Санду заявила о нарушениях на выборах в Гагаузии

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13 мая, суббота | Последнее обновление — 05:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Байден заявил о готовности США уничтожить запасы химоружия
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Настороженность в странах Центральной Азии по поводу украинского конфликта здесь соседствует с желанием «по полной» использовать свое выгодное положение в сложившейся геополитической ситуации. Особенно остро эту «раздвоенность» переживает Узбекистан.
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Никто не «отменяет» американцев в России, не требует решительно осудить и отмежеваться, и вообще люди, несмотря на тревожную атмосферу, продолжают жить, как жили раньше. Почему нам (пока, во всяком случае) удалось избежать своего аналога «культуры отмены»?
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Для меня это была первая поездка в Донбасс. Я ее воспринял не как творческую командировку, а как паломничество. Здесь человеку открывается тот самый смысл жизни, который принято считать сокрытым от нас, а то и вовсе несуществующим.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Санду заявила о нарушениях на выборах в Гагаузии
Санду заявила о большом количестве нарушений на выборах главы Гагаузии
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Выборы главы Гагаузии проходят с большим количеством нарушений, с 2024 года ЦИК Молдавии будет иметь главную роль при проведении выборов в регионе, заявила президент Молдавии Майя Санду.
По словам Санду, «очевидно», что нарушений много. Она заявила, что об этом сообщают «многие государственные учреждения», якобы есть «много доказательств». Санду сказала, что «есть большой вопрос к избирательной комиссии автономии, поскольку ЦИК может принимать решения, чтобы предотвращать нарушения».
Как сообщила президент Молдавии, с 2024 года у ЦИКа страны будет ведущая роль при проведении выборов в Гагаузии. Она заверила, что «все будет проходить иначе – правильно» , передает РИА «Новости» со ссылкой на Internetu Graieste.
Санду также обещала, что власти будут «говорить с местной прессой, как производить контент на русском языке для тех, кто хочет услышать и другие вещи, кроме услышанного до сих пор». Она посетовала, что «закон, запрещающий некоторые пропагандистские телеканалы, опасные для Молдавии, не работает полностью в автономии», так как местные власти ему сопротивляются. Санду намерена запустить центр по борьбе с дезинформацией, вкладывать средства в курсы румынского языка в регионе и активнее общаться с местными жителями.
Она заявила, что в Гагаузской автономии «не знают, и, главное, не понимают румынский язык». С этим Санду увязала популярность пророссийских кандидатов.
Напомним, Центризбирком Гагаузии 1 мая подвел предварительные итоги выборов главы (башкана) Гагаузии. Во второй тур вышли Евгения Гуцул и Григорий Узун. В парламенте Молдавии заявили, что президент страны Майя Санду может отменить итоги голосования в Гагаузии, а ее сторонники требуют ограничить автономию региона, который сохраняет дружественную по отношению к России позицию.
В ДНР рассказали, как уничтожили танк Leopard ВСУ
ВС России уничтожили танк Leopard на Соледарском направлении при наступлении ВСУ
Российская армия уничтожила танк Leopard ВСУ на Соледарском направлении, сообщил министр информации ДНР Даниил Безсонов в Telegram.
По его словам, пехота ВСУ атаковала российские позиции при поддержке бронетехники, в этом наступлении принимали участие немецкие танки Leopard, написал он Telegram-канале, передает Lenta.ru.
Он рассказал, что танк подорвался на противотанковой мине и «разулся». Украинские военные пытались оттащить танк, но российские бойцы сожгли его, закидав ручными гранатами.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области сбили Су-25 ВСУ.
Боррель заявил о выгоде Китая от «поражения» России на Украине
Глава дипломатии ЕС Боррель: Китай сможет извлечь выгоду в случае «поражения» России на Украине
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В случае возможного поражения России в спецоперации с Украиной Китай сможет извлечь из этого геополитическую выгоду, написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в письме, адресованном главам МИД стран – членов ЕС.
«Проблема со стороны Китая гораздо серьезнее, чем проблема со стороны России. Пекин явно стремится построить новый мировой порядок с Китаем во главе. … Поражение России на Украине не изменит цели Пекина. Китай сможет извлечь из этого геополитическую выгоду», – написал Боррелль в частном письме министрам иностранных дел ЕС, которое попало в распоряжение газеты Financial Times.
