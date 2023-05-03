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3 мая, среда  |  Последнее обновление — 13:52  |  vz.ru
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Автобусы на электрической тяге стали одной из главных примет улиц Москвы
Уже через десять с небольшим лет каждый четвертый автомобиль в России будет электрическим. По крайней мере, так ожидают в Минэкономразвития РФ. До последнего времени электрический транспорт не пользовался в нашей стране большой популярностью, однако с принятием серии госпрограмм на наших глазах создается, по сути, целая новая отрасль. Причем целиком отечественная – и приносящая выгоду каждому россиянину. Подробности...
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Как Россия срывает контрнаступление ВСУ

В ночь на понедельник ВС РФ нанесли удары по военным объектам в городе Павлограде Днепропетровской области Telegram
В ночь на понедельник в Павлограде прозвучала серия взрывов на промышленных объектах, складах с боеприпасами и горючим. Населенный пункт является одним из складских и логистических хабов готовящегося контрнаступления ВСУ. Как российские упреждающие действия скажутся на планах противника и смогут ли ВС России сорвать наступление ВСУ? Подробности...
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Россия проводит серию операций для срыва украинского наступления

ВСУ переносят сроки контрнаступления не только из-за плохой погоды Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
На Украине продолжают откладывать контрнаступление ВСУ. В числе заявленных причин – плохая погода и якобы недопоставка техники из стран НАТО. Но в реальности на смещение сроков влияют действия ВС России. Одно из самых ярких – групповой ракетный удар по Павлограду, где располагался важнейший логистический узел противника. Какие еще меры предпринимают российские военные для того, чтобы «контрнаступ» не состоялся?  Подробности...
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«Молдаване в День Победы наденут георгиевскую ленту»

До ареста Марина Таубер успела стать звездой молдавских уличных протестов EPA/DUMITRU DORU/ТАСС
«Это великий праздник, это победа Света над Тьмой. Мы выйдем, несмотря на угрозы, запреты, запугивание. В конце концов, именно это делает нас людьми – чтить память предков, героев», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат молдавского парламента Богдан Цырдя. Депутат обещает надеть на День Победы георгиевскую ленту, хотя власти и запретили ее ношение. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Сергей Худиев, публицист, богослов
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    «Молдаване в День Победы наденут георгиевскую ленту»

    Молдавский депутат Богдан Цырдя: Власть в Кишиневе управляется из посольства США
    До ареста Марина Таубер успела стать звездой молдавских уличных протестов
    		  
    3 мая 2023, 13:30
    Фото: EPA/DUMITRU DORU/ТАСС
    Текст: Юрий Зайнашев

    «Это великий праздник, это победа Света над Тьмой. Мы выйдем, несмотря на угрозы, запреты, запугивание. В конце концов, именно это делает нас людьми – чтить память предков, героев», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат молдавского парламента Богдан Цырдя. Депутат обещает надеть на День Победы георгиевскую ленту, хотя власти и запретили ее ношение.

    Бывший президент Молдавии Игорь Додон, который недавно вернулся к руководству Партией социалистов, во вторник призвал все политические силы республики сделать марш «Бессмертного полка» ежегодным общенациональным мероприятием.

    Как напоминает ТАСС, Додон традиционно возглавляет марш вместе с другим бывшим президентом Владимиром Ворониным. Несмотря на попытки нынешних властей переписать историю, запретить символы борьбы с фашизмом, ежегодно в День Победы к мемориалам советских солдат в республике приходят сотни тысяч людей, отметил Додон.

    О намерении провести марш «Бессмертного полка» заявляла и партия «Шор», которая, правда, собиралась идти отдельной колонной. В понедельник Додон заявил, что планировал встретиться с зампредом «Шора» Мариной Таубер и обсудить планы объединения колонн, однако в тот же день ее задержала полиция.

    Причем еще до праздника Победы, на 7 мая «Шор» наметила сугубо политическую манифестацию, в ходе которой потребует организации досрочных выборов в парламент Молдавии, а также ухода президента Майи Санду. «Мы больше не хотим вести никаких переговоров, будем требовать отставки президента, парламента и проведения досрочных выборов», – говорил телеканалу «Россия 24» лидер партии Илан Шор. Возглавлять манифестацию также должна была Марина Таубер.

