополнительно способствовало процессу горения», – полагает эксперт.

    «Если исходить из этого сценария, то основным последствием может стать заражение обширных прилегающих территорий. Пыль, образующаяся в результате горения, очень легко поднимается в атмосферу, разносится и оседает. Поэтому сейчас я бы советовал мирному населению закрыть двери и окна, а также провести влажную уборку в домах. Иначе все это будет чревато целым букетом онкологических заболеваний, проблемами с репродуктивной системой и прочее», – добавил собеседник.

    «Кроме того, необходимо смотреть на розу ветров. При горении пыль попадает в слой кучевых облаков, там она может находиться достаточно долго и опускаться на землю вместе с осадками. Я бы предположил, что могут пострадать близлежащие регионы Западной Украины, а также такие страны, как Польша и Румыния», – продолжил он.

    «Что касается масштаба возгорания, то по размеру его можно сравнить с пожаром Чернобыльской АЭС. Он был очень интенсивным и затронул большое количество горючих веществ. Поэтому возможная площадь зараженной зоны также может быть сравнима с Чернобыльской», – отметил эксперт.

    «Безусловно, ответственность за последствия лежит на властях Украины и на тех, кто им поставил оружие с обедненным ураном. Сейчас украинские профильные службы и ведомства должны мониторить обстановку, предпринимать все необходимые меры и заботиться о жителях этой местности. А вот будут они это делать или же объявят «зоной военной цензуры» – вопрос открытый», – заключил Анпилогов.

    Ранее стало известно, что после удара по складу ВСУ в Хмельницком, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в городе зафиксирован рост уровня радиации. Об этом сообщает украинский портал SaveEcoBot. Отмечается, что с пятницы, 12 мая, в районе Хмельницкого наблюдается скачок уровня радиации с 80-100 нанозивертов до 140-160 нанозивертов.

    Кроме того, издание «Военное обозрение» сообщило, что после удара по складу ВСУ, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в Хмельницком на улицах появились дозиметрические (радиационные) патрули.

    Ранее в Сети было опубликовано видео, предположительно, ракетного удара российских ВКС по военным объектам украинской армии в Хмельницком. Сообщалось, что удар был нанесен по заводу по производству промышленной электроники «Катион», где ВСУ хранили боеприпасы. По некоторым данным, там могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, которые обещала передать Киеву Великобритания.

    Напомним, эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов ранее высказывал озабоченность по поводу поставок западными странами Украине снарядов с обедненным ураном. Он отметил, что США скрывали использование урановых снарядов в Югославии и Ираке, но потом военнослужащие и местное население массово подхватили лучевую болезнь.

    В конце апреля стало известно, что Лондон направил Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, среди которых есть и с обедненным ураном. Об этом говорилось в письменных ответах заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии «Альба».

    Также в ответах на вопросы он указал, что Лондон не отслеживает их использование и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения после завершения конфликта. Кроме того, по соображениям безопасности Хиппи не стал комментировать показатели использования поставленных комплектов.

    В России в свою очередь заявляли, что поставки Британией боеприпасов с обедненным ураном Киеву направлены на эскалацию конфликта. «У нас есть приверженность международным нормам ведения войны, у нас есть своя военная доктрина, и, как сказали президент [России Владимир Путин] и министр обороны [РФ Сергей Шойгу], мы будем вынуждены учитывать то, что эту эскалацию наши британские коллеги выводят на новую, очень серьезную ступень», – подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что британцы должны понимать, что им придется нести ответственность за поставки снарядов с обедненным ураном на Украину, а те, кто будет непосредственно использовать такие боеприпасы, должны понимать, что они будут наносить непоправимый вред и себе и своим гражданам.

    Коментарии (111)
    Российский танкист рассказал о первом встречном бое с танком Leopard
    Танкист ВС России в ДНР рассказал о первом встречном бое с немецким танком Leopard
    		  
    15 мая 2023, 12:39
    Фото: PHOTOTHEK/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российские танкисты в ДНР впервые столкнулись с экипажем украинской армии на немецком танке Leopard во встречном бою, впрочем, последний отступил после первого же выстрела в его сторону, рассказал командир танкового батальона ВС РФ с позывным «Тигр», подчиненные которого участвовали в бою.

    По его словам, Leopard в субботу вышел «отработать российские позиции», однако российские танкисты выдвинулись на встречный бой. Боец с позывным «Тигр» добавил, что это был первый подобный случай.

    Российская дежурная бронегруппа «выдвинулась на прямую наводку», один из экипажей выстрелил по противнику, но не попал, после этого Leopard отступил, передает ТАСС.

