Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.5 комментариев
Экономист: Москва лишает Кишинев возможности перекрыть финансирование Гагаузии
Экономист Лизан: Оплата зарплат бюджетникам через ПСБ обеспечит Гагаузии независимость от молдавской финансовой системы
Если бюджетники Гагаузии начнут получать деньги через Промсвязьбанк (ПСБ), Кишинев лишится финансового рычага давления на Комрат. Россия таким образом укрепляет самостоятельность автономии и формирует коалицию против Санду, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее в ПСБ сообщили, что откроют счета для бюджетников и пенсионеров Гагаузии.
«Скорее всего, мы увидим связь, аналогичную той, что уже налажена между Россией и Приднестровьем. Финансовая система последнего уже интегрирована с Москвой. В Комрат, видимо, деньги будут поступать из России. Причем на ПСБ завяжут и внешнюю торговлю автономии», – полагает экономист и политолог Иван Лизан.
«Но тут важно другое – если бюджетникам Гагаузии зарплаты будут платить через ПСБ, то это лишит Кишинев возможности перекрыть Комрату финансовые потоки в контексте оплаты труда. Опция «а мы не дадим вам денег» просто перестанет работать», – обращает внимание спикер.
«Таким образом, Гагаузия формально становится независимой от молдавской финансовой системы. Уже сейчас у автономии налажена торговля с Россией в особом порядке и обсуждается вопрос поставок газа на специальных условиях», – перечисляет аналитик.
«И что в этих условиях может сделать Кишинев? Ввести войска или арестовать башкана? Но тогда рейтинги Гуцул взлетят просто до небес. На этом фоне я бы еще напомнил о недавнем визите Илана Шора в Москву», – акцентирует собеседник.
«Складывается впечатление, что Москва, способствуя укреплению автономии Приднестровья и Гагаузии, формирует некую коалицию против Майи Санду. Подобными действиями мы обособляем эти субъекты от Молдавии и страхуем их финансово», – заключил Лизан.
Ранее стало известно о том, что Промсвязьбанк обеспечит открытие счетов для работников бюджетной сферы и пенсионеров Гагаузии, сообщили ранее в официальном Telegram-канале банка. Соглашение о сотрудничестве уже подписали председатель ПСБ Петр Фрадков, глава АТО Гагаузия Евгения Гуцул и председатель народного собрания АТО Дмитрий Константинов.
В компании отметили, что также намерены взаимодействовать по вопросам предоставления банковских услуг, обеспечивающих реализацию гуманитарных целей, обмениваться информацией для подготовки проектов по направлениям гуманитарного сотрудничества и реализовывать мероприятия по повышению финансовой грамотности.
Подчеркивается, что все банковские услуги будут оказываться с соблюдением норм международного и иностранного права. «Для расширения рамок гуманитарной поддержки мы также договорились о том, что родственники, представители Гагаузии, которые живут в России, будут получать в ПСБ дополнительные специальные услуги по отдельному тарифу. Все это соединит наши государства, укрепит связи и придаст дополнительный импульс экономическим взаимоотношениям и культурным связям между гражданами», – прокомментировал Фрадков.
Напомним, в первой половине марта стало известно, что Гагаузия обсуждает с Россией прямые поставки газа в автономию по сниженным ценам. Об этом заявила глава региона Евгения Гуцул. Она подчеркнула, что в настоящее время идет согласование тарифа, а также уточнение юридических и практических тонкостей поставок. По ее словам, в данном вопросе между сторонами имеются полное понимание и поддержка.
Кроме того, обсуждается преференциальный режим для импорта на рынки РФ сельхозпродукции из автономии. Башкан также сообщала, что обратилась к российским властям с просьбой дать возможность удаленно открывать счета жителям Гагаузии, чтобы пенсионеры могли получать назначенные надбавки, а врачи, учителя, работники полиции – дополнительные средства к зарплате. Речь идет об использовании местными жителями платежной системы «Мир».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как на фоне противостояния Кишинева и Комрата автономия не дает превратиться республике во вторую Украину.