Tекст: Евгений Поздняков

Гагаузия подписала с Промсвязьбанком соглашение, позволяющее открывать гражданам автономии счета. Данное решение принимается на фоне сближения региона с Москвой и усиления действий правительства Майи Санду по интеграции Молдавии в ЕС.

Промсвязьбанк (ПСБ) обеспечит открытие счетов для работников бюджетной сферы и пенсионеров Гагаузии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале финансовой организации. Соглашение о сотрудничестве подписали председатель ПСБ Петр Фрадков, глава региона (башкан) Евгения Гуцул и председатель народного собрания автономии Дмитрий Константинов.

«Это очень важный момент для нас. Россия снова спасла наш народ и подтвердила свой статус друга и защитника», – написала в своем Telegram-канале башкан Гагаузии. По ее словам, специалисты уже прорабатывают технические и юридические вопросы программы поддержки жителей территории. При этом она уверена в успехе указанной инициативы.

В свою очередь в ПСБ отметили, что также намерены взаимодействовать по вопросам предоставления банковских услуг, обеспечивающих реализацию гуманитарных целей. Подчеркивается, что все банковские услуги будут оказываться с соблюдением норм международного и иностранного права.

«Для расширения рамок гуманитарной поддержки мы также договорились о том, что родственники, представители Гагаузии, которые живут в России, будут получать в ПСБ дополнительные специальные услуги по отдельному тарифу. Все это соединит наши государства, укрепит связи и придаст дополнительный импульс экономическим взаимоотношениям и культурным связям между гражданами», – прокомментировал Фрадков.

Напомним, в последние месяцы Гагаузия, несмотря на давление Кишинева, активно развивает сотрудничество с Россией на разных направлениях. В первой половине марта началось обсуждение прямых поставок газа в автономию по сниженным ценам. По словам Гуцул, в данном вопросе между сторонами имеются полное понимание и поддержка.

Кроме того, обсуждается преференциальный режим для импорта на рынки РФ сельхозпродукции из автономии. Гуцул уточняла, что прямо сейчас прорабатываются конкретные цифры льгот по акцизу и пошлинам. «Наши экспортеры, скорее всего, получат очень серьезные преимущества по сравнению с другими регионами Молдовы», – отметила она.

На этом фоне противостояние Комрата и Кишинева получает все более широкий контекст. Еще в мае 2023 году правительство Молдавии активно работало на подавление политической карьеры Евгении Гуцул – на тот момент кандидата на пост башкана. Данное событие вызвало широкий общественный резонанс, а экс-депутат Молдавии от автономии Василий Нековчев после произошедшего назвал Майу Санду «врагом номер один для Гагаузии».

Затем Кишинев усилил движение в сторону евроинтеграции. Так, президент Майя Санду на встрече с главой Францией Эммануэлем Макроном обвинила Россию в энергетическом шантаже, поддержке протестов, кибератаках и даже в попытке организации переворота. В ответ Париж подтвердил поддержку Молдавии и подписал с Кишиневом договоры о сотрудничестве в сфере обороны и экономики.

Кроме того, бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своей статье для издания Asia Times написал, что именно Молдавия может стать плацдармом НАТО в случае поражения Украины в конфликте с Россией. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, удастся ли осуществиться данному плану.

Таким образом Гагаузия оказалась заложницей европейских амбиций официального Кишинева. Автономия не желает идти на интеграцию в ЕС, однако правительство Майи Санду активно работает над тем, чтобы подавить альтернативное видение будущего страны. В таких условиях взаимодействие с Россией становится для Комрата спасательным кругом.

В экспертном сообществе также отмечают, что достижение соглашения между ПСБ и Гагаузией станет важной вехой в истории диалога региона с Москвой. Усиление двусторонних контактов и осуществление экономических инициатив может поспособствовать сохранению независимости автономии даже в том случае, если Кишинев примет решение о вхождении в состав Румынии.

«Скорее всего, мы увидим связь, аналогичную той, что уже налажена между Россией и Приднестровьем. Финансовая система последнего уже интегрирована с Москвой. В Комрат, видимо, деньги будут поступать из России. Причем на ПСБ завяжут и внешнюю торговлю автономии», – полагает экономист и политолог Иван Лизан.

«Но тут важно другое – если бюджетникам Гагаузии зарплаты будут платить через ПСБ, то это лишит Кишинев возможности перекрыть Комрату финансовые потоки в контексте оплаты труда. Опция «а мы не дадим вам денег» просто перестанет работать», – обращает внимание спикер.

