Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.8 комментариев
Москва дала Гагаузии финансовую независимость от Кишинева
Власти Гагаузии решили прорвать экономическую блокаду, устроенную правительством Молдавии. На этот раз представители автономии подписали договор об оказании финансовых услуг с одним из российских банков. В чем заключается суть этого соглашения, как на него отреагирует Кишинев и почему жители Гагаузии во внешней политике все больше рассчитывают на Россию?
Гагаузия подписала с Промсвязьбанком соглашение, позволяющее открывать гражданам автономии счета. Данное решение принимается на фоне сближения региона с Москвой и усиления действий правительства Майи Санду по интеграции Молдавии в ЕС.
Промсвязьбанк (ПСБ) обеспечит открытие счетов для работников бюджетной сферы и пенсионеров Гагаузии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале финансовой организации. Соглашение о сотрудничестве подписали председатель ПСБ Петр Фрадков, глава региона (башкан) Евгения Гуцул и председатель народного собрания автономии Дмитрий Константинов.
«Это очень важный момент для нас. Россия снова спасла наш народ и подтвердила свой статус друга и защитника», – написала в своем Telegram-канале башкан Гагаузии. По ее словам, специалисты уже прорабатывают технические и юридические вопросы программы поддержки жителей территории. При этом она уверена в успехе указанной инициативы.
В свою очередь в ПСБ отметили, что также намерены взаимодействовать по вопросам предоставления банковских услуг, обеспечивающих реализацию гуманитарных целей. Подчеркивается, что все банковские услуги будут оказываться с соблюдением норм международного и иностранного права.
«Для расширения рамок гуманитарной поддержки мы также договорились о том, что родственники, представители Гагаузии, которые живут в России, будут получать в ПСБ дополнительные специальные услуги по отдельному тарифу. Все это соединит наши государства, укрепит связи и придаст дополнительный импульс экономическим взаимоотношениям и культурным связям между гражданами», – прокомментировал Фрадков.
Напомним, в последние месяцы Гагаузия, несмотря на давление Кишинева, активно развивает сотрудничество с Россией на разных направлениях. В первой половине марта началось обсуждение прямых поставок газа в автономию по сниженным ценам. По словам Гуцул, в данном вопросе между сторонами имеются полное понимание и поддержка.
Кроме того, обсуждается преференциальный режим для импорта на рынки РФ сельхозпродукции из автономии. Гуцул уточняла, что прямо сейчас прорабатываются конкретные цифры льгот по акцизу и пошлинам. «Наши экспортеры, скорее всего, получат очень серьезные преимущества по сравнению с другими регионами Молдовы», – отметила она.
На этом фоне противостояние Комрата и Кишинева получает все более широкий контекст. Еще в мае 2023 году правительство Молдавии активно работало на подавление политической карьеры Евгении Гуцул – на тот момент кандидата на пост башкана. Данное событие вызвало широкий общественный резонанс, а экс-депутат Молдавии от автономии Василий Нековчев после произошедшего назвал Майу Санду «врагом номер один для Гагаузии».
Затем Кишинев усилил движение в сторону евроинтеграции. Так, президент Майя Санду на встрече с главой Францией Эммануэлем Макроном обвинила Россию в энергетическом шантаже, поддержке протестов, кибератаках и даже в попытке организации переворота. В ответ Париж подтвердил поддержку Молдавии и подписал с Кишиневом договоры о сотрудничестве в сфере обороны и экономики.
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Кроме того, бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своей статье для издания Asia Times написал, что именно Молдавия может стать плацдармом НАТО в случае поражения Украины в конфликте с Россией. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, удастся ли осуществиться данному плану.
Таким образом Гагаузия оказалась заложницей европейских амбиций официального Кишинева. Автономия не желает идти на интеграцию в ЕС, однако правительство Майи Санду активно работает над тем, чтобы подавить альтернативное видение будущего страны. В таких условиях взаимодействие с Россией становится для Комрата спасательным кругом.
В экспертном сообществе также отмечают, что достижение соглашения между ПСБ и Гагаузией станет важной вехой в истории диалога региона с Москвой. Усиление двусторонних контактов и осуществление экономических инициатив может поспособствовать сохранению независимости автономии даже в том случае, если Кишинев примет решение о вхождении в состав Румынии.
«Скорее всего, мы увидим связь, аналогичную той, что уже налажена между Россией и Приднестровьем. Финансовая система последнего уже интегрирована с Москвой. В Комрат, видимо, деньги будут поступать из России. Причем на ПСБ завяжут и внешнюю торговлю автономии», – полагает экономист и политолог Иван Лизан.
