Зеленский исключил возможность возвращения подачи воды в Крым

Водоснабжение Крыма с территории Украины в ближайшее время восстановлено не будет, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

У него спросили, обсуждался ли этот вопрос на его переговорах с президентом России Владимиром Путиным. «Чтобы начать переговоры, их должен кто-то инициировать. Тему та сторона не поднимала. Мы в этом вопросе защищаем Украину», – передает его слова ТАСС.

По его словам, у Киева есть идеи о том, как показать Крыму, что Украина вкладывает деньги и развивает там инфраструктуру – особенно у границы.

«Поэтому вопрос воды не обсуждался. Вода туда не пойдет», – заявил президент Украины.

Ранее руководитель Федерального агентства водных ресурсов России Дмитрий Кириллов заявил, что Крым не нуждается в возобновлении поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу с Украины.

До этого депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Россия и Украина могли бы заключить межгосударственное соглашение по поставкам воды Днепра в Крым.