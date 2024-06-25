  • Новость часаУбийство протоиерея Котельникова в Дербенте террористы готовили месяц
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина попрощалась с Крымом по-людоедски
    Ассанж освобожден из британской тюрьмы
    У потушившего свечи в столичном храме мигранта нашли психическое расстройство
    Зеленский сменил командующего Объединенными силами ВСУ
    Стало известно об успехах российских сил под Купянском
    Небензя после теракта в Севастополе раскритиковал Секретариат ООН
    ХАМАС призвало сделать Россию гарантом прекращения огня в Газе
    Боррель выступил с осуждением теракта в Дагестане
    Вучич опроверг продажу оружия Украине Сербией
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему люди – не кролики

    Считалось, что идея хранить воздержание до брака и верность в браке была придумана завистниками и невротиками, фригидными клушами и лицемерными святошами специально, чтобы испортить всем жизнь.

    0 комментариев
    Татьяна Бондарчук Татьяна Бондарчук Как помочь бегущим с Запада на родину соотечественникам

    Чтобы вернуться в Россию по программе переселения соотечественников, документы надо подать в российском дипломатическом учреждении в стране пребывания. Но если разрешить это делать в России, это поможет вернуть на родину еще десятки тысяч людей.

    16 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Возможна ли морская блокада России

    Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.

    28 комментариев
    25 июня 2024, 09:59 • Новости дня

    Советники Трампа предложили лишить Киев помощи в случае отказа от переговоров с Россией

    Reuters: Советники Трампа предложили лишить Киев помощи в случае отказа от переговоров с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советники экс-президента США Дональда Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц предложили лишить Украину американской поддержки, если Киев откажется идти на переговоры с Москвой, сообщает Reuters.

    Как заметил Келлог, украинцам нужно сказать: или вы садитесь за стол переговоров, или поддержка Соединенных Штатов закончится, передает ТАСС.

    В плане говорится, что Вашингтон должен увеличить помощь Украине, если отказ от переговоров последует со стороны России. По мнению советников, Россию получится уговорить на переговоры, пообещав отложить вступление в НАТО на длительный срок. При этом в самом мирном договоре советники Трампа предложили закрепить режим прекращения огня на основе «имеющейся линии фронта».

    Он также отметил, что для «достижения мира» потребуется предоставить Киеву дополнительные гарантии безопасности, которые будут подразумевать «вооружение страны до зубов». Как сообщил Флейтц, сам Трамп «положительно отреагировал» на представленный план», при этом представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг отметил, что только заявления, сделанные самим Трампом или «уполномоченными лицами», могут считаться официальными.

    Ранее президент Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    24 июня 2024, 20:28 • Новости дня
    Зеленский сменил командующего Объединенными силами ВСУ

    На Украине сменили командующего Объединенными силами ВСУ

    Зеленский сменил командующего Объединенными силами ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении уволить командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля, который стал объектом активной критики в последнее время.

    На его место назначен бригадный генерал Андрей Гнатов. О своем решении Зеленский сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, передает ТАСС.

    Несколькими днями ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале заявила, что в момент прорыва российских войск в районе Торецка Содоль «пьянствовал в ресторане «Облака» в Одессе», пишет украинское издание «Страна». По ее словам, с ним также отдыхал генерал ВСУ Николай Палас, отвечающий за Волчанск.

    Напомним, в начале февраля с поста главкома ВСУ был уволен генерал Валерий Залужный.

    Коментарии (29)
    24 июня 2024, 16:52 • Новости дня
    Назван возможный способ запуска ракет ATACMS по Севастополю

    «Военное дело»: ВСУ могли запустить ракеты ATACMS по Севастополю с сухогрузов

    Назван возможный способ запуска ракет ATACMS по Севастополю
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Для размещения установок ракет ATACMS вооруженные силы Украины используют сухогрузы в Черном море, с борта которых производятся запуски в сторону Крыма и Севастополя, сообщил Telegram-канал «Военное дело».

    Пусковые установки с ракетами ATACMS ВСУ размещают на сухогрузах, после чего корабль маскируется в грузовом порту Одессы под обычные сухогрузы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    Ранее после удара ВСУ по Севастополю советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты».

    Между тем подполье сообщило, что ВС России нанесли удар в районе завода тяжелого краностроения «Краян» в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства.

