Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.0 комментариев
Партии Молдавии создали предвыборный блок «Победа»
Ряд молдавских оппозиционных партий подписали соглашение о создании предвыборного блока «Победа».
В блок вошли партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение» и «Сила альтернативы и соглашения Молдовы», сообщает РИА «Новости».
Напомним, в Москве проходит съезд молдавских политиков и представителей общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС).