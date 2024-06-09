Зеленский заявил о договоренностях по новым системам ПВО для Украины

Tекст: Антон Антонов

Зеленский отметил, что часть договоренностей планируется реализовать «более оперативно», другие должны быть исполнены «ближе к осени». При этом он не сообщил, о каких именно системах ПВО идет речь, а также откуда ожидаются поставки, передает РИА «Новости».

Напомним, Зеленский заявлял, что Россия займет Харьков, если Украина не получит системы ПРО Patriot.