Киевский журналист оценил идею команды Зеленского переименовать Россию и русский язык

«Переименование России и попытки доказать, что русское «первородство» находится в Киеве – давняя фишка украинских патриотов. Их цель – унизить российскую историю, заявить о своей отдельности и продолжить строительство «Антироссии», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский журналист Владимир Скачко, комментируя предложение советника Владимира Зеленского переименовать Россию и русский язык.

«Зеленский и его команда использует эту тему перед выборами для того, чтобы урвать хоть какой-то кусок радикального электората и доказать им, что они тоже не любят Россию и готовы бороться с агрессивным русским медведем», – считает Скачко.

«Кроме того, сам по себе инициатор этой идеи – господин Потураев – обладает врожденной глупостью. Потому ему приходится козырять хоть какими-нибудь умными или незнакомыми словами, за которыми можно скрыть собственную бессмыслицу», – продолжил Скачко, выразив сомнения в том, что Потураев действительно может называть себя филологом.

По мнению Скачко, заигрывание команды президента с украинскими националистами чревато для партии «Слуга народа» потерей рейтингов и доверия со стороны русскоязычных граждан Украины, которые во многом и поддержали Зеленского на недавних президентских выборах.

«Возможно кто-то из националистов на такие идеи и поведется, но тысячи русскоязычных избирателей уже разочаровываются в партии «Слуга народа» – и это отразится на результатах партии на выборах в Раду. Потому я не исключаю, что если команда Зеленского продолжит озвучивать столь бредовые идеи – они похоронят свое желание создать монопартийное большинство в Раде, а вменяемые политики просто перестанут с ними сотрудничать», – заключил Скачко.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, советник украинского президента Владимира Зеленского, кандидат в депутаты Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев считает, что русский язык следует переименовать в «российский», а саму Россию – в «Московию».

В эфире YouTube-канала Ukrlife.TV Потураев провозгласил себя «филологом» и заявил, что «украинский» русский язык отличается от «русского» русского языка.

Напомним, ранее на Украине уже заявляли, что Россия якобы «украла» у Киева название «Русь», а россиян правильнее называть «московитами».

В апреле Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому граждане Украины обязаны использовать национальный язык практически во всех сферах жизни.

Кроме того, украинские власти пытались приписать себе русскую княжну Анну, дочь Ярослава Мудрого, русского художника Ивана Айвазовского, а философам Древней Греции – украиноязычие.

Эти заявления направлены на разработку национального мифа, частью которого является героизация пособников нацистов Степана Бандеры и Романа Шухевича.