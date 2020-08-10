Военные завершили переброску воды для нужд Симферополя

Военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов завершили переброску воды по 60-километровому трубопроводу в Симферопольское водохранилище, которое обмелело из-за засухи.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в начале июля 2020 года обратился за помощью к министру обороны России о прокладке трубопровода от Тайганского водохранилища до Симферопольского водохранилища в связи с дефицитом воды, который испытывает столица республики из-за жаркой, засушливой погоды. 11 июля в регион прибыл первый эшелон с трубами, началась прокладка водовода.

«Монтаж был нелегким, он проходил по сложному рельефу. Силами трубопроводных бригад было преодолено множество препятствий: автомобильные дороги, реки, овраги и горные склоны. В настоящее время пуско-наладочные работы завершены. Подача воды организована в главном режиме производительностью в сутки до 50 тыс. кубометров воды.<...> По результатам экспертиз, вода соответствует санитарным правилам и нормам», – передает ТАСС слова заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова на церемонии пуска.

Он вручил сертификат качества воды главе Крыма. Сергей Аксенов поблагодарил личный состав трубопроводных бригад за проложенный трубопровод.

«В поле работали вы, ребята, и я видел, как вы трудились, в каких условиях. Вам низкий поклон, вы выполнили задачу с честью. Симферополь будет благодаря вам с водой. За такой период никому, кроме вас, не под силу было такие задачи выполнить», – сказал Аксенов. На церемонии пуска трубопровода в небо выпустили три воздушных шара белого, синего и красного цветов, символизировавших начало подачи воды по трубопроводу.

Трубопроводные батальоны проложили 15 линий трубопроводов протяженностью по 60 км каждая. Общая протяженность трубопроводных линий между двумя водохранилищами превысила 800 км. Для подачи воды используются передвижные насосные станции, оборудованные перекачивающими насосными установками. К выполнению задач по решению проблемы по нехватке воды для жителей Симферополя были привлечены около 600 военнослужащих и около 200 единиц инженерной техники.

В итоге в Симферопольское водохранилище будет перебрасываться до 50 тыс. кубометров воды. Это позволит практически в полном объеме удовлетворить потребность Симферополя и обеспечить жителей питьевой водой.

Напомним, в июле газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Минобороны провело спецоперацию для снабжения водой Симферополя.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД