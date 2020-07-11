Первая партия труб для строительства водовода Белогорск – Симферополь прибыла в Крым

Первая партия водопроводных труб для временного соединения Тайганского водохранилища с системой водоснабжения Симферополя доставлена в Крым. Переброс воды обеспечит министерство обороны России, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Аксенов сообщил, что «в Крым прибыли первые эшелоны с водопроводными трубами, которые силами Министерства обороны России будут соединять по временной схеме Тайганское водохранилище с системой водоснабжения города Симферополь», передает ТАСС.

Результатом проведенной работы станет возможность перебрасывать до 50 тыс. кубометров воды в городское водохранилище, это почти полностью покроет потребность Симферополя в питьевой воде.

«На данный момент все необходимые задачи поставлены, все подразделения обеспечены. Уверен, что работа будет выполнена в кратчайшие сроки», – добавил Аксенов.

Напомним, проблемы водоснабжения и орошения земель в Крыму появились в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу.

Аксенов заявлял, что Крым способен справиться с недостатком водоснабжения без поставок воды с Украины. Он рассказывал, что в Крыму идет разработка комплексной системы водоснабжения всего полуострова. Кроме того, специалисты Севастопольского госуниверситета и НИИ сельского хозяйства Крыма обнаружили большой объем пресных вод в крымских горах.

Украинская сторона заявляла, что она не имеет морального права возобновлять поставки воды в Крым.

Симферополь потребляет ежедневно 160 тыс. кубометров воды, большую часть этого объема уже удалось заместить из других источников. Запасов в трех водохранилищах, обеспечивающих город, хватит на 110 дней.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.