    Напомним, киевским режимом в воскресенье была совершена террористическая атака поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, по пляжу в Севастополе.

    В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.

    Коментарии (56)
    24 июня 2024, 19:36 • Новости дня
    Макрон высказался о сроках отправки войск на Украину

    Макрон: Армия Франции не будет сражаться на Украине в обозримом будущем

    Макрон высказался о сроках отправки войск на Украину
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Франции в ближайшем будущем не будут принимать участия в боевых действиях на территории Украины, заявил президент республики Эммануэль Макрон во время подкаста Generation Do it Youtself.

    По словам Макрона, он понимает страх тех, кто «опасается, что конфликт распространится на Францию», но он поспешил заверить, что страна не будет «прямо завтра участвовать в боевых действиях», передает ТАСС.

    Ранее Макрон поддержал направление западных военных инструкторов на Украину.

    Коментарии (17)
    24 июня 2024, 14:51 • Новости дня
    Киев назвал жителей Крыма «гражданскими оккупантами»

    В офисе Зеленского жителей Крыма назвали «гражданскими оккупантами»

    Киев назвал жителей Крыма «гражданскими оккупантами»
    @ Efrem Lukatsky/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    После удара ВСУ по Севастополю советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты».

    В своем Telegram-канале он написал, что «в Крыму нет и не может быть никаких «пляжей», «туристических зон» и других фиктивных признаков «мирной жизни».

    Подоляк в своем посте назвал Крым большим военным лагерем и складом, «с сотнями прямых военных целей», которые Россия якобы пытается закрывать гражданскими. Самих же жителей Крыма он назвал «гражданскими оккупантами».

    По данным Минобороны, киевским режимом 23 июня около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

    Всего при атаке на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150.

    Коментарии (72)
    24 июня 2024, 21:57 • Новости дня
    Вучич опроверг продажу оружия Украине Сербией
    Вучич опроверг продажу оружия Украине Сербией
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Сербии Александр Вучич опроверг информацию о том, что республика продает оружие Украине.

    Вучич считает, что за такими вбросами стоят иностранные спецслужбы, сообщает «Sputnik Дальнее зарубежье».

    Он добавил, что контракты на продажу оружия у Сербии существуют только с Азербайджаном, Кипром и ОАЭ.

    Ранее Вучич заявил, что сербские боеприпасы и оружие могут попадать на Украину.

    Коментарии (35)
    25 июня 2024, 00:55 • Новости дня
    Небензя обвинил Секретариат ООН в двойных стандартах после теракта в Севастополе

    Постпред России Небензя обвинил Секретариат ООН в двойных стандартах после теракта в Севастополе

    Небензя обвинил Секретариат ООН в двойных стандартах после теракта в Севастополе
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Реакция Секретариата ООН на теракт в Севастополе, совершенный киевским режимом, демонстрирует двойные стандарты, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Нас не удивляет, что западные СМИ предпочитают замалчивать эту трагедию. Жизни мирных жителей России их не интересуют», – передает слова дипломата РИА «Новости».

    По словам Небензи, еще большее сожаление вызывает отсутствие какой-либо значимой реакции со стороны Секретариата ООН, который должен выступать против таких очевидных преступлений и нарушений международного права.

    До этого заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что жертвы среди гражданского населения при ведении боевых действий недопустимы. Однако он не осудил преступление, совершенное киевским режимом в Севастополе, а лишь ограничился констатацией факта.

    Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не услышала со стороны недружественных стран ни соболезнований в связи с атаками в Крыму и Дагестане, ни слов осуждения.


    Коментарии (14)
    24 июня 2024, 19:12 • Новости дня
    Лавров: Россия не ведет тайных переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона не ведет ни с кем каких-либо «подпольных переговоров» по теме конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

    Лавров подчеркнул, что Запад отказывается организовывать переговоры на справедливой основе, передает ТАСС. Переговоры также невозможны, поскольку президент Украины Владимир Зеленский запретил руководству страны вести диалог с Москвой, добавил министр.

    Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Москва и Вашингтон якобы провели приватные переговоры по урегулированию украинского конфликта.

