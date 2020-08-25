В Совфеде обвинили Украину в варварском отношении к Крыму

«Заявление Кравчука и поведение правительства Украины в отношении Крыма – это средневековая дикость и варварство», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя слова экс-президента Леонида Кравчука о том, что Украина готова поставить воду в Крым только в случае гуманитарной катастрофы.

«Конечно, на Украине спят и видят, как в Крыму наступит глобальная засуха, и они с барского плеча дадут нам воду. Вот только мечты эти несбыточны», – сказал депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

«Да, нам нелегко. Из-за этого мы вводим ограничения на подачу воды. Но быть должниками нацистского режима мы не желаем. Стоит нам только налить хоть кружку воды из Днепра – киевские политики заверещат о том, что мы соскучились по украинской воде и желаем вернуться», – пояснил депутат.

«Но они этого не дождутся. Мы сами решим эту проблему, а если понадобится – проведем еще один трубопровод с материка. Но заложниками русофобов мы точно не станем», – подчеркнул Бальбек.

В то же время зампред сенатского комитета по международным делам Андрей Климов считает, что Кравчук сделал такое заявление с целью посеять панику в Крыму. «Из-за засухи и устаревшей системы водоснабжения, ремонтом которой власти Украины и тот же Кравчук не занимались, Симферополь и Джанкой оказались обезвожены. Но правительство принимает меры для того, чтобы эту проблему решить. За две минуты это не делается», – сказал Климов.

«Но само по себе заявление Кравчука и решение правительства Украины перекрыть Северо-Крымский канал – это средневековая дикость и варварство. Политики Евросоюза давно должны спросить у своих коллег с Украины: «Что вы, гады, делаете?». Но они молчат», – констатировал сенатор.

Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя.

В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков.

В августе военнослужащие завершили переброску воды по 60-километровому трубопроводу в Симферопольское водохранилище, которое обмелело из-за засухи.

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