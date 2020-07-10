На Украине заявили об отсутствии морального права на поставки воды в Крым

Украина не имеет морального права возобновлять поставки воды в Крым, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Подавать туда воду для оккупантов для того, чтобы они там развивали свои Вооруженные силы, у нас нет никакого морального права», – сказал Данилов в эфире телеканала «1+1».

Глава СНБО добавил, Украина возобновит поставки воды в Крым только после того, как полуостров будет возвращен под украинскую юрисдикцию.

«То, что там нет воды для промышленности, – это уже другой вопрос. Позиция довольно простая: когда там будет украинская промышленность, когда там будет Украина, там обязательно будет украинская вода», – заключил Данилов.

Ранее глава Крыма СергейАксенов заявлял, что Крым способен справиться с недостатком водоснабжения без поставок днепровской воды с Украины. По его словам, в Крыму идет разработка комплексной системы водоснабжения всего полуострова, кроме того, специалисты Севастопольского госуниверситета и НИИ сельского хозяйства Крыма обнаружили большой объем пресных вод в крымских горах.

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