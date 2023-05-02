В МИД сочли недружественным подходом отказ в наблюдении за выборами главы Гагаузии

В МИД назвали недружественным подходом отказ в наблюдении за выборами главы Гагаузии

Кишинев проявил недружественный подход к Москве, отказав посольству в Молдавии в возможности наблюдать за выборами главы Гагаузии, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.

По ее словам, российские представители всегда принимали участие в наблюдении за выборами главы этого региона, но на этот раз такая возможность посольству России в Молдавии предоставлена не была, в отличие от сотрудников дипломатических миссий ряда других стран, передает ТАСС. По словам Захаровой, официальный Кишинев в очередной раз проявил недружественный подход к России, продемонстрировал свою склонность к двойным стандартам.

Захарова подчеркнула, что принятие решения по приглашению международных наблюдателей на общенациональные и местные выборы является внутренним делом государств, но Молдавия, являясь страной – участницей конвенции 2002 года о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах – участниках СНГ, взяла на себя обязательство «стремиться содействовать доступу международных наблюдателей к избирательным процессам, проводимым на более низком, чем общенациональный, уровне, вплоть до муниципального (местного) уровня».

«Аналогичное обязательство содержится в Копенгагенском документе СБСЕ 1990 года, которое неоднократно подтверждалось в последующих решениях организации», – констатировала она.

В воскресенье состоялся первый тур выборов главы Гагаузской автономии Молдавии.

Напомним, Гагаузия занимает дружественную по отношению к России позицию. Сейчас в Кишиневе критикуют руководство региона за желание территории общаться с «агрессором».