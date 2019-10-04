Глава Росводресурсов отверг необходимость подачи воды в Крым с Украины

Крым не нуждается в возобновлении поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу с Украины, сообщил руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.

«На сегодняшний день нет [переговоры не ведутся], это и не нужно. С точки зрения водообеспечения Крыма многое сделано в рамках федеральной целевой программы, поэтому нужды питьевого водоснабжения, водообеспечения промышленности полностью обеспечены за счет местных ресурсов», – цитирует ТАСС Кириллова.

Также он отметил, что первоочередной задачей в рамках федеральной целевой программы стало строительство гидротехнических сооружений и водовода, а также восстановление и ремонт водопроводных сетей.

«Все равно это только начало пути, ситуация по-прежнему требует большого внимания. Потери воды все равно сохраняются. <...> Наша общая задача – дальше заниматься этим ремонтом», – пояснил глава Росводресурсов.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Россия и Украина могли бы заключить межгосударственное соглашение по поставкам воды Днепра в Крым. Кроме того, в Крыму предложили провести переговоры с Киевом для пропуска воды из Днепра.

Юрист постпредства Крыма при президенте Александр Молохов заявил газете ВЗГЛЯД, что у России есть все шансы отстоять в суде право на воду из Днепра.

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