Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.0 комментариев
В Москве начался съезд молдавских оппозиционных политиков
В Москве проходит съезд молдавских политиков и представителей общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), сообщили СМИ.
В мероприятии, проходившем на двух языках – русском и молдавском, приняли участие глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул, председатель партии «Шор» Илан Шор, депутат парламента Марина Таубер, а также представители партий «Возрождение», «Шанс», Victorie и «Альтернативная сила спасения Молдовы», передает ТАСС.
Открывая съезд, Таубер подвергла жесткой критике политику нынешних властей республики, обвинив их в ухудшении социально-экономического положения страны и отдалении от исторических корней, пишет РИА «Новости».
По ее словам, молдавская оппозиция проводит съезд в Москве, поскольку здесь «никто не зажимает рот», и все могут высказать свое мнение.
В воскресенье глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла в Москву.