    Коментарии (29)
    24 июня 2024, 13:23 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов в Харьковской области
    Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии около Волчанска, Бочково и Липцов в Харьковской области. Кроме того, отражена контратака штурмовых групп 71-й егерской бригады противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери ВСУ за минувшие сутки составили до 220 военнослужащих, танк, три бронемашины, немецкая 155-мм гаубица Panzerhaubitze-2000, 122-мм гаубица Д-30 и две станции РЭБ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Запад» за последние сутки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям 14-й, 21-й, 115-й и 116-й механизированных бригад ВСУ рядом с Невским, Червоной Дибровой Луганской народной республики (ЛНР), Синьковкой Харьковской области и Григоровкой Донецкой народной республики (ДНР).

    ВСУ потеряли до 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, немецкую 155-мм гаубицу Panzerhaubitze-2000, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артустановку 2С1 «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, американское 105-мм орудие М119 и боевую машину 122-мм РСЗО «Град». Также был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, отчитались в Минобороны.

    Коментарии (9)
    24 июня 2024, 20:54 • Новости дня
    Два бывших министра Украины объявлены в международный розыск

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-глава Минюста Украины Павел Петренко и бывший министр информполитики страны Юрий Стець объявлены в международный розыск, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

    В суде пояснили, что они объявлены в розыск по делу о применении запрещенных методов ведения войны, передает ТАСС.

    Ранее МВД России сообщило о начале розыскных мероприятий в отношении Владимира Зеленского, экс-президента Украины Петра Порошенко, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, а также бывшего и. о. министра обороны Украины Михаила Коваля.

    Коментарии (0)
    25 июня 2024, 08:34 • Новости дня
    Стало известно об успехах российских сил под Купянском

    Марочко: Российская армия развивает успех под Купянском

    Стало известно об успехах российских сил под Купянском
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные на Купянском направлении продолжают наступление, они выбили украинские силы с позиций в населенных пунктах Синьковка, Петропавловка и Стельмаховка, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    «Это позволило сократить межпозиционное пространство и занять более выгодные рубежи и позиции», – приводит его слова РИА «Новости».

    После недавнего продвижения, как отметил Марочко, «серых зон» на этом направлении практически не осталось.

    Подполковник ЛНР в отставке подчеркнул, что успехи российских войск достигнуты благодаря слаженной работе различных родов войск и подразделений.

    «В ходе боев противник понес значительные потери», – добавил он.

    Ранее Марочко рассказывал, что российские войска продвинулись на ряде участков на Купянском направлении.

    Коментарии (0)
    24 июня 2024, 13:29 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр ВСУ с западным вооружением

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражен крупный логистический центр ВСУ, там проходило накопление и перераспределение доставленного киевскому режиму западными странами вооружения, в том числе ракетного, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО за последние сутки сбиты 176 украинских беспилотников, шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot производства США, а также десять американских реактивных снарядов HIMARS и чешских Vampire.

    С начала спецоперации были уничтожены 613 самолетов, 276 вертолетов, 26 487 беспилотников, 533 ЗРК, 16 416 танков и других бронемашин, 1348 машин РСЗО, 10 825 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 893 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (0)
    24 июня 2024, 20:36 • Новости дня
    Глава МИД Турции назвал важным обнародование предложений Путина по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан оценил предложение президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта.

    Фидан счел важным обнародование российским лидером условий для поисков мирного решения по Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее Фидан в Швейцарии назвал «проблеском надежды» предложения Путина.

    Коментарии (0)
    24 июня 2024, 23:38 • Новости дня
    Взрывы прозвучали в Харькове

    Tекст: Максим Попов

    В Харькове на востоке Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ и местные власти.

    Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, в городе один за другим прозвучали взрывы, передает ТАСС.

    На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.

    Накануне группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов в Харьковской области.


    Коментарии (0)
    25 июня 2024, 05:55 • Новости дня
    МИД сообщил об обсуждении с Сербией связанных с военными поставками угроз

    Tекст: Антон Антонов

    В число вопросов, которые рассматривают Россия и Сербия, входит тема угроз безопасности, связанных с военными поставками, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.

    Комментируя сообщения о поставках сербских боеприпасов Украине, Грушко сказал, что обсуждение «угроз безопасности сторон» является «неотъемлемой частью политического диалога», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент Сербии Александр Вучич признавал, что сербские боеприпасы и оружие могут попадать на Украину, но заверил, что сама Сербия не продает оружие Киеву.

