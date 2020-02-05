Украина отказалась возобновлять водоснабжение Крыма

Украина не планирует возобновлять поставку воды в Крым по Северо-Крымскому каналу до момента «деоккупации» полуострова, заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

«В связи с появлением в СМИ очередных спекуляций относительно возможного возобновления водоснабжения Крыма и связанного с этим «визита комиссии из Киева», отметим, что эта информация не соответствует действительности», – написал он в Facebook.

Кориневич сообщил, что 11-12 февраля состоится выездное заседание Комитета Рады по правам человека в Херсонской области с целью ознакомления с вопросами, связанными «с временно оккупированными территориями республики Крым и Севастополя».

По его словам, заседание «никак не связано с вопросом водоснабжения, а имеет целью ознакомление с ситуацией у административных границ с временно оккупированной АР Крым».

Между тем председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что запасы воды в водохранилищах, из которых снабжается Симферополь, вдвое меньше прошлогодних и составляют 26 млн кубометров.

«Воды остается на 100 дней, а с учетом того, что сегодня 722 тыс. кубометров пришло, а расход 140 тыс., уже 104 дня», – цитирует ТАСС Вайля.

По его словам, запасы воды в водохранилищах для Симферополя в 2019 году составили 50 млн кубометров.

Вайль подчеркнул, что городу придется бережно расходовать воду. При этом он уточнил, что информация корректируется ежедневно и прогноз строится на краткосрочный период.

«Абсолютно никаких чрезвычайных ситуаций на сегодняшний день нет. Да, запасы в два раза меньше, чем в прошлом году. Но это не говорит о том, что воды нет», добавил Вайль.

Между тем в пресс-службе «Воды Крыма» уточнили, что график ограничения водоснабжения пока не составлен.

Пресс-служба администрации Симферополя уточнила, что в настоящее время разрабатываются планы по снижению расхода воды, в первую очередь это коснется жилого сектора.

«Объекты социальной инфраструктуры – пока никаких ограничений не планируется: больницы, школы, садики – по-прежнему все остается», – отметили в пресс-службе.

Проблемы с водоснабжением Крыма обострились в 2014 году, когда Украина перекрыла Северо-Крымский канал, покрывавший 90% потребности полуострова в воде.

В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что водоснабжение Крыма с территории Украины в ближайшее время восстановлено не будет.

Руководитель Федерального агентства водных ресурсов России Дмитрий Кириллов подчеркивал, что Крым не нуждается в возобновлении поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу с Украины.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада.

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