    Последние дни в республике вообще богаты на политические события. В понедельник избирком подвел итоги воскресных выборов башкана (главы) Гагаузии (это расположенная на юге Молдавии автономия, населенная тюркоязычными православными гагаузами). Как отметили «Ведомости», голосование не выявило явного победителя, во второй тур вышли кандидат, поддержанный Партией социалистов, Григорий Узун и ставленница партии «Шор» Евгения Гуцул. Оба получили чуть больше 26% голосов при явке 57,8%. Обе организации, от которых идут претенденты, считаются пророссийскими. Второй тур состоится 14 мая.

    О том, в какой политической атмосфере встречает бывшая советская республика День Победы, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказывает депутат парламента Молдавии от фракции социалистов Богдан Цырдя.

    ВОПРОС: Богдан Кайдарович, 9 мая вы пойдете на шествие «Бессмертного полка»?

    Богдан Цырдя: 40 лет ходил. Дай Бог, еще 40 лет прошагаю. Надеюсь, присоединятся и другие партии – так как это великий праздник, это победа Света над Тьмой. Мы выйдем, несмотря на угрозы, запреты, запугивание. В конце концов, именно это делает нас людьми – чтить память предков, героев. Это то, что и формирует цивилизацию. Надеюсь, большинство сограждан услышат наш призыв, потому что так будет правильно.

    ВОПРОС: А георгиевскую ленточку наденете?

    Б. Ц.: В прошлом году надел, хотя штраф тогда составлял тысячу долларов. По этому поводу возникла истерика со стороны более чем сотни СМИ из сети Сороса. Нас даже оштрафовали. Но мы оспорили это решение полиции, а позже Конституционный суд Молдавии отменил те пункты закона, которые запрещали использовать ленточку на праздновании 9 Мая.

    Однако в последние дни и спикер парламента Игорь Гроссу, и премьер-министр Дорин Речан угрожали: все, кто наденет ленточку, будут оштрафованы. А ведь вердикт Конституционного суда имеет силу обязательного к исполнению решения. То есть главы правительства и парламента открыто нарушают закон и запугивают собственных граждан, мешая им чтить память великих воинов.

    ВЗГЛЯД: Как скажется задержание Марины Таубер на уличной активности оппозиции?

    Б. Ц.: Один камушек не может остановить реку. Так и здесь. Понятно, что Марину Таубер взяли под стражу аккурат накануне манифестации, намеченной на 7 мая, и накануне шествия «Бессмертного полка». Власти знали, что лидер нашей партии, экс-президент Игорь Додон собирался провести переговоры с Таубер о совместном участии в шествии.

    Я также напомню, что на 21 мая президент Майя Санду назначила «Великое национальное собрание» на главной площади Кишинева – по сути, митинг своих сторонников. Санду видит, что падает ее рейтинг, обваливается доверие к ее партии «Действие и солидарность» (ДиС), решила созвать этот «сходняк», как выражаются некоторые сограждане, чтобы показать западным дипломатам: вот, мол, народ настроен за Евросоюз. Партия «Шор» пообещала организовать контрмитинг, чтобы доказать, что многие молдаване выступают, напротив, за дружбу с Россией и даже за вступление в Евразийский союз. Это смутило и разозлило правящие круги.

    Кроме того, 1 июня в кишиневском селе Бульбоака должен пройти саммит Европейского политического сообщества. Представляете? Сорок глав государств Европы должны приехать в богом забытую Молдавию, показать, что здесь – зона влияния Запада, что Москва должна держаться отсюда подальше.

    Депутат молдавского парламента Богдан Цырдя (фото: кадр из видео)

    Депутат молдавского парламента Богдан Цырдя (фото: кадр из видео)

    «Шор» собиралась и тут собрать акции протеста. И чтобы обезопасить себя от подобных телевизионных картинок, доказывающих, что не все в Молдавии в розовых тонах, власти и отправили Таубер за решетку. Марина уже стала ключевой, медийной фигурой. Временами она затмевает самого Шора, потому что лидер партии – за границей, а Таубер возглавляет колонны демонстрантов, она – на баррикадах. Вот почему решили ее вывести из игры – хотя бы на время, пока не пройдет этот горячий месяц.

    Повлияет ли задержание Таубер на масштабы протестной волны? Думаю, и манифестация 7 мая, и «Бессмертный полк» состоятся в любом случае. Причем уже появились слухи, что на шествии возьмут под стражу и Додона.

    Но протестная волна тоже не спадет в любом случае. Судите сами: инфляция за февраль-март – 25 процентов. По итогам прошлого года инфляция составила 30 процентов.

    Газ как был прошлым летом по 29 леев за кубометр (примерно 120 рублей), так и остался. В Европе цены на газ по сравнению с прошлым летом упали в четыре раза. А у нас они выросли, как и во всей Европе – да так и остались.

    ВОПРОС: А сколько стоил газ, когда Додон был президентом?

    Б. Ц.: Четыре лея, то есть в семь раз дешевле! В общем, хвалить Майю Санду даже ее сторонникам при всем желании не за что. А остальным молдаванам остается либо терпеть, либо возмущаться и протестовать.

    Да, без Таубер могут возникать сложности с мобилизацией сторонников, с логистикой (как доставить сторонников из провинции в столицу), с подготовкой выступлений и речовок для шествия и так далее. Но зато такие действия властей еще сильнее накручивают народ, приводят к обратному эффекту. В обществе возникает ощущение, что подобные задержания – это рядовая расправа и ничего более.

    Что касается конкретных юридических претензий к Таубер, то при этой судебной системе почти никто верит в эти вердикты судов и решения Генпрокуратуры. Фемида полностью дискредитирована. Все понимают, что система полностью управляется из администрации Майи Санду, а чаще – из американского посольства.

    ВОПРОС: Почему на воскресных выборах в Гагаузии во второй тур вышло сразу два промосковских кандидата? У сторонника Майи Санду там были шансы?

    Б. Ц. В Гагаузии сохраняются очень мощные пророссийские настроения.

    Напомню: в 2014 году там прошел референдум, на котором 90 процентов проголосовало за вступление Молдавии в Таможенный союз – это предтеча нынешнего Евразийского союза.

    Поэтому Санду и ее партия решили не выдвигать там напрямую своего ставленника, а зайти с тылу и использовать якобы независимого кандидата Дмитрия Кройтора. Его поддержала нынешний башкан Ирина Влах, которая в последнее время замечена в заигрывании с Кишиневом. Поддерживали его местные олигархи. Несмотря на этот большой административный и финансовый ресурс, Кройтор с треском проиграл, оказавшись то ли на пятом, то ли на шестом месте. Действительно, первые места заняли кандидат от «Шора» Евгения Гуцул и Григорий Узун, поддержанный социалистами. И оба они ратуют за дружбу с Москвой. Это и вызвало звериное раздражение в Кишиневе.

    Судя по утечкам информации, внутри ДиС даже рассматриваются сценарии аннулирования итогов голосования. Ведь теперь, как ни крути, победит пророссийский кандидат. Башкан по должности входит в правительство Молдавии, он имеет право на заседаниях задавать вопросы, предлагать инициативы, если захочет – устраивать скандалы.

    Один из депутатов парламента Молдавии от правящей партии уже предупредил: если башкан будет выступать с антигосударственными инициативами, то ДиС добьется ограничения полномочий автономии. Вот до чего дошло!

    Что дело идет именно к такому результату, было ясно уже накануне. Поэтому в воскресенье, в день голосования, послы США и Евросоюза приехали в Комрат и едва ли не ногами открыли двери в избиркоме Гагаузии. Они принялись давать инструкции избиркому. И это в независимой стране! Когда в прессе по этому поводу начался скандал, дипломаты заявили, что записались наблюдателями за выборами. Но российским дипломатам наблюдать за выборами власти не разрешили.

    ВОПРОС: У Комрата есть полномочия застопорить сближение Молдавии и Евросоюза?

    Б. Ц.: В Уставе Гагаузии 1994 года прописано: если Республика Молдова теряет свой суверенитет или меняет свой геополитический статус, то Гагаузия имеет право на самоопределение.

    Таким образом, резкие движения Майи Санду по вступлению в НАТО или по объединению с Румынией могут вызвать бурную реакцию в автономии. Комрат получит право объявить о независимости. По этой причине Гагаузию называют якорем нашей государственности. Она мешает праворадикалам ликвидировать наш суверенитет. Поэтому в окружении Санду выбрали другую стратегию – потихоньку задушить Комрат в объятиях. Открывают всякие проамериканские НКО и СМИ. Их там уже куча. Ограничивают роль русского языка, запрещают московские телеканалы и так далее. В общем, пытаются «европеизировать» гагаузов, и на это тратятся десятки миллионов евро ежегодно.

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