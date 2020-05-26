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26 мая, вторник  |  Последнее обновление — 08:40  |  vz.ru
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Америка закончила сланцевую революцию

Сланцевая отрасль в США ушла в минус Фото: LARRY W. SMITH /ЕРА/ТАСС
Нефтяной сектор США готовится к волне банкротств. Добыча сланцевой нефти в Америке просела почти на столько же, на столько Россия и Саудовская Аравия обязались снизить производство в рамках исторической сделки ОПЕК+. Рынок сам заставил американцев покинуть поле битвы. Впрочем, не стоит обольщаться и думать, что пути к возвращению сланцевой нефти отрезаны навсегда. Подробности...
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Зачем Вашингтон направил «калининградский кинжал» к сердцу Европы

Калининград отнюдь не похож на «закрытую военную базу», каким его представляют СШАФото: Виталий Невар/ТАСС
«Кинжал, направленный в сердце Европы» – так советник президента США Роберт О’Брайен охарактеризовал Калининградскую область России. Чиновник, который отвечает за советы Трампу по нацбезопасности, объявил: вместо центра туризма Россия создала на Балтике бастион, напичканный ракетами. По отдельности тезисы О’Брайена не выдерживают критики, но вместе вполне укладываются в геополитическую логику США. Подробности...
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Возможности боевых лазеров вышли на новый уровень

Главным, что делает лазер выгодной системой оружия, является стоимость выстрелаФото: John F. Williams/Released/U.S. Navy
ВМС США испытали боевой лазер с борта десантного корабля, и соответствующий видеоролик вызвал среди интернет-пользователей ажиотаж. Какая страна сегодня занимает лидерские позиции в области разработки лазерного оружия, где в этом ряду находится Россия – и почему можно утверждать, что эпоха боевых лазеров уже началась? Подробности...
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Украинцев учат парадам вермахта на Красной площади

В фантазии разработчиков игры Гитлер принял парад с Мавзолея ЛенинаФото: Strategic Mind/Youtube
На Украине выпустили компьютерную игру, в которой пользователь играет за немцев, а добившись разгрома советских войск может провести парад вермахта в Москве на Красной площади. Эксперты считают эту игру не только русофобской выходкой Киева, но и пропагандой фашизма. И хотя вопрос этики в компьютерных играх никак не регулируется, разработчики этой стратегии должны понести ответственность, полагают они. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Нам предстоит год без кино

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Мне кажется, наша киноиндустрия входит в период турбулентности очень неподготовленной. Потому что кинопрокат и продажа прав на телетрансляцию являются главными составляющими их экономики. А это неправильно. Подробности...
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Старики-либералы хотят реванша

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
На выборы идет не Байден и даже не его вице-президент, а старый либеральный истеблишмент США. Шансов на президентских выборах у них немного. Но если они преуспеют, то заокеанскую сверхдержаву возглавит предельно озлобленная «старая гвардия». Подробности...
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Пандемия не приведет к появлению нового мира

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Эпидемия коронавируса не приведет ни к каким фундаментальным изменениями ни в мире, ни в человеческом обществе. Просто потому, что не является достаточным для них потрясением. Подробности...
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      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
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      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
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      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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          • С 16 до 18 лет

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              Украинцев учат парадам вермахта на Красной площади

              В фантазии разработчиков игры Гитлер принял парад с Мавзолея Ленина   26 мая 2020, 08:22
              Фото: Strategic Mind/Youtube
              Текст: Наталья Макарова

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              На Украине выпустили компьютерную игру, в которой пользователь играет за немцев, а добившись разгрома советских войск может провести парад вермахта в Москве на Красной площади. Эксперты считают эту игру не только русофобской выходкой Киева, но и пропагандой фашизма. И хотя вопрос этики в компьютерных играх никак не регулируется, разработчики этой стратегии должны понести ответственность, полагают они.

              «Поставить на колени всю Европу во главе армии Германии» – выполнить такую миссию предлагают всем желающим создатели украинской компьютерной игры под названием Strategic Mind: Blitzkrieg («Стратегическое мышление: Блицкриг»).

              Разработчики из киевской студии Starni Games выложили промо-ролик игры в Youtube в конце прошлой недели, и всего через три недели после Дня Победы. Если в реальности блицкриг на Восточном фронте бесславно завершился разгромом вермахта в битве под Москвой в сентябре 1941 – апреле 1942 года, то в игре присутствует следующий сюжет: Красная армия проигрывает битву за столицу, по брусчатке Красной площади идут танки Гейнца Гудериана. Парад принимают рейхсмаршал Герман Геринг (в настоящей реальности повешенный по приговору Нюрнбергского трибунала за военные преступения) и лично фюрер Адольф Гитлер.

              За Гитлера, правда, сыграть не предлагают, зато в игре можно почувствовать себя Гудерианом, Францом Гальдером, Эрвином Роммелем или тем же Герингом. Создатели игры обещают сюжетную кампанию из двадцати операций, где пользователю предстоит управлять наземными, воздушными и морскими силами. «Игра создана командой настоящих знатоков истории Второй мировой войны, с большим вниманием к исторической достоверности и обилием мелких деталей», – заверяют создатели.

              Судя по насмешливым отзывам в комментариях на Youtube, качество компьютерной графики, анимации т.п. у пользователей уже вызвало массу претензий. Даже неискушенному геймеру видно, что техника прорисована грубее, чем во многих других военных играх. Но судя по всему, киевские разработчики решили взять другим – «альтернативным» развитием истории. К слову, игра, изначально ориентированная на англоязычную аудиторию, переведена и на русский язык: ее можно приобрести и в России, по цене 1499 рублей. Возможно, это лишь совпадение, но даже ценник напоминает тут о нацизме.

              «Это вообще противоречит международному праву не только у нас, но и везде как пропаганда фашистской идеологии. Это уголовно наказуемое деяние», – заметил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире радиостанции «Говорит Москва». Сенатор считает, что те, кто будут продвигать подобные «игрушки», должны быть незамедлительно подвергнуты уголовному преследованию.

              Ссылки на то, что это «всего лишь альтернативная история» выглядят не очень убедительно, считают эксперты. «Во многих западных играх на материале Второй мировой войны всегда предлагается поиграть и за одну, и за другую сторону, в том числе и за немцев. – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД публицист, переводчик и блогер Дмитрий Пучков. -

              Хотя играть за фашистов и убивать русских там в порядке вещей, но там не бывает парадов вермахта на Красной площади».

              «Что же до Украины, если там нацист Бандера национальный герой, ветераны дивизии СС – почетные граждане Украины, чего удивляться? Там вся пропаганда на это направлена и вот результат», – констатировал Пучков. Декларируемый антисоветизм легко перерастает в русофобию, добавил собеседник. «Они же вроде бы не русских убивают, а советских людей. Борются с коммунизмом. Только сначала они говорят, что коммунизм – это плохо, а дальше оказывается, что все коммунисты – русские. И детей учат, что русских надо убивать. Вот такая замечательная игра», – полагает собеседник.

              По мнению Пучкова, исторические детали этой игры ограничиваются датой начала Великой Отечественной войны, а остальное малозначимо. Вопрос соблюдения этики в компьютерных играх определяется ее создателями, заметил эксперт. «Если творцы – нормальные, то этика соблюдается. Наши творцы – вменяемые молодые люди. В компьютерных играх никакой махровой антисоветчины у нас нет», – отметил Пучков. 

              Такой ревизионистский подход к истории недопустим в том числе и по европейским меркам, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД донецкий общественный деятель, бывший замглавы правительства ДНР Андрей Пургин. Не так давно руководство Германии напомнило о том, что единственным виновником развязывания войны был Третий рейх. «А здесь мы видим демонизацию Советского Союза, России и русского народа, высмеивание победы. Продолжение наступления на Россию, как правопреемницу СССР, народа-победителя. Вымарывание и переписывание истории на уровне детей», – считает Пургин.  

              «Через подобные игры молодому поколению с фейковым сознанием и поверхностными знаниями об истории закладывается совершенно другое отношение к историческим фактам. Так воспитывается современная русофобия», – уверен собеседник. В этой игре есть явный политический подтекст, поскольку нынешняя украинская идеология подразумевает антирусскость во всем, полагает Пургин.  

              Проблема в том, что игровой рынок тяжело поддается регулировке, а вопрос соблюдения этики в компьютерных играх зависит от заказчиков, добавил собеседник. «Поэтому нужно преследовать не тех, кто этими играми пользуется, а тех, кто эти игры запускает, кто является заказчиком политизации этого процесса», – считает он. При этом Пургин отметил, что у нас в основном преследуются те, кто пользуется подобными играми, а не разработчики. «А должно быть жесткое преследование этих лиц через международные инстанции по всему миру. Но в России не существует таких структур. И таким образом мы попадаем в законодательную дыру», – резюмировал собеседник.

              Что же до кустарного качества украинской игровой поделки, то этот недостаток может быть вскоре исправлен. Как сообщил RT на прошлой неделе, Госдепартамент США планирует помочь украинским разработчикам компьютерных игр. Для этого американское посольство в Киеве уже решило выбрать из них лучшим в рамках недавно объявленного конкурса.


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