В письме Боррель также заявил, что Евросоюз приветствует позитивные шаги со стороны Пекина, направленные на поиск решения конфликта на Украине. Он также подчеркнул готовность Брюсселя взаимодействовать с Китаем по этому вопросу, несмотря на поддержку Пекином Москвы.
Кроме того, Боррелль упомянул, что Евросоюзу не следует «блокировать растущую мощь развивающихся стран», намекая на нежелание государств – членов ЕС принять более жесткий подход США к Китаю. Также политик призвал Брюссель учитывать влияние Пекина при работе со странами с низким уровнем дохода, предостерегая от ожидания, что эти страны «примут ту или иную сторону».
«ЕС должен осознавать, что многие страны рассматривают геополитическое влияние Китая как противовес Западу и, следовательно, Европе. Они будут стремиться усилить собственное пространство для маневра, не выбирая чью-либо сторону», – написал Боррель.
Ранее Боррель заявил, что Украине без поддержки Запада пришлось бы сдаться в течение нескольких дней, поэтому поддержка Киеву будет оказываться и дальше. Между тем страны и организации Европейского союза уже суммарно предоставили Киеву помощь на 16 млрд евро.
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Вертолет Минобороны упал в Крыму, летчики погибли
Минобороны сообщило о двух погибших летчиках при катастрофе вертолета Ми-28 в Джанкойском районе Крыма
Военный вертолет Ми-28 упал на Крымском полуострове в ходе тренировочного полета, погибли оба летчика, сообщили в Министерстве обороны России в пятницу.
Инцидент произошел в 15.42 мск в Джанкойском районе Крыма, вертолет в ходе планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу, сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.
Погибли оба летчика, на земле разрушений нет, полет проводился без боекомплекта. В министерстве отметили, что, согласно предварительной информации, причиной крушения стал отказ техники.
К месту падения направляется комиссия главного командования ВКС, она установит все причины и обстоятельства произошедшего.
В апреле в Волгоградской области разбился вертолет санавиации, погиб член экипажа.
Актриса Яковлева призвала Хаматову отказаться от звания народной артистки
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Актриса Алена Яковлева призвала свою коллегу, уехавшую из России, Чулпан Хаматову отказаться от звания народной артистки России из-за ее позиции.
«Ее показывали по телевизору: она идет радостная по Георгиевскому залу, принимает поздравления с присвоением звания народной артистки. Чего же ты раньше молчала? Знаю артистов, которые отказались от звания <…> Есть те, кто считает, что это пережиток прошлого. Я лично так не считаю. Откажись!» – сказала Яковлева в шоу «Эмпатия Манучи».
Она напомнила, что Хаматова получала «огромные дивиденды», были также предложения сделать ее художественным руководителем театра «Современник», передает Starhit.
При этом Яковлева не осуждает отъезд Хаматовой, так как она «выбрала свой путь». Однако артистка не понимает страха своей коллеги приезжать в Россию. «Да, ее будут осуждать, но не угрожать же физической расправой?» – сказала Яковлева.
Между тем Вячеслав Манучаров напомнил, что в интервью латвийскому телевидению Хаматова призналась, что все 10 лет, будучи народной артисткой России, считала это звание бредятиной и даже стеснялась этого.
Ранее сообщалось, что Хаматова приехала в Грузию, где провела переговоры с руководителем театра имени Грибоедова в Тбилиси Николаем Свентицким.
Путин поручил принять меры для снижения оттока россиян за рубеж
Властям необходимо принять дополнительные меры, чтобы снизить отток россиян в другие страны, соответствующий указ о дополнении Концепции государственной миграционной политики подписал президент Владимир Путин.
В документе отмечается, что отток россиян за рубеж увеличился в 2022 году на фоне изменившихся социально-экономических условий, передает ТАСС.
В связи с этим Путин поручил принять меры по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов для снижения этого процесса.
В ЕС назвали потери ВСУ в ходе конфликта на Украине
Euractiv: Потери ВСУ составили, по оценке Евросоюза, 13 тыс. убитых и 35 тыс. раненых
Украинская сторона потеряла убитыми более 10 тыс. военнослужащих с начала российской спецоперации, к такому выводу пришла разведка ЕС, сообщил портал Euractiv со ссылкой на внутренний меморандум ЕС.
Украинская сторона в ходе конфликта потеряла 13 тыс. убитыми и 35 тыс. ранеными, уточняет портал Euractiv.
Отчет основан на данных самой Украины, сообщениях СМИ и утечках разведывательных данных.
