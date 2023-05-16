Народное собрание Гагаузии утвердило решение ЦИК об избрании Гуцул главой автономии

В Москве на спортплощадке взрослые заступились за детей, которых выгоняли мигранты

Активисты «Русской общины» заступились в Москве за детей, которых мигранты из Средней Азии выгоняли со спортплощадки

В Обручевском районе Москвы активисты «Русской общины» провели воспитательную беседу с мигрантами из Средней Азии, которые угрозами вынудили детей покинуть спортивную площадку.

Активисты «Русской общины» рассказали в своем Telegram-канале, что накануне в Обручевском районе Москвы недалеко от станции метро «Калужская» толпа мигрантов – «работники управляющих компаний и бордюрозаменяльщики» – угрозами вынудила детей покинуть спортивную площадку, помешав подросткам играть в футбол. Вызов полиции приезжих гастарбайтеров нисколько не смутил.

Как отметили активисты «Русской общины», пострадавшие от притеснений местные школьники были примерно десятилетнего возраста и никак не могли противостоять тридцатилетним мигрантам, в результате были вынуждены покинуть свою спортплощадку, однако записали видео с инцидентом и обратились за помощью к тренеру. Активисты «Русской общины» прибыли на место и провели с мигрантами воспитательную беседу, объяснив им, что они находятся в России в гостях, а местные дети здесь – у себя дома.

Активисты обратились ко всем москвичам, которые столкнулись с подобными проблемами, с призывом сообщать о притеснениях со стороны мигрантов в отношении детей и отметив, что в каждом районе столицы есть чат в Telegram, куда можно направить просьбу о помощи.

В минувшее воскресенье глава СК России Александр Бастрыкин на сессии «Бесогон и право» в рамках XI Петербургского международного юридического форума сообщил о фактах групповых нападений мигрантов с целью унижения русских. Он также сообщил о росте числа совершаемых мигрантами преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений.