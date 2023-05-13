Санду заявила о нарушениях на выборах в Гагаузии

Санду заявила о большом количестве нарушений на выборах главы Гагаузии

Выборы главы Гагаузии проходят с большим количеством нарушений, с 2024 года ЦИК Молдавии будет иметь главную роль при проведении выборов в регионе, заявила президент Молдавии Майя Санду.

По словам Санду, «очевидно», что нарушений много. Она заявила, что об этом сообщают «многие государственные учреждения», якобы есть «много доказательств». Санду сказала, что «есть большой вопрос к избирательной комиссии автономии, поскольку ЦИК может принимать решения, чтобы предотвращать нарушения».

Как сообщила президент Молдавии, с 2024 года у ЦИКа страны будет ведущая роль при проведении выборов в Гагаузии. Она заверила, что «все будет проходить иначе – правильно» , передает РИА «Новости» со ссылкой на Internetu Graieste.

Санду также обещала, что власти будут «говорить с местной прессой, как производить контент на русском языке для тех, кто хочет услышать и другие вещи, кроме услышанного до сих пор». Она посетовала, что «закон, запрещающий некоторые пропагандистские телеканалы, опасные для Молдавии, не работает полностью в автономии», так как местные власти ему сопротивляются. Санду намерена запустить центр по борьбе с дезинформацией, вкладывать средства в курсы румынского языка в регионе и активнее общаться с местными жителями.

Она заявила, что в Гагаузской автономии «не знают, и, главное, не понимают румынский язык». С этим Санду увязала популярность пророссийских кандидатов.

Напомним, Центризбирком Гагаузии 1 мая подвел предварительные итоги выборов главы (башкана) Гагаузии. Во второй тур вышли Евгения Гуцул и Григорий Узун. В парламенте Молдавии заявили, что президент страны Майя Санду может отменить итоги голосования в Гагаузии, а ее сторонники требуют ограничить автономию региона, который сохраняет дружественную по отношению к России позицию.