В ноябре 2022 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщала, что потери украинской стороны составляют свыше 100 тыс. военных.
В сентябре же глава Минобороны России Сергей Шойгу указывал, что Украина потеряла 61 тыс. 207 человек убитыми и 49 тыс. 368 человек ранеными.
Путин подписал указ о проекте по изменению уровней высшего образования
Путин подписал указ о реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования
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Президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023 учебного года пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования, в частности устанавливаются сроки получения образования.
Так, сроки получения базового высшего образования составят от четырех до шести лет, магистратуры – от года до трех лет в зависимости от направления подготовки, специальности, передает ТАСС.
Предусмотрены два уровня высшего образования – базовое и специализированное, а также аспирантура. После специалитета студент может обучаться в магистратуре, такое образование не будет считаться вторым высшим.
Всего пилотный проект будет реализовываться в шести вузах: МАИ, МИСИС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Национальном исследовательском Томском государственном университете.
Пилотный проект в рамках реформы высшего образования пройдет в 2023-2026 учебных годах. При этом для студентов всех уровней будут сохранены прежние гарантии и обязанности.
Ранее Минобрнауки анонсировало новые образовательные программы для вузов.
Водитель фуры со взрывным устройством пытался напасть на военных в Белоруссии
Минобороны Белоруссии: Водитель фуры со взрывным устройством пытался напасть на военных
Водитель грузовика на трассе, идущей в направлении Украины, попытался напасть со взрывным устройством на военных в Белоруссии, участвующих в усилении охраны госграницы, он задержан, сообщило белорусское Министерство обороны.
Согласно сообщению ведомства, на участке автодороги Минск – Гомель водитель грузовика пытался напасть с применением изготовленного из пиротехнических средств взрывного устройства на группу военнослужащих, принимающих участие в усилении участков госграницы, после чего попытался скрыться, но был задержан и передан сотрудникам правоохранительных органов, передает РИА «Новости».
Там добавили, что никто из военных не пострадал.
Guardian раскрыла планы Зеленского по контрнаступлению
Guardian: Зеленский решил ударить по Южному фронту, чтобы пройти к Крыму
Украинский лидер Владимир Зеленский якобы рассчитывает произвести главный удар по южной части фронта, поскольку Крымский полуостров имеет ключевое значение, утверждает британская газета Guardian.
Донбасс станет для украинских военных при контрнаступлении не главным направлением, уверен военный эксперт Эд Арнольд в статье для Guardian, передает РИА «Новости».
По его мнению, наступление на позиции России на востоке не несет угрозы для Крыма. Десантная операция по переправе через Днепр также маловероятна, это слишком рискованный маневр из-за большой водной преграды.
Газета ВЗГЛЯД писала, в чем заключаются особенности украинского контрнаступления.
Российские войска отразили 26 атак ВСУ на Соледарском направлении, уничтожено более 540 украинских военных
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Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Двуречного Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В течение ночи под Котляровкой Харьковской области пресечено действие диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери противника на этом направлении за последние сутки составили более 60 военнослужащих, бронемашина, две боевые машины РСЗО «Град», американская артиллерийская система М109 Paladin, а также самоходная артустановка «Акация».
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ у Торского Донецкой народной республики (ДНР).
За ночь недалеко от Червоной Дибровы и Кременной ЛНР ликвидированы две ДРГ.
За прошедшие сутки ликвидированы более 75 военнослужащих, три бронемашины, три пикапа, самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-20.
В западной части Артемовска штурмовые отряды продолжили бои по овладению кварталами. Подразделения ВДВ оказывают поддержку и пресекают попытки контратак ВСУ на флангах, отчитались в Минобороны.
За минувшие сутки в районе Артемовска авиацией совершены девять вылетов самолетов. Артиллерией выполнены 64 огневые задачи.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки войск поражены подразделения противника в районах Часова Яра и Богдановки ДНР.
На Соледарском направлении противник провел наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 95 км. Подразделениями ВСУ предприняты 26 атак, в них задействовали более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая спецтехника. Все атаки отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено, сообщил Конашенков.
На Малоильиновском направлении для повышения устойчивости обороны подразделениями Южной группировки занят рубеж с учетом преимуществ Берховского водохранилища.
Отражая атаки противника, мужественно себя проявили военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, экипажи армейской авиации и другие подразделения ВС РФ.
