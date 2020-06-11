Премьер Украины оценил возможность поставок воды в Крым

Украина не собирается в ближайшее время возобновлять водоснабжение Крыма, сейчас это физически невозможно, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

«Возобновление поставки через Крымский канал сегодня в повестке дня не стоит и это не является предметом какого-то торга», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что сейчас в Крым вода «не может физически поставляться».

На прошлой неделе первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что Северо-Крымский канал, ранее поставлявший днепровскую воду с Украины в Крым, выполнил историческую миссию, а теперь полуостров должен сам решить вопрос водоснабжения.

Украина до 2014 года обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу была полностью прекращена Киевом.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой ущерб наносит Крыму водная блокада.