«Но тут важно другое – если бюджетникам Гагаузии зарплаты будут платить через ПСБ, то это лишит Кишинев возможности перекрыть Комрату финансовые потоки в контексте оплаты труда. Опция «а мы не дадим вам денег» просто перестанет работать», – обращает внимание спикер.
«Таким образом, Гагаузия формально становится независимой от молдавской финансовой системы.
Уже сейчас у автономии налажена торговля с Россией в особом порядке и обсуждается вопрос поставок газа на специальных условиях», – перечисляет аналитик. «И что в этих условиях может сделать Кишинев? Ввести войска или арестовать башкана? Но тогда рейтинги Гуцул взлетят просто до небес. На этом фоне я бы еще напомнил о недавнем визите Илана Шора в Москву», – акцентирует собеседник.
«Складывается впечатление, что Москва, способствуя укреплению автономии Приднестровья и Гагаузии, формирует некую коалицию против Майи Санду. Подобными действиями мы обособляем эти субъекты от Молдавии и страхуем их финансово», – считает Лизан.
Подливает масла в огонь и Румыния. Так, глава правительства Марчел Чолаку высказался в поддержку объединения с Молдавией. В ответ Гуцул указала: «Если молдавская власть пойдет на унию, Гагаузская автономия не будет молчать. Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой Гагаузской республике».
Что касается легитимности политики Гуцул, то она опирается на результаты референдума, который был проведен в автономии еще десять лет назад, напоминает в интервью радио Sputnik политолог Семен Уралов. «Согласно результатам, большинство местных жителей считает приоритетным для региона евразийский путь интеграции. Таким образом, мы имеем дело с долгосрочной политикой Комрата по отношению к действиям Кишинева», – сказал он.
«Важно не забывать, что Молдавия в целом является достаточно слабой парламентской республикой», – отмечает он. По его мнению, в этой стране местные власти традиционно обладают огромными возможностями. Фактически, государство раздроблено на вотчины и находится в состоянии сильнейшей зависимости от внешних игроков.
«На этом фоне Гагаузия, обладая особой позицией, демонстрирует волю, собранность, а также способность противостоять Кишиневу. Государственные власти регулярно пытаются урезать полномочия автономии, но Комрат действует жестко и результативно. Политику Гуцул активно поддерживает местное население», – уточняет эксперт.
«Если Кишинев сделает шаг в сторону полноценной интеграции с Евросоюзом, регион выйдет из состава Молдавии.
Это принципиальная позиция, которая не менялась на протяжении десяти лет. При этом Гагаузии есть на кого опереться. Комрат поддерживает не только Россия, но и Турция», – считает собеседник.
«Теоретически, Москва могла бы попытаться наладить с автономией прямое авиасообщение. Кроме того, важно наращивать социокультурные проекты. Это важно для молодого поколения, которое сейчас пытается ориентироваться на Анкару. В принципе, местное население положительно относится и к наращиванию контактов с Москвой», – подчеркивает Уралов.
При этом связь Гагаузии с российским банковским сектором важна не только для автономии, но и для всей Молдавии, акцентирует политолог Александр Носович. «Дело в том, что страна полностью оборвала финансовые связи между Москвой и Кишиневом. Действия Комрата могут прорвать эту экономическую блокаду», – сказал он.
«Потенциально данное событие может открыть доступ к быстрым денежным переводам из России для всех граждан республики. Однако удастся ли реализовать этот план – большой вопрос. Молдавия уже сумела достаточно жестко разрушить надежды Гагаузии на поставки дешевого газа из РФ с помощью закона о необходимости лицензирования импортеров правительством страны», – отмечает эксперт.
«Думаю, с денежными переводами Санду постарается провернуть схожий трюк. Однако граждане республики считают действующую политику руководства крайне сомнительной. Население действительно поддерживает евроинтеграцию, но одновременно с этим выступает и за сохранение дружественных отношений с Россией», – рассказывает собеседник.
«Идея вхождения в состав Румынии и вовсе не пользуется популярностью. Санду приходила к власти с помощью лозунгов, которые не противоречили данным тезисам. Однако впоследствии ее действия кардинально изменились. В целом, текущие инициативы Евгении Гуцул не противоречат глубинным запросам общества Молдавии», – указывает он.
«В связи с этим России очень важно дождаться ближайших президентских и парламентских выборов в республике. Думаю, граждане Молдавии сумеют дать ответ Санду за разрушенные надежды. Вполне возможно, что к управлению будут допущены новые люди, более чутко прислушивающиеся к чаяниям народа», – резюмирует Носович.