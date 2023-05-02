Депутат: Партия Санду может отменить «пророссийские» итоги выборов в Гагаузии

Депутат Цырдя: Ставленник президента Молдавии Дмитрий Кройтор проиграл выборы в Гагаузии пророссийским кандидатам

Президент Молдавии Майя Санду может отменить итоги голосования в Гагаузии, а ее сторонники требуют ограничить автономию региона, сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя. Ранее по итогам голосования на выборах главы Гагаузии в составе Молдавии одним из лидеров стала кандидат от оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул.

Цырдя пояснил, что в Гагаузии сохраняются очень мощные пророссийские настроения. Еще в 2014 году там прошел референдум, на котором 90 процентов проголосовало за вступление Молдавии в Таможенный союз – это предтеча нынешнего Евразийского союза.

Депутат считает, что именно поэтому Санду и ее партия решили не выдвигать там напрямую своего ставленника, а зайти с тылу и использовать якобы независимого кандидата Дмитрия Кройтора.

«Его поддерживала нынешний башкан Ирина Влах, которая замечена в заигрывании с Кишиневом. Его поддерживали и местные чиновники, и местные магнаты. Несмотря на этот большой административный и финансовый ресурс, Кройтор с треском проиграл, оказавшись в хвосте – то ли на пятом, то ли на шестом месте. Первые места заняли кандидаты, которые оба ратуют за дружбу с Москвой. Это и вызвало звериное раздражение у партии власти. Судя по утечкам информации, внутри ДиС даже рассматриваются сценарии аннулирования итогов голосования», – заявил Цырдя.

«Теперь, как ни крути, победит все равно пророссийский кандидат. Башкан по должности входит в правительство Молдавии, он имеет право на заседаниях задавать вопросы, предлагать инициативы, если захочет, – устраивать скандалы», – отметил депутат.

По словам Цырди, один из депутатов парламента Молдавии от правящей партии уже пригрозил: если башкан будет выступать с антигосударственными инициативами, то партия «Действие и солидарность» (ДиС) добьется ограничения полномочий автономии.

Ранее Центризбирком Гагаузии 1 мая подвел предварительные итоги выборов главы (башкана) автономии на юге Молдавии, состоявшихся 30 апреля. Из восьми участников предвыборной гонки в финал вышли двое – Евгения Гуцул и Григорий Узун. Оба, согласно данным ЦИКа, набрали по 26,4% голосов, но за господина Узуна проголосовали на 13 человека больше, пишет «Коммерсант».

В МИД России заявили, что Кишинев проявил недружественный подход к Москве, отказав посольству в Молдавии в возможности наблюдать за выборами главы Гагаузии.

Напомним, Гагаузия занимает дружественную по отношению к России позицию. Сейчас в Кишиневе критикуют руководство региона за желание территории общаться с «агрессором».