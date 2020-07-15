Минобороны провело спецоперацию для снабжения водой Симферополя

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15 июля, среда  |  Последнее обновление — 21:33  |  vz.ru
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Крым проходит испытание ажиотажным турпотоком

Крым утопает в туристахФото: Сергей Мальгавко/РИА «Новости»
Прошло всего две недели, как Крым начал принимать туристов из других регионов России, а мест уже практически нет, рапортуют местные чиновники. Неужели россияне скупили почти все отели, и им придется провести это лето на черноморских пляжах в тесноте и скученности? Однако ситуация выглядит не так однозначно, говорят представители туристического сектора и сами отдыхающие.  Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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России срочно нужен новый закон для защиты детей

Всего в мире живут от 130 до 200 миллионов женщин, подвергнутых клиторидэктомииФото: Florian Gaertner/Photothek/Global Look Press
На российских детях продолжают проводить изуверские операции, взятые из культовой практики наиболее нищих народов Африки. Иногда правоохранительные органы не замечают этой проблемы или заводят дела по «легким» статьям, в результате чего «врачи-вредители» могут отделаться легким испугом. Очевидно, что стране необходим специальный закон на этот счет. Но почему он до сих пор не принят? Подробности...
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Амбиции США могут утонуть в Южно-Китайском море

США переходят от политического сдерживания Китая к военномуФото: navy.mil
Дональд Трамп объявил о наказании для китайцев, «уничтожающих свободу Гонконга». В ответ Пекин анонсировал введение санкций против США. На фоне стремительно нарастающей риторики угроз речь уже зашла о военном противостоянии двух держав – Госдеп запретил Китаю «распоряжаться Южно-Китайским морем как своей морской империей». Хватит ли у Америки сил выполнить свои угрозы? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Интересы России и Чехии прямо пересекаются в военной области

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Дело Ивана Сафронова высветило, что у Чехии, помимо работы в рамках ЕС и НАТО, вполне могли быть собственные основания исследовать российские военные поставки в Африку и на Ближний Восток. Подробности...

Выйдет ли Украина из Минских соглашений

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Довольно давно сложилась парадоксальная ситуация: Минские соглашения не работают, потому что Украина их не выполняет. Но с другой стороны, если они перестанут существовать даже как юридическая химера, то последствия могут быть еще хуже. Подробности...

Новая этика – технология тотальной невротизации людей

Игорь Караулов, поэт, публицист
Нынешняя «новая этика» не предлагает нам плана построения будущего общества на новых принципах. Она в первую очередь обращена в прошлое, стремится заставить каждого человека устыдиться своего прошлого и покаяться в нём. И ни один поступок человека не может быть полностью очищен от подозрений. Подробности...
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      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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              Минобороны провело спецоперацию для снабжения водой Симферополя

              Военные строители сделали свою работу в кратчайшие сроки   15 июля 2020, 20:20
              Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
              Текст: Виктор Сокирко

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              Срочную и крайне важную работу выполнили в Крыму несколько сотен военнослужащих – буквально в считанные дни был построен трубопровод, благодаря которому будет решена проблема водоснабжения Симферополя. Как устроены подразделения, которым было поручено выполнение этой задачи, и каким образом они выполняли свою работу под блокадным Ленинградом и в Афганистане?

              Окруженный морем полуостров всегда испытывал проблемы с водой (пресной, разумеется). И когда Украина установила в районе пограничного Каланчака дамбу, перекрывающую Северо-Крымский канал, который обеспечивал 85 процентов потребности Крыма в орошении, ситуация усугубилась.

              И вот теперь, похоже, проблему удалось в какой-то мере решить, по крайней мере для Симферополя – за счет системы мобильных водопроводов, которые оперативно установили российские трубопроводные войска. Последний из них, протяженностью почти 60 километров, запитает водой Симферополь из Тайганского водохранилища в Белогорском районе Крыма. Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, в сутки будет перегоняться до 50 тысяч кубометров воды.

              Отдельный трубопроводный батальон

              В Крыму с пресной водой действительно есть проблемы, особенно в засушливое лето после малоснежных зим и отсутствия дождей. В кране-то вода в том же Симферополе течет (пусть иногда и с перебоями), но в большей степени ее порой не хватает для полива сельхозугодий. Подобные проблемы, к слову, свойственны и для многих других южных регионов России, где есть сезонные перебои в водоснабжении.

              Здесь нужно заметить, что Крым в целом от перекрытия канала, дававшего полуострову техническую воду Днепра, пострадал незначительно – она использовалась на северо-востоке, в засушливых степях. Плодородный юг обеспечивается своей системой водохранилищ, но не все из них соединены друг с другом, чтобы иметь возможность перебрасывать воду по мере необходимости.

              Подобная ситуация сейчас сложилась с Симферопольским водохранилищем, которое заметно обмелело, и для столицы полуострова возникла угроза остаться без живительной влаги. В ближайшем водохранилище – Тайганском – вода есть и расстояние-то небольшое, немногим более 50 километров, но ведрами, как говорится, не наносишься. Именно поэтому местные власти обратились за помощью к Минобороны РФ. И те оперативно откликнулись на эту просьбу, благо возможности есть.

              К бою с засухой был привлечен отдельный трубопроводный батальон Южного военного округа и специалисты инженерных служб Западного военного округа. В специальной операции были задействованы свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники. «Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов смонтировали более 50 километров трубопровода в одну линию, которая соединила Тайганское и Симферопольское водохранилища, общая протяженность водовода составит более 60 километров. После прокладки воду по нему будут прокачивать передвижные насосные станции», – говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны РФ.

              Это была специальная операция ТбВ (трубопроводных войск) – есть в Минобороны и такие, может не знаменитые и не такие популярные, как ВДВ или морская пехота, но очень востребованные. В каждом военном округе существует по несколько отдельных трубопроводных бригад, батальонов и рот. Численность их не велика, не более 3000 военнослужащих, при этом в их постоянной эксплуатации находятся линии полевых магистральных трубопроводов общей протяженностью более 2000 километров.

              Опыт блокадного Ленинграда

              Большей частью ТбВ обеспечивают прокачку ГСМ на аэродромные, армейские и флотские склады, но трубы они и есть трубы – при необходимости можно и воду по ним гонять. Скорость строительства сборно-разборных трубопроводов – до 100-120 километров в сутки, что позволило сейчас так оперативно «кинуть ветку» с водой в Крыму. Первый эшелон с магистральными трубами прибыл на полуостров 12 июля, а спустя двое суток трубопровод уже смонтировали – и в ближайшие дни по нему в Симферополь побежит вода.

              «Трубопроводные войска – это настоящие трудяги: они, как муравьи, делают свою незаметную, но глобальную работу, – говорит ветеран афганской войны, полковник Геннадий Шорохов. – В Афганистане они протянули огромное количество труб, на тысячи километров, одна только из Термеза в Кабул через перевал Саланг чего стоит. Мне приходилось контактировать с их командованием по вопросам безопасности «нитки», которую моджахеды всякий раз старались рвануть, так что работу «соляры», как их называли, увидел своими глазами. Это не шланг на даче развернуть и кран включить для полива.

              Протянуть трубы в горах сложно еще из-за рельефа местности, перепада высот, сложности крепежа, а еще нужно гонять жидкость, обеспечивать давление как в самом трубопроводе, так и в насосных станциях. Понятно, что сейчас в Крыму протянуть трубопровод чуть проще, чем в боевых условиях, но с учетом темпов выполнения поставленной задачи, это тоже подвиг».

              Из категории подвигов этих войск (ранее они назывались трубопроводные части) и пример их работы во время Великой Отечественной войны. Общеизвестный факт, что во время блокады Ленинграда в городе работали оборонные предприятия, выпускались патроны, мины и даже танки. ТЭЦ выдавали электроэнергию. Как? По «Дороге жизни» зимой и на катерах и баржах под непрерывным обстрелом врага в период навигации такое количество топлива перевезти было невозможно.

              Оказывается, что еще в апреле 1942 года было принято решение ГКО проложить по дну Ладожского озера трубопровод, чтобы наладить бесперебойное снабжение города, фронта и флота топливом. За полтора месяца была собрана магистраль длиной 29 километров, из которых большая часть была проложена под водой на глубине около 12 метров. И это тоже была «дорога жизни» для блокадного Ленинграда.

              Крымский мост сыграет свою роль

              Трубопроводные войска уже не первый раз помогают Крыму. Впервые водовод на полуостров был налажен в 2014 году, когда Киев «отрубил» воду из канала.

              Из последних – прокладка 30 километров полевого магистрального водопровода в ноябре 2019 года. Тогда источником воды было выбрано Балановское водохранилище Белогорского района, которая пошла для потребления поселка Перевальное и отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса ЧФ.

              Работы были проведены по решению министра обороны Сергея Шойгу после обращения в его адрес главы Крыма Сергея Аксенова. Тогда к выполнению задачи по водоснабжению были привлечены более 50 единиц специальной военной техники и порядка 150 военнослужащих отдельного батальона ТбВ, дислоцированного в Ставропольском крае.

              В общем, опыт у военных трубопроводчиков по подпитке Крыма водой имеется солидный. Вероятно, что он будет использован и в более глобальном проекте – строительстве магистрального водопровода и газопровода, которые пройдут с материковой части России через Крымский мост. Подобные идеи ранее уже озвучивались.

              По планам российского правительства, Крым благодаря постройке моста через Керченский пролив, помимо автомобильного и железнодорожного сообщения, получит еще воду и газ. Это одно из предназначений Крымского моста, конструкция которого позволяет протянуть по нему в том числе и трубопроводы.


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