    «Тигр» уточнил, что Leopard выкатился, чтобы отработать по опорному пункту ВС России, но благодаря разведке был оперативно обнаружен.

    Ранее министр информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что российская армия уничтожила танк Leopard ВСУ на Соледарском направлении.

    Коментарии (34)
    Зеленский на церемонии в Германии уронил награду Карла Великого на пол
    Президент Украины Зеленский уронил полученную в Германии награду Карла Великого и обвинил в падении трофея русских
    		   
    15 мая 2023, 00:43
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский уронил полученную в Германии награду имени Карла Великого на пол и обвинил в падении трофея русских, свидетельствует видео церемонии, трансляцию которой вел YouTube-канал немецкого журнала Der Spiegel.

    После падения награды на пол Зеленский прервал свое выступление на торжественной церемонии в городе Аахен, сказав «русские», после чего поднял упавший трофей и вернулся на место, чтобы продолжить речь.

    На награждении присутствовали немецкие политики и представители нескольких европейских стран, передает РИА «Новости».

    Напомним, Зеленскому в Германии вручили премию Карла Великого.

    Коментарии (45)
    Арестован поджигатель Су-24 на Новосибирском авиазаводе
    Суд арестовал мужчину, который поджег Су-24 на Новосибирском авиазаводе

    15 мая 2023, 09:52

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Ленинский райсуд в Новосибирске арестовал мужчину, обвиняемого в поджоге самолета Су-24 на территории Новосибирского авиационного завода им. Чкалова.

    Согласно сообщению пресс-службы, постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, Скоробогатову В. А. за поджог бомбардировщика Су-24 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок в два месяца, передает ТАСС.

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    В Госдуме заявили о болезни Лукашенко
    Депутат Госдумы Затулин: Президент Белоруссии Лукашенко заболел
    		   
    15 мая 2023, 01:59
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заболел, сообщил изданию «Подъем» первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

    Затулин сообщил, что ему известно о болезни Лукашенко, однако диагноз он не назвал. По его словам, серьезных угроз для здоровья белорусского лидера нет, «ничего такого сверхъестественного», это не COVID (вызываемое коронавирусом заболевание), «просто человек заболел», передает РИА «Новости».

    Как отметил Затулин, несмотря на болезнь, президент Белоруссии смог посетить парад Победы в Москве, а вечером того же дня проводил мероприятия в Минске. При этом депутат Госдумы выразил мнение, что Лукашенко нуждается в определенном отдыхе.

    В минувшую среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отсутствие Лукашенко 9 мая на неформальном завтраке лидеров стран СНГ в Кремле посвященными Дню Победы мероприятиями в Минске.

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    После удара по складу боеприпасов ВСУ в Хмельницком вырос уровень радиации
    SaveEcoBot: Уровень радиации вырос в Хмельницком после удара по складу боеприпасов ВСУ

    15 мая 2023, 10:23

    Текст: Алина Власенко

    После удара по складу ВСУ в Хмельницком, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в городе зафиксирован рост уровня радиации, сообщает украинский портал SaveEcoBot.

    Так, по данным SaveEcoBot, с пятницы, 12 мая, в районе Хмельницкого наблюдается скачок уровня радиации с 80-100 нанозивертов до 140-160 нанозивертов, пишет «Российская газета».

    Кроме того, издание «Военное обозрение» сообщило, что после удара по складу ВСУ, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в Хмельницком на улицах появились дозиметрические (радиационные) патрули.

    Ранее в Сети появилось видео ракетного удара российских ВКС по военным объектам украинской армии в Хмельницком. Сообщалось, что удар был нанесен по заводу по производству промышленной электроники «Катион», где ВСУ хранили боеприпасы. Предполагалось, что там могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, которые обещала передать Киеву Великобритания.

    Коментарии (25)
    Отрыв Эрдогана от Кылычдароглу после вскрытия 99,86% урн сократился
    ТРТ: Разрыв между Эрдоганом и Кылычдароглу на выборах президента Турции после вскрытия 99,9% урн уменьшился до 4,35 п. п.
    		   
    15 мая 2023, 06:20
    Фото: Davide Bonaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Разрыв между президентом Турции Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу на президентских выборах по итогам вскрытия 99,86% урн уменьшился до 4,35 процентного пункта, такие данные приводит гостелеканал ТРТ.

    По последним данным, Эрдоган набирает 49,34% голосов, его главный соперник – 44,99%, передает ТАСС.

    Ранее Эрдоган заявил о своем лидерстве на прошедших в Турции выборах.

