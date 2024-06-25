Reuters: Советники Трампа предложили лишить Киев помощи в случае отказа от переговоров с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заметил Келлог, украинцам нужно сказать: или вы садитесь за стол переговоров, или поддержка Соединенных Штатов закончится, передает ТАСС.

В плане говорится, что Вашингтон должен увеличить помощь Украине, если отказ от переговоров последует со стороны России. По мнению советников, Россию получится уговорить на переговоры, пообещав отложить вступление в НАТО на длительный срок. При этом в самом мирном договоре советники Трампа предложили закрепить режим прекращения огня на основе «имеющейся линии фронта».

Он также отметил, что для «достижения мира» потребуется предоставить Киеву дополнительные гарантии безопасности, которые будут подразумевать «вооружение страны до зубов». Как сообщил Флейтц, сам Трамп «положительно отреагировал» на представленный план», при этом представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг отметил, что только заявления, сделанные самим Трампом или «уполномоченными лицами», могут считаться официальными.

Ранее президент Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.