Минобороны провело спецоперацию для снабжения водой Симферополя

Срочную и крайне важную работу выполнили в Крыму несколько сотен военнослужащих – буквально в считанные дни был построен трубопровод, благодаря которому будет решена проблема водоснабжения Симферополя. Как устроены подразделения, которым было поручено выполнение этой задачи, и каким образом они выполняли свою работу под блокадным Ленинградом и в Афганистане?

Окруженный морем полуостров всегда испытывал проблемы с водой (пресной, разумеется). И когда Украина установила в районе пограничного Каланчака дамбу, перекрывающую Северо-Крымский канал, который обеспечивал 85 процентов потребности Крыма в орошении, ситуация усугубилась.

И вот теперь, похоже, проблему удалось в какой-то мере решить, по крайней мере для Симферополя – за счет системы мобильных водопроводов, которые оперативно установили российские трубопроводные войска. Последний из них, протяженностью почти 60 километров, запитает водой Симферополь из Тайганского водохранилища в Белогорском районе Крыма. Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, в сутки будет перегоняться до 50 тысяч кубометров воды.

Отдельный трубопроводный батальон

В Крыму с пресной водой действительно есть проблемы, особенно в засушливое лето после малоснежных зим и отсутствия дождей. В кране-то вода в том же Симферополе течет (пусть иногда и с перебоями), но в большей степени ее порой не хватает для полива сельхозугодий. Подобные проблемы, к слову, свойственны и для многих других южных регионов России, где есть сезонные перебои в водоснабжении.

Здесь нужно заметить, что Крым в целом от перекрытия канала, дававшего полуострову техническую воду Днепра, пострадал незначительно – она использовалась на северо-востоке, в засушливых степях. Плодородный юг обеспечивается своей системой водохранилищ, но не все из них соединены друг с другом, чтобы иметь возможность перебрасывать воду по мере необходимости.

Подобная ситуация сейчас сложилась с Симферопольским водохранилищем, которое заметно обмелело, и для столицы полуострова возникла угроза остаться без живительной влаги. В ближайшем водохранилище – Тайганском – вода есть и расстояние-то небольшое, немногим более 50 километров, но ведрами, как говорится, не наносишься. Именно поэтому местные власти обратились за помощью к Минобороны РФ. И те оперативно откликнулись на эту просьбу, благо возможности есть.

На эту тему

К бою с засухой был привлечен отдельный трубопроводный батальон Южного военного округа и специалисты инженерных служб Западного военного округа. В специальной операции были задействованы свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники. «Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов смонтировали более 50 километров трубопровода в одну линию, которая соединила Тайганское и Симферопольское водохранилища, общая протяженность водовода составит более 60 километров. После прокладки воду по нему будут прокачивать передвижные насосные станции», – говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны РФ.

Это была специальная операция ТбВ (трубопроводных войск) – есть в Минобороны и такие, может не знаменитые и не такие популярные, как ВДВ или морская пехота, но очень востребованные. В каждом военном округе существует по несколько отдельных трубопроводных бригад, батальонов и рот. Численность их не велика, не более 3000 военнослужащих, при этом в их постоянной эксплуатации находятся линии полевых магистральных трубопроводов общей протяженностью более 2000 километров.

Опыт блокадного Ленинграда

Большей частью ТбВ обеспечивают прокачку ГСМ на аэродромные, армейские и флотские склады, но трубы они и есть трубы – при необходимости можно и воду по ним гонять. Скорость строительства сборно-разборных трубопроводов – до 100-120 километров в сутки, что позволило сейчас так оперативно «кинуть ветку» с водой в Крыму. Первый эшелон с магистральными трубами прибыл на полуостров 12 июля, а спустя двое суток трубопровод уже смонтировали – и в ближайшие дни по нему в Симферополь побежит вода.

«Трубопроводные войска – это настоящие трудяги: они, как муравьи, делают свою незаметную, но глобальную работу, – говорит ветеран афганской войны, полковник Геннадий Шорохов. – В Афганистане они протянули огромное количество труб, на тысячи километров, одна только из Термеза в Кабул через перевал Саланг чего стоит. Мне приходилось контактировать с их командованием по вопросам безопасности «нитки», которую моджахеды всякий раз старались рвануть, так что работу «соляры», как их называли, увидел своими глазами. Это не шланг на даче развернуть и кран включить для полива.

Протянуть трубы в горах сложно еще из-за рельефа местности, перепада высот, сложности крепежа, а еще нужно гонять жидкость, обеспечивать давление как в самом трубопроводе, так и в насосных станциях. Понятно, что сейчас в Крыму протянуть трубопровод чуть проще, чем в боевых условиях, но с учетом темпов выполнения поставленной задачи, это тоже подвиг».

Из категории подвигов этих войск (ранее они назывались трубопроводные части) и пример их работы во время Великой Отечественной войны. Общеизвестный факт, что во время блокады Ленинграда в городе работали оборонные предприятия, выпускались патроны, мины и даже танки. ТЭЦ выдавали электроэнергию. Как? По «Дороге жизни» зимой и на катерах и баржах под непрерывным обстрелом врага в период навигации такое количество топлива перевезти было невозможно.

Оказывается, что еще в апреле 1942 года было принято решение ГКО проложить по дну Ладожского озера трубопровод, чтобы наладить бесперебойное снабжение города, фронта и флота топливом. За полтора месяца была собрана магистраль длиной 29 километров, из которых большая часть была проложена под водой на глубине около 12 метров. И это тоже была «дорога жизни» для блокадного Ленинграда.

Крымский мост сыграет свою роль

Трубопроводные войска уже не первый раз помогают Крыму. Впервые водовод на полуостров был налажен в 2014 году, когда Киев «отрубил» воду из канала.

Из последних – прокладка 30 километров полевого магистрального водопровода в ноябре 2019 года. Тогда источником воды было выбрано Балановское водохранилище Белогорского района, которая пошла для потребления поселка Перевальное и отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса ЧФ.

Работы были проведены по решению министра обороны Сергея Шойгу после обращения в его адрес главы Крыма Сергея Аксенова. Тогда к выполнению задачи по водоснабжению были привлечены более 50 единиц специальной военной техники и порядка 150 военнослужащих отдельного батальона ТбВ, дислоцированного в Ставропольском крае.

В общем, опыт у военных трубопроводчиков по подпитке Крыма водой имеется солидный. Вероятно, что он будет использован и в более глобальном проекте – строительстве магистрального водопровода и газопровода, которые пройдут с материковой части России через Крымский мост. Подобные идеи ранее уже озвучивались.

По планам российского правительства, Крым благодаря постройке моста через Керченский пролив, помимо автомобильного и железнодорожного сообщения, получит еще воду и газ. Это одно из предназначений Крымского моста, конструкция которого позволяет протянуть по нему в том числе и трубопроводы.