«Таким образом, Гагаузия формально становится независимой от молдавской финансовой системы.

Уже сейчас у автономии налажена торговля с Россией в особом порядке и обсуждается вопрос поставок газа на специальных условиях», – перечисляет аналитик. «И что в этих условиях может сделать Кишинев? Ввести войска или арестовать башкана? Но тогда рейтинги Гуцул взлетят просто до небес. На этом фоне я бы еще напомнил о недавнем визите Илана Шора в Москву», – акцентирует собеседник.

«Складывается впечатление, что Москва, способствуя укреплению автономии Приднестровья и Гагаузии, формирует некую коалицию против Майи Санду. Подобными действиями мы обособляем эти субъекты от Молдавии и страхуем их финансово», – считает Лизан.

Подливает масла в огонь и Румыния. Так, глава правительства Марчел Чолаку высказался в поддержку объединения с Молдавией. В ответ Гуцул указала: «Если молдавская власть пойдет на унию, Гагаузская автономия не будет молчать. Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой Гагаузской республике».

Что касается легитимности политики Гуцул, то она опирается на результаты референдума, который был проведен в автономии еще десять лет назад, напоминает в интервью радио Sputnik политолог Семен Уралов. «Согласно результатам, большинство местных жителей считает приоритетным для региона евразийский путь интеграции. Таким образом, мы имеем дело с долгосрочной политикой Комрата по отношению к действиям Кишинева», – сказал он.

«Важно не забывать, что Молдавия в целом является достаточно слабой парламентской республикой», – отмечает он. По его мнению, в этой стране местные власти традиционно обладают огромными возможностями. Фактически, государство раздроблено на вотчины и находится в состоянии сильнейшей зависимости от внешних игроков.

«На этом фоне Гагаузия, обладая особой позицией, демонстрирует волю, собранность, а также способность противостоять Кишиневу. Государственные власти регулярно пытаются урезать полномочия автономии, но Комрат действует жестко и результативно. Политику Гуцул активно поддерживает местное население», – уточняет эксперт.

«Если Кишинев сделает шаг в сторону полноценной интеграции с Евросоюзом, регион выйдет из состава Молдавии.

Это принципиальная позиция, которая не менялась на протяжении десяти лет. При этом Гагаузии есть на кого опереться. Комрат поддерживает не только Россия, но и Турция», – считает собеседник.

«Теоретически, Москва могла бы попытаться наладить с автономией прямое авиасообщение. Кроме того, важно наращивать социокультурные проекты. Это важно для молодого поколения, которое сейчас пытается ориентироваться на Анкару. В принципе, местное население положительно относится и к наращиванию контактов с Москвой», – подчеркивает Уралов.

При этом связь Гагаузии с российским банковским сектором важна не только для автономии, но и для всей Молдавии, акцентирует политолог Александр Носович. «Дело в том, что страна полностью оборвала финансовые связи между Москвой и Кишиневом. Действия Комрата могут прорвать эту экономическую блокаду», – сказал он.

«Потенциально данное событие может открыть доступ к быстрым денежным переводам из России для всех граждан республики. Однако удастся ли реализовать этот план – большой вопрос. Молдавия уже сумела достаточно жестко разрушить надежды Гагаузии на поставки дешевого газа из РФ с помощью закона о необходимости лицензирования импортеров правительством страны», – отмечает эксперт.

«Думаю, с денежными переводами Санду постарается провернуть схожий трюк. Однако граждане республики считают действующую политику руководства крайне сомнительной. Население действительно поддерживает евроинтеграцию, но одновременно с этим выступает и за сохранение дружественных отношений с Россией», – рассказывает собеседник.

«Идея вхождения в состав Румынии и вовсе не пользуется популярностью. Санду приходила к власти с помощью лозунгов, которые не противоречили данным тезисам. Однако впоследствии ее действия кардинально изменились. В целом, текущие инициативы Евгении Гуцул не противоречат глубинным запросам общества Молдавии», – указывает он.

«В связи с этим России очень важно дождаться ближайших президентских и парламентских выборов в республике. Думаю, граждане Молдавии сумеют дать ответ Санду за разрушенные надежды. Вполне возможно, что к управлению будут допущены новые люди, более чутко прислушивающиеся к чаяниям народа», – резюмирует Носович.