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    Командир одной из бригад ВСУ рассказал о пережитом в Артемовске ужасе
    NYT: Командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал о пережитом в Артемовске ужасе и кошмарах о российских танках

    14 мая 2023, 22:30

    Текст: Антон Никитин

    Командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал американскому изданию The New York Times о пережитом в Артемовске ужасе и снящихся украинским солдатам кошмарах о российских танках, постоянных артобстрелах, ракетных и авиаударах.

    По словам командира 24-й мотострелковой бригады ВСУ, каждый метр Артемовска находится под обстрелом. Он рассказал про не прекращающиеся ни на минуту артиллерийский огонь, ракетные и авиаудары, добавив, что российские танки снятся украинским солдатам в кошмарах. По словам украинского военного, они не могут противостоять российской армии из-за нехватки противотанковых ракетных комплексов типа Javelin, передает РИА «Новости».

    Ранее российские военкоры рассказали про уничтожение украинских танков под Артемовском и показали груды уничтоженной техники по дороге в город.

    Коментарии (19)
    Forbes: Россия наносит жесткие удары по артиллерии НАТО на Украине
    Forbes: Россия наносит жесткие удары по переданной Киеву артиллерии НАТО
    		   
    15 мая 2023, 11:01
    Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Российские силы активно уничтожают украинскую артиллерию, в том числе ту, что Киеву передали страны Запада, пишет Forbes.

    «Уровень потерь Украины невероятно жесткий. Из 152 больших 155-миллиметровых буксируемых гаубиц M777, которые «официально» были переданы Украине, более трети уже повреждены или ликвидированы», пишет Forbes.

    Кроме того, пишет издание, российскими силами уничтожена и часть самоходной артиллерии, особенно пострадали британские AHS Krab и американские M109. Коэффициент потерь колеблется от 18% до 21%. Из более чем 180 единиц поставленной техники по меньшей мере 36 были повреждены или уничтожены.

    Тем временем Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники пишет, что НАТО на саммите в Вильнюсе может предложить Украине помощь, но не членство в альянсе.

    Коментарии (19)
    Российская ПВО перехватила одну крылатую ракету Storm Shadow
    		   
    15 мая 2023, 14:12
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские противовоздушные силы за сутки сбили крылатую ракету большой дальности Storm Shadow, сообщили в Министерстве обороны.

    Российские ПВО за сутки перехватили одну крылатую ракету большой дальности Storm Shadow, семь противорадиолокационных ракет HARM и десять реактивных снарядов РСЗО HIMARS, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также российская авиация за последние сутки в нескольких районах Донецкой народной республики сбила два вертолета украинских воздушных сил Ми-24 и Ми-8 возле поселков Селидово и Брусовка.

    Уничтожен 21 беспилотник у поселков Новопокровка, Водяное, Работино (Запорожская область), Любимовка, Новая Каховка (Херсонская область), Горловка, Пески, Володино (ДНР), Кременная и Новокраснянка (ЛНР).

    С начала СВО уничтожено 425 самолетов, 233 вертолета, 4156 беспилотников, 421 ЗРК, 9169 танков и других боевых бронированных машин, 1100 машин РСЗО, 4821 орудие полевой артиллерии и минометов.

    Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), указывало, что два ракетных удара, нанесенных по Луганску на прошлой неделе – это применение двух крылатых ракет Storm Shadow.

    Storm Shadow – англо-французская разработка компаний Matra и British Aerospace.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, почему целью для первого удара Storm Shadow стал именно Луганск.

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    В Кремле оценили публикацию о якобы предложении Пригожина ВСУ
    Песков: Якобы имевшее место предложение Пригожина ВСУ похоже на «утку»

    15 мая 2023, 13:09

    Текст: Елизавета Шишкова

    Публикация издания The Washington Post о том, что основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин якобы предлагал сообщить ВСУ информацию о том, где можно атаковать российские войска, в обмен на вывод украинских сил из Артемовска (Бахмут), похожа на газетную утку, заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что в последние годы даже уважаемые издания довольно часто не брезгуют публикацией уток. Комментировать саму статью представитель Кремля отказался, передает ТАСС.

    Ранее Пригожин заявлял, что бойцы «Вагнер» останутся на позициях в Артемовске еще несколько дней несмотря на то, что пока получено только 10% от запрашиваемых снарядов.

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    Российские силы заняли ключевые высотки в Артемовске
    Врио главы ДНР Пушилин: Российские силы заняли ключевые высотки в Артемовске и продвигаются вперед
    		   
    15 мая 2023, 10:08
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    Российские силы в Артемовске (украинское название – Бахмут), несмотря на сложности, продолжают продвигаться вперед и заняли важные высотки в западном секторе, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, в настоящее время все внимание сфокусировано на ситуации внутри Артемовска, где российские силы продвигаются вперед, несмотря на все сложности. «Заняты определенные высотки, которые считались украинским режимом ключевыми», – рассказал Пушилин, передает ТАСС.

