Соловьев рекомендовал «Большой Украине» вместо Крыма «вернуть» Чикаго

«Настоятельно рекомендую обратить внимание на крупные украинские диаспоры в Чикаго и Канаде. Они тоже должны как можно скорее вернуться в «Большую Украину», о которой говорит Роман Бессмертный», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя заявление экс-посла Украины в Минске о возможности вернуть Крым через Белоруссию.

«Я считаю, что идея Романа замечательная. Но Крым можно забирать не только через Белоруссию. Настоятельно рекомендую Роману обратить внимание на Чикаго и Канаду – там проживают крупные украинские диаспоры, которые тоже должны как можно скорее вернуться в «Большую Украину», – иронично заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

По мнению собеседника, Бессмертному «давно нужно обратиться к кому-то из психиатров, если они еще не все покинули территорию страны». При этом «Россия не должна обращать внимания на подобные заявления. «Но России надо заниматься, причем довольно давно, вопросами и проблемами русских, находящихся за рубежом», – заключил Соловьев.

Ранее экс-посол Украины в Минске, бывший представитель Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный заявил, что Украина может «вернуть» Крым через Белоруссию.

«Нужно понимать, что в Белоруссии проживает почти полмиллиона украинского населения, этнического. Более того, там есть целые районы и регионы, которые населены украинцами. Меня поражает то, что Украина и Киев не понимают, что кроме Украины как страны и Киева, есть «Большая Украина», где наши интересы не меньше», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Прямой» слова экс-дипломата.

По словам Бессмертного, он «настаивает» на том, что победить в конфликте в Донбассе и «возвращать» Крым «можно в Белоруссии». «Но для этого нужно вести не просто политику, а нужно осознавать, что ты имеешь амбиции влиять не только внутри государства, но и вовне», – добавил бывший дипломат.

Напомним, Зеленский заявил, что если он сам не сможет достичь мирного урегулирования ситуации в Донбассе и вернуть Крым, стране понадобится новый лидер. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблемы Крыма не существует в рамках отношений России с другими странами. До этого Зеленский заявлял, что Киев и Москва «потеряли» слово «отношения» после воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта в Донбассе. Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что Зеленский потерпел фиаско в обещаниях «установить контроль» над Крымом.

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