Ликвидированы более 540 военнослужащих, восемь танков и более 20 единиц другой бронетехники.
В общей сложности потери противника на Донецком направлении составили около 900 военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, две гаубицы Д-30 и британская гаубица L-118.
Средствами ПВО в районе Часова Яра сбит Су-27 воздушных сил Украины.
Под Авдеевкой уничтожен склад артбоеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника у Водяного и Угледара ДНР. Потери противника составили до 110 военнослужащих, танк, самоходная артустановка «Гвоздика».
На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток ликвидированы около 40 военнослужащих, бронемашина и самоходная установка «Акация», перечислили в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки поражены 72 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах.
Возле города Запорожье уничтожено хранилище топлива военной техники ВСУ.
Рядом с Боровой Харьковской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Также рядом с Никополем Днепропетровской области уничтожен радиолокационный комплекс разведки «Зоопарк-1».
Средствами ПВО за последние сутки перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган».
Также уничтожены 25 украинских беспилотников в районах пунктов Кременная, Кривошеевка ЛНР, Авдеевка, Белогоровка, Часов Яр ДНР, Каменское, Пологи, Токмак Запорожской области, Збурьевка и Голая Пристань Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
В ЛНР предположили, что Луганск обстреляли дальнобойными ракетами
Марочко предположил, что Луганск обстреляли дальнобойными ракетами
Украинские военные впервые применили в ходе обстрела Луганска ракеты, способные лететь на 150 км до цели, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Подобные боеприпасы, ударившие в пятницу по городу, вероятнее всего, должны иметь дальность до 150 км, заявил Марочко ТАСС.
Агентство отмечает, что официального подтверждения этим данным пока не было.
Напомним, в пятницу в Луганске произошли два взрыва, на место отправились силовики и сотрудники МЧС. О пострадавших и погибших не сообщалось.
Медведев отреагировал на слова Зеленского о Кремле
Зампред Совбеза Медведев заявил, что у Зеленского есть возможность «совершить трусливое самоубийство»
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев после слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что всех в Кремле ожидает «плохой конец», заявил, что у главы Украины есть шанс «сгинуть от своих рук», например, совершить «трусливое самоубийство».
В своем Telegram-канале он написал, что Зеленский «пожелал смерти всем в Кремле не от своих рук», однако у него самого есть шанс «сгинуть именно от своих рук».
«Окочуриться, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда», – заключил Медведев.
Ранее сообщалось, что возможное контрнаступление ВСУ в Запорожской области плохо закончится для Зеленского.
Стало известно об отъезде Пугачевой из России
Помощница Пугачевой: Певица улетела из Москвы несколько дней назад
Певица Алла Пугачева улетела из Москвы, рассказала помощница артистки Елена Чупракова.
По ее словам, певица покинула Россию несколько дней назад, передает ТАСС.
Напомним, Пугачева прилетела в Москву 3 мая на похороны модельера Валентина Юдашкина. Во время похорон пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поприветствовал ее.
Между тем журналиста Владимира Соловьева возмутило возвращение Пугачевой, он раскритиковал тех, кто тепло встретил исполнительницу.
Самодельная бомба взорвалась в Мелитополе
Взрывное устройство сработало в Мелитополе, пострадавших нет
Самодельное взрывное устройство сработало в Мелитополе утром в пятницу, повреждены стоявшие рядом автомобили, сообщили власти города.
Бомба сработала около 6.50 на улице Шмидта в Мелитополе. СВУ, предположительно, находилось в мусорном баке.
Пострадавших в результате взрыва нет. Повреждены стоявшие поблизости автомобили, взрывной волной выбиты стекла в ближайшем доме, сообщается в Telegram администрации города.
В четверг в Мелитополе произошло покушение на председателя суда Запорожской области. Судья в результате покушения не пострадал, ранены два человека из охраны.
Военкоры показали кадры разрушенного Артемовска от лица ВСУ
«Военкоры Русской весны» показали кадры разрушенного Артемовска от лица ВСУ
В Сети появилась записанная украинскими военными видеозапись Артемовска, где видны разрушенные здания и уничтоженная техника НАТО.
В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» опубликованы кадры охваченного боями Артемовска, где повсюду видны руины домов, а также уничтоженная техника НАТО – немецкий бронеавтомобиль ATF Dingo 2 и другая автомобильная техника.
Ранее военкоры опубликовали видео «дороги смерти» на Артемовск с уничтоженной украинской техникой.
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