    Он добавил, что бойцы группы «Вагнер» в Артемовске также продвигаются вперед и доводят до логического завершения освобождение города.

    Пушилин также отметил, что позиции российских военных улучшаются на Авдеевском и Марьинском направлениях. При этом он указал, что на Марьинском направлении ВСУ в последнее время пытались выбить из последних занятых позиций наши подразделения, но не смогли этого сделать.

    В целом, добавил Пушилин, украинские военные активизировались по всей линии соприкосновения, но это еще не контрнаступление. «Противник пытается прощупать наши позиции, пытается вести разведку боем. … В целом ситуация под контролем», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости».

    Ранее командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал о пережитом в Артемовске ужасе и снящихся украинским солдатам кошмарах о российских танках.

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    Месячная аудитория «ВКонтакте» достигла 81,5 млн пользователей

    15 мая 2023, 17:38

    В первом квартале 2023 года средняя месячная аудитория соцсети «ВКонтакте» в России выросла на 11% по сравнению с первым кварталом 2022 года, до рекордных 81,5 млн пользователей, сообщили в компании VK.

    Средняя дневная аудитория также выросла на 11% по сравнению с первым кварталом 2022 года, до рекордных 52,3 млн пользователей, сообщается на сайте компании.

    Мировая аудитория «ВКонтакте» в первом квартале года в среднем составила рекордные 104,2 млн активных пользователей в месяц.

    В марте 2023 года пиковая ежедневная аудитория выросла до 53,6 млн, что стало новым рекордом по посещаемости. Среднее время, проводимое «ВКонтакте» в первом квартале 2023 года, составило 45 минут в день. Охват соцсети в марте 2023 года составил 86% российской интернет-аудитории, при этом 54% пользователей посещали платформу ежедневно.

    Рост аудитории и ее вовлеченности привел к росту выручки «ВКонтакте» на 49% в первом квартале 2023 года по сравнению с первым кварталом 2022 года, рассказали в компании.

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    Галкин через суд потребовал снять с него статус иноагента
    Галкин подал иск к Минюсту с требованием снять с него статус иноагента
    		   
    15 мая 2023, 11:50
    Фото: Андрей Любимов/Агентство «Москва»
    Текст: Алина Власенко

    Телеведущий Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) подал в Замоскворецкий суд Москвы иск, оспаривающий решение российского Минюста включить его в реестр физлиц-иностранных агентов.

    Дело было зарегистрировано судом 11 мая. Дата рассмотрения пока не назначена, передает РИА «Новости».

    Ранее певица Земфира Рамазанова (признана Минюстом иноагентом) также подала иск, потребовав снять с нее статус иностранного агента.

    Галкин был включен в реестр иностранных агентов в середине сентября 2022 года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина – Украина, а также упоминалось об «осуществлении политической деятельности».

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    Минобороны сообщило об ожесточенных боях на западной окраине Артемовска
    		   
    15 мая 2023, 14:15
    Фото: кадр из видео

    На Донецком направлении самые ожесточенные бои продолжали вести штурмовые отряды на западной окраине Артемовска, а также подразделения 4-й мотострелковой бригады в районе Красного Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки войск поражены подразделения противника возле Часова Яра и Богдановки ДНР.

    За минувшие сутки в этом районе авиацией совершены семь вылетов самолетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За прошедшие сутки потери противника составили до 235 военнослужащих и наемников, танк, четыре бронемашины, а также гаубицы Д-20, Д-30 и «Мста-Б».

    Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Берестового и Синьковки Харьковской области, сообщил Конашенков.

    Благодаря слаженным действиям подразделений 138-й мотострелковой бригады рядом с Двуречным Харьковской области за ночь пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника на этом направлении составили до 145 военнослужащих, две бронемашины, две самоходных артустановки «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

    На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ под Невским Луганской народной республики (ЛНР), отчитались в Минобороны.

    Подразделениями 76-й десантно-штурмовой дивизии у Червоной Дибровы ЛНР ликвидированы две ДРГ.

    За последние сутки ликвидированы порядка 75 военнослужащих, две бронемашины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ поблизости от Водяного и Угледара ДНР. Потери противника за последние сутки составили более 150 военнослужащих.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки ликвидированы около 30 военнослужащих, бронемашина и четыре автомобиля, перечислили в Минобороны.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС России поражены 68 артподразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97 районах.

    Возле пункта Кривая Лука ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, подытожили в оборонном ведомстве.

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