Аксенов пообещал не оставить Крым без воды

В Крыму идет разработка комплексной системы водоснабжения всего полуострова, что позволит обеспечить население питьевой водой, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

На торжественной церемонии запуска дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, которое позволит обеспечить город дополнительной питьевой водой, Аксенов заявил, что «Крым без воды не останется», передает РИА «Новости».

«Мы стратегию развития системы водоснабжения города Симферополя и других регионов Крыма продолжаем разрабатывать. Соответственно, мероприятия будут реализованы», – сказал Аксенов.

По его словам, новый водовод позволит покрыть более 25% потребности Симферополя, передает ТАСС.

Гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Вадим Баженов сообщил, что вода подается из артезианских скважин в Бахчисарайском районе по водоводу протяженностью около 70 км. Общий дополнительный объем воды, поставляемый в Симферополь, составит до 55 тыс. кубометров.

«Это позволит сократить отбор воды из водохранилищ поверхностного стока и продлить время гарантированного обеспечения населения Симферополя, а также ряда населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов качественной питьевой водой», – сказал он.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина не собирается в ближайшее время возобновлять водоснабжение Крыма, сейчас это физически невозможно.

На прошлой неделе первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что Северо-Крымский канал, ранее поставлявший днепровскую воду с Украины в Крым, выполнил историческую миссию, а теперь полуостров должен сам решить вопрос водоснабжения.

Украина до 2014 года обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу была полностью прекращена Киевом.

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