    Коментарии (0)
    24 июня 2024, 23:08 • Новости дня
    Ударный дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области

    В результате атаки БПЛА на автомобиль в Белгородской области пострадал водитель

    Tекст: Максим Попов

    В районе села Безымено Белгородской области ударный беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадал водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    По его словам, мужчина с черепно-мозговой травмой и с осколочными ранениями лопатки и плеч самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ. После этого бригада скорой помощи доставила пострадавшего в одну из городских больниц Белгорода, говорится в Telegram-канале главы региона.

    Напомним, в воскресенье газета ВЗГЛЯД сообщила, что в результате обстрела города Грайворон Белгородской области с помощью беспилотников один человек погиб, еще трое получили ранения.


    Коментарии (0)
    Главное
    Войска получили партию новейших самоходных гаубиц «Мальва»
    Над Белгородской и Воронежской областями сбито 30 украинских дронов
    Макрон заявил о готовности продолжить диалог с Путиным
    Трамп пожаловался на тюремные пытки
    Всемирная боксерская организация сняла санкции с россиян
    На улице в ростовском Батайске открыли стрельбу
    Число погибших при пожаре во Фрязине возросло до шести человек

    Россиянам дали месяц до повышения ключевой ставки и удорожания кредитов

    Центробанк прямо заявил, что на следующем заседании, которое состоится через месяц, регулятор может резко повысить ставку, если экономика пойдет по альтернативному сценарию. В этом месяце маятник качнулся в сторону сохранения ставки, но последние данные по инфляции, судя по всему, не оставляют больше выбора. Что это за альтернативный путь, по которому может пойти экономика России? Подробности

    Перейти в раздел

    У Украины действительно есть шанс стать членом ЕС

    Скоро Украина станет на шаг ближе к Евросоюзу и начнет переговоры о вступлении в ЕС. Прогнозы на эти переговоры сильно разнятся: кто-то видит в них проявление недостижимой мечты, кто-то допускает возможность принятия Украины, благо Россия никогда не требовала от Киева отречься от евроидеи. Но чего в ней больше: шанса или ловушки? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина попрощалась с Крымом по-людоедски

    Официальный Киев объявил жителей Крыма «гражданскими оккупантами». По мнению экспертов, тем самым в офисе Владимира Зеленского попытались оправдать атаку ВСУ по территории полуострова, однако для этого им пришлось перестать считать жителей Крыма «своими» и попрощаться с ними навсегда. Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО возглавит «одинокое политическое животное»

    Страны НАТО окончательно пришли к согласию относительно кандидатуры нового генсека альянса. Уже в ближайшее время этот блок вместо Йенса Столтенберга возглавит бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. «Одинокий мужчина, он прожил в одном и том же скромном доме с той же мебелью уже 30 лет», – описывает быт Рютте западная пресса. С политической точки зрения этот человек тоже будет весьма своеобразным, в том числе для России. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Киев объяснил удар по пляжу Севастополя

      В Киеве объяснили, зачем был нанесен удар по севастопольскому пляжу американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Из выступления советника офиса президента Украины Михаила Подоляка стало ясно, что связь с реальностью окончательно утрачена киевской верхушкой.

    • Пентагон и Брюссель наказали Грузию

      Евросоюз заморозил процесс вступления Грузии в Евросоюз, а США отказались поддерживать грузинскую армию деньгами. И то, и другое – наказание за принятие закона об иноагентах. Но если власти Грузии дадут слабину, им придется заплатить гораздо дороже.

    • Бунт Словакии против Запада

      В Словакии решили возбудить дело против бывшего премьера Эдуарда Хегера и бывшего министра обороны Ярослава Надя за поставки на Украину МиГ-29 и системы ПВО «Куб». Новые власти страны уверены, что это было незаконно и подорвало обороноспособность страны. Ранее действующего премьера Роберта Фицо пытались убить за отказ поддерживать Киев.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    • Российские компании возвращаются на Родину

      Компании, ведущие бизнес в России, но имевшие регистрацию и штаб-квартиры за рубежом, массово возвращаются на Родину. О том, каких именно структур это касается в первую очередь и что такое редомиляция – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............