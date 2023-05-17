Молдавский эксперт: Майя Санду превратилась во врага номер один для Гагаузии

Экс-депутат Молдавии Нейковчев: Если Майя Санду не остановится, Гагаузия разорвет отношения с Кишиневом

Центральные власти Молдавии пытаются аннулировать итоги выборов в Гагаузии. Однако жители региона намерены отстаивать свою позицию. Если Майя Санду не остановится, диалог с Кишиневом может быть прекращен полностью, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат парламента Молдавии Василий Нейковчев. Ранее подконтрольные Кишиневу силовики прорвались в здание суда в Комрате и вывезли оттуда бюллетени избирателей.

«В Гагаузии наблюдается крайне тревожная ситуация. Фактически, мы вернулись к событиям 1990 года, когда центральная власть проигнорировала желание местного населения создать автономию. Сегодня Майя Санду пытается аннулировать итоги прошедших выборов. Это может привести к тягчайшим последствиям», – сказал Василий Нейковчев, экс-депутат парламента республики Молдавии.

«Диалог Комрата и Кишинева безнадежно испорчен. Разорваны отношения между парламентами Гагаузии и Молдавии. Местным жителям не нравятся попытки центра каким-либо образом повлиять на итоги голосования. Санду здесь популярностью никогда не пользовалась: на выборах президента в регионе ее поддержали лишь две тыс. человек», – подчеркивает собеседник.

«Она превратилась во врага номер один для Гагаузии. Думаю, в регионе мы ее больше не увидим, по крайней мере, до окончания мандата. Комрат отдаляется от Кишинева, и центральная власть сделала для этого все возможное. На фоне этого Евгения Гацул мгновенно приобрела ошеломительную поддержку населения. Ее, не дожидаясь решения судебных инстанций, объявили башканом», – отмечает эксперт.

«Все возмущены обвинениями Гацул в пророссийском настрое. Она занимает адекватную позицию равноправного диалога с Москвой, Анкарой и Брюсселем. Это то, в чем нуждается наш регион. В настоящий момент планируется общий гагаузский митинг на площади победы в Комрате. Кроме того, идет специальное заседание Президиума, на котором решается вопрос о целесообразности продолжения диалога с Кишиневом», – акцентирует Нейковчев.

«Сейчас мы все ожидаем съезда депутатов Гагаузии всех уровней, который пройдет 27 мая. На нем могут быть приняты самые радикальные решения, вплоть до реализации положений референдума о внешнем самоопределении 2014 года. Это повлечет за собой полный разрыв отношений с Кишиневом», – подчеркивает собеседник.

«Разрешить ситуацию у Санду не получится. Единственный выход – признать итоги выборов. В противном случае все будет идти по нарастающей – возобновятся попытки запугивания и арестов местного населения. Однако мы не боимся подобного исхода, поскольку долгие годы отношений с Кишиневом по-настоящему закалили население», – резюмирует Нейковчев.

Ранее подконтрольные Кишиневу силовики прорвались в здание суда в Комрате и вывезли оттуда бюллетени избирателей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Евгения Гуцул, которая одержала победу на выборах главы Гагаузской автономии Молдавии.

«Позор! Президенту и всем ее помощникам, что идут против народа и его воли», – написала политик. На видеозаписи полицейский спецназ, прорываясь через толпу митингующих, выносит из здания коробки, грузит в машину и увозит. Местные жители кричат в адрес силовиков: «Позор! Фашисты!».

Народное собрание обратились к властям Молдавии с требованием прекратить давление на Гагаузию и проголосовало за созыв 27 мая съезда депутатов и мэров населенных пунктов автономии.

Напомним, Народное собрание Гагаузии утвердило решение ЦИК об избрании главой автономии представителя оппозиционной партии «Шор» Евгении Гуцул. Санду заявила о нарушениях на выборах в регионе. Конституционный суд Молдавии начал рассматривать иск о полном запрете «Шора».